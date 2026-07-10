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La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”

La presentadora apareció por primera vez después de tener su segundo hijo en la Embajada de Italia junto a Mar Saura, Patricia Conde y Bertín Osborne

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Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz aparecen después de convertirse en padres por segunda vez. (EUROPA PRESS).
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz aparecen después de convertirse en padres por segunda vez. (EUROPA PRESS).

En una de las noches más calurosas del verano madrileño, la Embajada de Italia se convirtió en el escenario de un evento donde la emoción y la gastronomía se entrelazaron de manera única. La ocasión: la entrega anual de los premios Elle Gourmet, una cita que reúne a destacadas figuras del mundo culinario, la moda y la televisión para celebrar la creatividad y el esfuerzo que hay detrás de la alta cocina. Entre los asistentes, la presencia de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no pasó desapercibida, y sería precisamente el vínculo personal entre ambos el que terminaría centrando toda la atención de la velada.

La gala, organizada por Benedetta Poletti y presentada por Ramón Arangüena y Patricia Conde, contó con la asistencia de rostros conocidos como Mar Saura, Roberto Verino, Josie, Aitor Ocio y Bertín Osborne, entre otros. Pero el momento más emotivo llegó cuando Cristina Pedroche, una de las protagonistas indiscutibles de la noche, subió al escenario para entregar el galardón a su marido. En ese instante, la presentadora madrileña aprovechó para hacer pública una declaración de amor que conmovió tanto a los invitados como a los seguidores que después conocieron la noticia.

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Pedroche, en un gesto inesperado y sincero, repasó brevemente su vida profesional y personal junto a Dabiz Muñoz antes de revelar lo que considera su mayor prueba de amor: permitir que su hija mayor sea del Atlético, aun siendo ella una fanática del Rayo. El chef, siempre cercano y espontáneo, recogió el guante y respondió en el mismo tono, reconociendo públicamente “el hombre enamorado que soy”. Así, la pareja convirtió un premio profesional en una celebración pública de su unión y de la normalidad familiar, lejos de los focos mediáticos que habitualmente los rodean.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, en una fotografía de archivo (Instagram/@dabizdiverxo)
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz siguen muy unidos. (Instagram/@dabizdiverxo)

El discurso de Cristina Pedroche

La atmósfera de la embajada, considerada una de las más bellas de la ciudad junto a la francesa, fue el marco ideal para un evento que rinde homenaje tanto al talento culinario como a los valores personales. La decoración, obra de Blanca Carrillo de Albornoz, realzó la elegancia clásica del lugar y contribuyó a crear un ambiente cálido y acogedor para los invitados. La noche estuvo marcada por el encuentro de generaciones y disciplinas: diseñadores como Roberto Verino compartieron mesa con figuras de la televisión y la moda, mientras que otros premiados y asistentes, entre ellos los hermanos Aragón y Mar Saura, aprovecharon para intercambiar impresiones y celebrar juntos.

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Cristina Pedroche ha reaparecido en Instagram tras semanas

El catering, a cargo de SixSens, cumplió con las expectativas de una gala dedicada a la excelencia en la gastronomía. Entre anécdotas y reencuentros, la declaración de Pedroche se convirtió en el tema de conversación más repetido, simbolizando la importancia del apoyo mutuo en el éxito profesional. La complicidad entre la presentadora y el chef, palpable en todo momento, reforzó la imagen de una pareja que sabe transformar los logros individuales en momentos compartidos, integrando la familia y la vida cotidiana en su trayectoria pública.

El evento demostró que, más allá de los premios y los reconocimientos, hay espacio para la emoción genuina y el afecto sincero. La pareja formada por Pedroche y Muñoz supo aprovechar el escaparate mediático para compartir una faceta íntima, recordando la importancia de los vínculos personales en medio del éxito público. Así, la noche en la Embajada de Italia quedó marcada no solo por la excelencia gastronómica, sino por la certeza de que el amor y la familia siguen siendo el ingrediente esencial que da sentido a todas las celebraciones.

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