Todo sobre la boda de Patricia Cerezo con el discreto ingeniero Kiko Gámez: de su vestido de Paloma Cuevas a la idílica finca en Aravaca y sus invitados VIP

Patricia Cerezo y Kiko Gámez en la boda de un amigo (Instagram)

Patricia Cerezo se casa este viernes con Kiko Gámez en la finca La Gaivota, en Aravaca, en un enlace que reúne a un círculo social muy conocido y sitúa el foco en dos claves ya confirmadas: un vestido firmado por Rosa Clará junto a Paloma Cuevas y una celebración prevista desde las 20:00 horas en una de las propiedades privadas más exclusivas de Madrid.

La boda se está celebrando este 10 de julio en una finca de casi 10.000 metros cuadrados, con una casa preparada para 120 invitados sentados o 200 de pie y unos jardines de 8.000 metros cuadrados que permiten banquetes de hasta 500 personas, según los datos disponibles sobre el espacio elegido por la pareja.

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Patricia Cerezo llega al enlace tras cuatro años de relación con Gámez, un ingeniero de telecomunicaciones de 52 años con el que se comprometió el pasado mes de noviembre. La relación comenzó después de que ambos fueran presentados por amigos comunes y se fue haciendo visible en fiestas y presentaciones sociales, hasta consolidarse con naturalidad.

Patricia Cerezo y Kiko Gámez en una imagen de archivo. (Europa Press)

El vestido de novia de Patricia

Las primeras fotografías de los dos juntos trascendieron en un cumpleaños de Genoveva Casanova. Entonces, la colaboradora de En boca de todos se refería a él como “un amigo especial”, antes de que su noviazgo pasara a formar parte habitual de su vida pública. El vestido nupcial es un diseño creado exclusivamente para ella por Paloma Cuevas y Rosa Clará.

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La colaboración entre Cuevas y Clará se remonta a 2022, cuando la diseñadora ofreció a la empresaria incorporarse a su línea de fiesta. Cuatro años después, las colecciones conjuntas presentadas por ambas han cosechado éxito y esa alianza profesional se proyecta ahora sobre el vestido de una de las amigas más cercanas de Cuevas.

La finca donde se casa Patricia Cerezo

El escenario del enlace es La Gaivota, una finca situada en Aravaca e inspirada en los pazos gallegos. La vivienda principal, construida en los años 40, incluye un salón con suelo de damero, decoración del estudio Sierra + de la Higuera, una barra de bar de estilo años 30 y una habitación para la novia.

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La finca donde se casa Patricia Cerezo (Instagram)

El porche, techado, añade una zona de sombra para los invitados. La propiedad con recuerdos del Atlántico combina una estética clásica con elementos contemporáneos en el interior. La mayor parte del potencial de la finca está en el exterior. Los 8.000 metros cuadrados de jardines fueron reorganizados por el paisajista Fernando Caruncho, que conservó los rasgos del jardín romántico novecentista original y modernizó su estructura, mientras que la iluminación corre a cargo de Marta Covarrubias.

Entre sus espacios figura una pradera de más de 1.000 metros cuadrados con cipreses del Líbano y un ginkgo biloba, un árbol considerado un fósil viviente, preparada para acoger banquetes de hasta 500 personas sentadas. También cuenta con la era, un jardín circular con un tilo en el centro donde caben 200 invitados sentados o 400 de pie, además de una pérgola con jazmín de Virginia, carpa invernadero, piscina y pistas de tenis.

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Los invitados de Patricia Cerezo y Kiko Gámez

Gámez ha mantenido un perfil discreto pese a su relación con una figura conocida de la televisión y la prensa del corazón. Como Ingeniero de Telecomunicaciones, desarrolló buena parte de su carrera en Telefónica, donde ocupó durante nueve años el cargo de Global Director E-commerce, Martech & Growth Marketing. Permaneció en la compañía hasta agosto de 2025 y compaginó esa etapa con la docencia en Inesdi Business Techschool. En ese centro sigue impartiendo clases de Inteligencia Artificial y Marketing Digital.

En el plano personal, también está divorciado y es padre, aunque ha protegido su vida privada. Cerezo, por su parte, estuvo casada durante casi un cuarto de siglo con Ramón García, con quien tuvo dos hijas, Natalia y Verónica, hoy de 23 y 20 años, que han acompañado a su madre en todo momento con los preparativos de la boda.

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Ramón García y Patricia Cerezo en los Premios Iris 2026, a 16 de febrero de 2026 (Europa Press).

Entre los invitados VIP del acontecimiento figuran Paloma Cuevas, Luis Miguel, Luis Alfonso de Borbón, Margarita Vargas, Cristina Yanes, Gemma Ruiz, Lydia Bosch, Jaydy Michel, Nuria March y Nuria Roca con Juan del Val, entre otros. También se espera la presencia de Genoveva Casanova, que atraviesa unos días complicados por la reciente muerte de su padre.

La boda llega exactamente cinco años después de que Patricia Cerezo anunciara su separación de Ramón García. La celebración está planteada como un evento íntimo, alejado de los festejos interminables, aunque la finca sea capaz de albergar desde un cóctel de 200 personas hasta un banquete al aire libre para 500 comensales.

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