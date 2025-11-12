España

Patricia Cerezo y Kiko Gámez se casan tras cuatro años de noviazgo: la boda será en 2026

La periodista, ex de Ramón García, y el ingeniero de Telefónica aún no han cerrado la fecha de su enlace, pero quieren que sea algo íntimo

Patricia Cerezo y Kiko Gámez
Patricia Cerezo y Kiko Gámez en una imagen de archivo. (Europa Press)

Patricia Cerezo y Kiko Gámez están a punto de dar un nuevo paso en su relación. Tras cuatro años de amor, la periodista y el directivo de Telefónica han decidido casarse, consolidando su relación.

Aunque aún no hay fecha cerrada, la pareja ya planea un enlace íntimo para el año que viene, según adelantó la revista ¡Hola!. Patricia y Kiko han construido su historia de amor paso a paso, afianzando una relación que se hizo pública en otoño de 2021, apenas unos meses después de que la periodista y Ramón García pusieran fin a su matrimonio de veinticuatro años. En aquel momento, ambos apostaron por la discreción para que las dos hijas de ella, Natalia y Verónica, pudieran continuar sus vidas ajenas a las polémicas.

El compromiso y la complicidad entre Patricia y Kiko han sido notables desde los primeros momentos. En estos años han compartido viajes a destinos como Londres o Nueva York, y siempre se han mostrado como un tándem inseparable en compromisos profesionales y personales.

Ramón García y Patricia Cerezo
Ramón García y Patricia Cerezo en una imagen de archivo. (Europa Press)

Un volver a empezar, especialmente para Patricia, que no solo ha rehecho su vida sentimental, también la profesional. Tras más de dos décadas sin ejercer como periodista, decidía volver al trabajo junto a una agencia llamada 49 Comunicación, si bien es cierto que a día de hoy parece ser un proyecto en pausa.

La periodista, que actualmente conduce el programa ¡Aquí se hace! en Telemadrid, ha contado en diferentes entrevistas que la ilusión por casarse es grande. Y aunque se considera una mujer moderna, la publicación recoge que a Patricia le hace especial ilusión la formalidad de una pedida de mano tradicional, algo que considera “parte de nuestra ilusión”.

Durante estos años de relación, Patricia ha destacado la calidad humana y profesional de Kiko Gámez, de perfil discreto, pero presente en los momentos importantes. Ambos se han apoyado en etapas de cambio y crecimiento, manteniendo siempre la prioridad en sus respectivas familias y, en el caso de Patricia, en sus hijas. No es raro verlos juntos en todo tipo de eventos, consolidando una relación basada en el respeto, el amor y una visión compartida del futuro.

Patricia Cerezo tampoco esconde el cariño y la buena relación con Ramón García, con quien sigue haciendo equipo principalmente por el bienestar de sus hijas. “Hacemos equipo en todo, y especialmente con nuestras hijas, que son lo más importante para mí”.

Patricia Cerezo y su novio,
Patricia Cerezo y su novio, Kiko Gámez, en una imagen de archivo. (Jose Velasco / Europa Press

Ahora, la presentadora encara el que será su segundo matrimonio, con la misma ilusión y las ganas de vivir plenamente un nuevo capítulo. Como ella misma resume: “Nunca es tarde para empezar de cero. No hay que tener miedo a arriesgarse o a comenzar una etapa distinta de tu vida. La vida te dará muchas sorpresas”. En 2026, Patricia Cerezo y Kiko Gámez celebrarán esa nueva oportunidad rodeados de sus seres más cercanos, inaugurando juntos una etapa llena de proyectos, viajes e ilusiones compartidas.

La ruptura amistosa de Ramón García y Patricia Cerezo

En 2021, Ramón García comunicaba al público su separación de Patricia Cerezo tras veinticuatro años de matrimonio y dos hijas en común. La noticia generó sorpresa, ya que hasta ese momento la pareja había mantenido una imagen de estabilidad y nada parecía anticipar el final de la relación. En aquel entonces, Ramón quiso dejar claro que se trataba de una decisión meditada y que, pese a la ruptura, ambos seguían manteniendo un vínculo familiar: “Está todo en orden. Ha sido una ruptura amable entre dos personas que se siguen queriendo mucho”, explicó el presentador.

La discreción fue la nota dominante durante las semanas posteriores, en las que apenas trascendió información al margen de la venta de la vivienda familiar en Pozuelo de Alarcón. Finalmente, el presentador adquirió dos propiedades: una para su exmujer y sus hijas, y otra para él, reflejando su intención de priorizar el bienestar y la estabilidad de la familia pese al cambio de rumbo en su vida personal.

