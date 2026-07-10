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Luis de la Fuente acierta con Fabián: el andaluz mete el primero y encarrila a España a semifinales del Mundial 2026

En las semifinales espera Francia

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Fabián adelanta a España. (REUTERS/Daniel Cole)
Fabián adelanta a España. (REUTERS/Daniel Cole)

Pasábamos la media hora de juego y España obtuvo su premio. Jugadón ‘made in Spain’ saliendo desde atrás. Pedro Porro con Lamine, que esperó el tiempo justo para devolvérsela al lateral, que puso un centro raso al área donde esperaba Dani Olmo. Paradón de Courtois y el rechace le cayó a Fabián. Con la mala, en la zona de los goles, Fabián Ruiz. El sevillano no perdonó. Da la razón a Luis de la Fuente con el cambio y mete el gol que encarrila el partido.

Saltaba la sorpresa dos horas antes del partido. Pedri era suplente. Fabián era titular. “Ni él sabía que iba a serlo”, comentaba Fernando Llorente en los micrófonos de DAZN antes del encuentro. Pero, otra vez, poco que reprochar a Luis de la Fuente. Acertó con el cambio.

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No era la única sorpresa. Bélgica también se quedaba sin uno de sus pilares en el centro del campo. Tielemans salió lesionado durante el calentamiento. No saltó al césped. Rudi Garcia tuvo que cambiar antes de empezar. Dentro Vanaken.

Bélgica, verdugo de España

40 años después, en España todavía están muy presentes aquellos traumáticos cuartos de final, donde la selección española se midió a Bélgica en el Mundial de México de 1986. Allí, en suelo mexicano, La Roja se sentía favorita tras protagonizar una gran Eurocopa tan solo dos años antes. La goleada a Dinamarca, la niña bonita del torneo, terminó por disparar las ilusiones. Butragueño endosó cuatro goles de un 5-1 histórico. Con la moral por las nubes, afrontaron el duelo ante Bélgica, un partido que dieron por ganado antes siquiera de saltar al campo. Ese exceso de confianza lo pagaron en el verde.

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El ocaso de la generación de oro

Diez años después, Bélgica afrontaba el Mundial 2026 con dudas ya desde su convocatoria. Los diablos rojos se encuentran ahora en pleno cambio generacional. Los jugadores que lideraron al país a las semifinales de la Eurocopa 2016 empiezan a decir adiós, como Hazard, que desapareció tras la eliminación en Qatar. De Bruyne y Lukaku han acudido al Mundial de forma muy residual. Ya no cuentan con el protagonismo que un día tuvieron.

Una nueva oleada de jugadores aprieta por tomar ese relevo y volver a situar a Bélgica como la bestia negra de Europa, y este viernes pueden serlo otra vez de España. Pueden volver a ejercer de verdugos de La Roja durante los cuartos de final del Mundial. Allí, la nueva Bélgica se someterá al examen del legado. Solo les sirve una victoria si quieren seguir soñando con el Mundial. Demostrar que pueden volver a ser una de las grandes selecciones a tener en cuenta pasa por el partido ante España. Una final anticipada para ellos y viejos recuerdos para muchos. La generación de oro, la más brillante de su historia, se despide con esta cita mundialista y da el testigo a la nueva generación. De momento, empate en los cuartos de final del Mundial 2026 con toda la segunda parte por delante para decidir el resultado.

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