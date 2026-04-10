España

Patricia Cerezo desvela la fecha de su boda con Kiko Gámez: “Me agobio porque queda poco tiempo”

La periodista anuncia que se dará el ‘sí, quiero’ este verano en Madrid y promete una celebración íntima “del amor” tras casi cinco años de relación

Guardar
Patricia Cerezo y Kiko Gámez en una imagen de archivo. (Europa Press)
Patricia Cerezo y Kiko Gámez en una imagen de archivo. (Europa Press)

Patricia Cerezo está en uno de los momentos más felices tras dar un paso más hacia su boda con Kiko Gámez. La periodista ha confirmado por fin la fecha de su enlace, disipando todas las incógnitas: será el próximo 10 de julio en Madrid.

La revelación tuvo lugar durante la celebración del cumpleaños de su gran amigo Juan Peña, que reunió a numerosos rostros conocidos en el emblemático Teatro Kapital. Allí, radiante y visiblemente emocionada, Patricia no dudó en compartir algunos detalles del que será, sin duda, uno de los días más importantes de su vida.

“La boda será en Madrid y en muy poco, en tres meses casi”, confesaba con una sonrisa, dejando claro que ya está inmersa en los preparativos finales. Tras casi cinco años de relación con Kiko Gámez, la comunicadora tiene claro que ha encontrado a su compañero ideal, alguien que, según sus propias palabras, saca siempre su mejor versión.

Patricia Cerezo en el cumpleaños de Juan Peña. (Europa Press)
Patricia Cerezo en el cumpleaños de Juan Peña. (Europa Press)

A diferencia de su primer matrimonio con Ramón García, con quien se casó por la Iglesia y tuvo a sus hijas Natalia y Verónica, esta vez la boda será civil. Una decisión meditada que responde a su momento vital actual. “Es una fiesta, es un compromiso, una celebración del amor”, ha explicado, dejando entrever que el enfoque será mucho más relajado y emocional.

Uno de los grandes secretos que Patricia Cerezo está guardando bajo llave es su vestido de novia. Ni siquiera su círculo más cercano conoce detalles del diseño. “No lo saben ni mis amigas”, ha asegurado entre risas, reconociendo que quiere sorprender a todos el gran día.

Y amigas no le faltan. Entre sus confidentes más cercanas se encuentran nombres tan conocidos como Genoveva Casanova, Paloma Cuevas, Nuria Roca o Almudena del Pozo. Sin embargo, ni siquiera ellas han conseguido sonsacarle información sobre su look nupcial… ni sobre una posible despedida de soltera. “Soy muy discreta para eso”, ha zanjado.

A pesar de los nervios propios de organizar una boda en tiempo récord, Patricia reconoce que la experiencia y la edad le están ayudando a tomarse las cosas con más calma. “Hay días que me agobio porque queda poco tiempo, pero también lo vivo de otra manera”, ha explicado, destacando además el papel fundamental de sus hijas, que están volcadas en que todo salga perfecto.

Patricia Cerezo y su prometido, Kiko Gámez, en una imagen de archivo. (Jose Velasco / Europa Press
Patricia Cerezo y su prometido, Kiko Gámez, en una imagen de archivo. (Jose Velasco / Europa Press

Mientras ella vive este dulce momento, su exmarido, Ramón García, ha sido noticia recientemente por los rumores que lo relacionaban con la periodista Gemma Camacho. Unos comentarios a los que Patricia ha restado importancia, dejando claro que mantiene una relación excelente con el padre de sus hijas. “Siempre habrá buena relación, hasta el resto de nuestros días”, ha afirmado con rotundidad.

En cuanto a la luna de miel, la pareja tendrá que esperar unas semanas. Debido a compromisos profesionales, no podrán viajar inmediatamente después del enlace, pero ya tienen planes para agosto. Según ha adelantado la propia Patricia, será un destino “especial, exótico y lejano”, con final en una playa paradisíaca donde poder desconectar por completo y comenzar su nueva etapa en pareja.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaEspaña-noticiasBodasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

No hace falta llegar a los 10.000 pasos diarios: cómo caminar puede convertirse en un ejercicio eficaz para mantenerse en forma

Un estudio reciente aclara que los beneficios para la salud no dependen de alcanzar una cifra en concreto, sino de la intensidad y el ritmo al que se ande cada día

No hace falta llegar a los 10.000 pasos diarios: cómo caminar puede convertirse en un ejercicio eficaz para mantenerse en forma

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Detenido en Torrevieja (Alicante) por robar a pacientes ingresados en el hospital mientras dormían

El sospechoso buscaba enfermos mayores y de nacionalidad extranjera

Detenido en Torrevieja (Alicante) por robar a pacientes ingresados en el hospital mientras dormían

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto al fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

De acuerdo con Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores israelí, esta decisión se debe al “sesgo antiisraelí” del presidente del Gobierno de España

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto al fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto al fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

Las autoridades israelíes excluyen a España del organismo que regula el alto al fuego en Gaza: “Sánchez ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor

La Fiscalía recurre la condena contra el ex fiscal general del Estado y denuncia la vulneración de cinco derechos fundamentales

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

ECONOMÍA

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

Estos son los descuentos en los impuestos a los que puedes acceder si tienes familia numerosa y compras una casa

La comunidad autónoma en la que más testamentos se redactan en España: concentra más del 18% del total

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”