Patricia Cerezo desvela la fecha de su boda con Kiko Gámez: “Me agobio porque queda poco tiempo”

Patricia Cerezo y Kiko Gámez en una imagen de archivo. (Europa Press)

Patricia Cerezo está en uno de los momentos más felices tras dar un paso más hacia su boda con Kiko Gámez. La periodista ha confirmado por fin la fecha de su enlace, disipando todas las incógnitas: será el próximo 10 de julio en Madrid.

La revelación tuvo lugar durante la celebración del cumpleaños de su gran amigo Juan Peña, que reunió a numerosos rostros conocidos en el emblemático Teatro Kapital. Allí, radiante y visiblemente emocionada, Patricia no dudó en compartir algunos detalles del que será, sin duda, uno de los días más importantes de su vida.

“La boda será en Madrid y en muy poco, en tres meses casi”, confesaba con una sonrisa, dejando claro que ya está inmersa en los preparativos finales. Tras casi cinco años de relación con Kiko Gámez, la comunicadora tiene claro que ha encontrado a su compañero ideal, alguien que, según sus propias palabras, saca siempre su mejor versión.

Patricia Cerezo en el cumpleaños de Juan Peña. (Europa Press)

A diferencia de su primer matrimonio con Ramón García, con quien se casó por la Iglesia y tuvo a sus hijas Natalia y Verónica, esta vez la boda será civil. Una decisión meditada que responde a su momento vital actual. “Es una fiesta, es un compromiso, una celebración del amor”, ha explicado, dejando entrever que el enfoque será mucho más relajado y emocional.

Uno de los grandes secretos que Patricia Cerezo está guardando bajo llave es su vestido de novia. Ni siquiera su círculo más cercano conoce detalles del diseño. “No lo saben ni mis amigas”, ha asegurado entre risas, reconociendo que quiere sorprender a todos el gran día.

Y amigas no le faltan. Entre sus confidentes más cercanas se encuentran nombres tan conocidos como Genoveva Casanova, Paloma Cuevas, Nuria Roca o Almudena del Pozo. Sin embargo, ni siquiera ellas han conseguido sonsacarle información sobre su look nupcial… ni sobre una posible despedida de soltera. “Soy muy discreta para eso”, ha zanjado.

A pesar de los nervios propios de organizar una boda en tiempo récord, Patricia reconoce que la experiencia y la edad le están ayudando a tomarse las cosas con más calma. “Hay días que me agobio porque queda poco tiempo, pero también lo vivo de otra manera”, ha explicado, destacando además el papel fundamental de sus hijas, que están volcadas en que todo salga perfecto.

Patricia Cerezo y su prometido, Kiko Gámez, en una imagen de archivo. (Jose Velasco / Europa Press

Mientras ella vive este dulce momento, su exmarido, Ramón García, ha sido noticia recientemente por los rumores que lo relacionaban con la periodista Gemma Camacho. Unos comentarios a los que Patricia ha restado importancia, dejando claro que mantiene una relación excelente con el padre de sus hijas. “Siempre habrá buena relación, hasta el resto de nuestros días”, ha afirmado con rotundidad.

En cuanto a la luna de miel, la pareja tendrá que esperar unas semanas. Debido a compromisos profesionales, no podrán viajar inmediatamente después del enlace, pero ya tienen planes para agosto. Según ha adelantado la propia Patricia, será un destino “especial, exótico y lejano”, con final en una playa paradisíaca donde poder desconectar por completo y comenzar su nueva etapa en pareja.