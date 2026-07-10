El peor incendio de la historia de Andalucía arrasa casi 4.000 hectáreas en Almería y deja 12 muertos

Así avanzan las llamas vistas desde el aire en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

El incendio forestal de Los Gallardos, en la provincia de Almería, se acerca a las 4.000 hectáreas calcinadas y ha dejado al menos doce personas muertas, según los últimos datos oficiales del Gobierno de Andalucía. El fuego, declarado este jueves como el más grave de la historia de la comunidad autónoma, mantiene en vilo a cientos de familias y ha obligado al desalojo de más de 1.150 vecinos de las zonas afectadas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este viernes en el puesto de mando avanzado de Turre junto al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para ofrecer la última actualización sobre el siniestro. Grande-Marlaska ha confirmado que se han registrado tres denuncias por desaparición, aunque hay 23 personas que continúan sin ser localizadas. El ministro ha informado también de que a lo largo de la jornada del viernes se practicarán las autopsias de los fallecidos, cuyas edades y nacionalidades no fueron confirmadas a la espera de su identificación completa.

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El origen del fuego apunta a la caída de un cable del tendido eléctrico sobre la carretera N-3404A, según han señalado tanto el consejero Sanz como el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Este último, en declaraciones a la Cadena Cope, ha advertido de que “se derivarán responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo”. Desde Red Eléctrica se han desvinculado del incidente al precisar en su cuenta de la red social X que la línea de alta tensión afectada “no es de Red Eléctrica”. El consejero Sanz ha descartado que se trate de un incendio de sexta generación y ha subrayado la complejidad del terreno: “Es una situación muy compleja porque hay múltiples diseminados, hay prácticamente casi infinitos diseminados. Y por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar con los dispositivos de incendio es francamente complejo, porque no puede entrar ni la maquinaria”.

Las llamas se acercan a la autovía A7 durante un incendio forestal mortal que afecta a la provincia de Almería, en Los Gallardos. (REUTERS/Chema Artero)

Lo que comenzó catalogado como “un incendio de cuneta” se propagó en pocas horas a una velocidad que sorprendió a los propios servicios de emergencia. Un vecino de la localidad de Bédar, según ha recogido la agencia EFE, ha descrito cómo en apenas dos o tres horas el fuego se convirtió en “una lengua de fuego” que transformó la sierra en un escenario irreconocible.

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Más de 400 efectivos

El operativo de extinción y rescate desplegado es de gran envergadura. El ministro Grande-Marlaska ha precisado que el Gobierno central tiene sobre el terreno 461 efectivos, entre personal de la Guardia Civil (GC), Unidades de Protección Civil, la subdelegación del Gobierno en Almería y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Según ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a la Cadena SER, la UME ha desplegado 200 militares con 70 vehículos de todo tipo. Robles ha reconocido que “la evolución es desfavorable” y ha subrayado que es “tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación”.

A estos medios se suman cinco aviones anfibios, tres helicópteros, dos drones y 128 vehículos del dispositivo estatal, que trabajan de forma coordinada con el operativo de la Junta de Andalucía. Los trabajos se concentran en el flanco oeste del incendio, una zona a la que los efectivos no pudieron acceder durante la noche anterior por las condiciones del terreno. Sanz confía en que una mejora en la intensidad del viento prevista para la noche del viernes permita actuar “con más intensidad y con mejores resultados”.

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Un avión de extinción de incendios descarga agua durante los mortíferos incendios forestales que afectan a la provincia de Almería, en Alfaix, España, el 10 de julio de 2026. (REUTERS/Stringer)

La Guardia Civil lleva a cabo batidas en el interior de las viviendas situadas en las zonas ya extinguidas del perímetro, con efectivos de montaña, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y unidades territoriales con vehículos especiales. Hasta el momento, según informó la Comandancia a EFE, no se ha localizado ninguna nueva víctima en esos rastreos. En paralelo, la evolución de la emergencia obligó a desalojar de forma preventiva a unas 50 personas en la zona del Marchal, en el término municipal de Lubrín.

Las infraestructuras continúan afectadas: la autovía A-7 permanece cortada entre los kilómetros 709 y 714, al igual que la carretera autonómica AL-6109 entre los kilómetros 0 y 18. Para atender a los familiares que buscan noticias de allegados, la Guardia Civil mantiene habilitada una zona específica en su cuartel de Los Gallardos.

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Desalojo de los vecinos

El alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes Martín, alertó durante la jornada de que el viento estaba haciendo retornar el fuego hacia el núcleo poblacional, en particular hacia el barranco de Alfaix, donde se preveía desalojar a 250 vecinos. Reyes Martín ha señalado también que las autoridades mantienen vigilancia sobre un hotel de perfil turístico británico que en temporada alta puede albergar entre 400 y 500 huéspedes.

La decisión de no activar el sistema de alerta masiva ES Alert ha generado debate público. Moreno ha explicado que el sistema “está diseñado para grandes áreas de cobertura” y que en una población pequeña y dispersa “no permite diferenciar con precisión quién debe evacuar y quién debe permanecer confinado”. “Aquí había casos en los que había que confinar y otros que tenían que salir de casa. Para estos ni siquiera las rutas eran las mismas, con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión”, argumentó el presidente andaluz. Ante ello, se optó por un aviso directo a través del alcalde, que logró contactar con la práctica totalidad de los vecinos. Moreno añadió que en zonas rurales de la comarca “hay zonas aquí donde no tienen cobertura”, lo que habría limitado aún más la eficacia del sistema.

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