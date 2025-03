Un vuelo tuvo que aterrizar de emergencia porque se taparon todos los baños

El vuelo AI-126 de Air India regresó a Chicago tras volar más de diez horas por una falla técnica (Fuente: RT)

El vuelo de Air India AI-126, que cubría la ruta entre Chicago y Nueva Delhi, experimentó una falla técnica que obligó a la aeronave a regresar a su punto de partida después de haber volado por más de diez horas. El incidente, que afectó los baños del avión, representó un inconveniente significativo para los pasajeros y la tripulación, forzando a la aerolínea a tomar medidas para garantizar la seguridad y comodidad de todos a bordo. Ya en tierra, se viralizaron las imágenes.

El desperfecto ocurrió en un Boeing 777-337 ER que había despegado del Aeropuerto Internacional O’Hare el 5 de marzo. Según reportes, 11 de los 12 baños de la aeronave dejaron de funcionar cuando el vuelo sobrevolaba Groenlandia. Como resultado, solo quedó operativo un sanitario en la sección de clase ejecutiva, lo que generó una situación insostenible para los aproximadamente 300 pasajeros a bordo.

La decisión de regresar

El problema técnico, registrado cinco horas después del despegue, se convirtió en un factor determinante para la tripulación, que tomó la decisión de regresar a Chicago antes de completar la travesía de 14 horas hacia Nueva Delhi. Con solo un baño funcional en la sección de clase ejecutiva para unos 300 pasajeros, las condiciones a bordo se volvieron insostenibles. La decisión de retorno se basó en criterios de seguridad y comodidad, ya que los aviones de largo recorrido requieren una cantidad mínima de sanitarios operativos para continuar con el trayecto.

El sitio especializado FlightAware confirmó el cambio de ruta de la aeronave, mostrando la trayectoria interrumpida y su giro inesperado de regreso a Chicago. La tripulación aterrizó sin incidentes, y todos los pasajeros pudieron desembarcar sin inconvenientes.

Impacto en los pasajeros

Tras el aterrizaje, los pasajeros del vuelo de Air India desembarcaron sin inconvenientes. Sin embargo, la cancelación del trayecto generó dificultades logísticas para muchos de ellos, quienes debieron modificar sus planes de viaje de forma imprevista.

La aerolínea Air India informó que se les proporcionó alojamiento a los afectados y que se estaban organizando vuelos alternativos para trasladarlos a su destino final. Algunos pasajeros reportaron problemas con la reprogramación de sus vuelos y con el proceso de reembolso.

Asimismo, reconocieron el incidente en un comunicado oficial, donde lo calificó como un “problema técnico” y anunció la emisión de reembolsos para los pasajeros perjudicados. A pesar de esta medida, varios clientes expresaron dificultades para gestionar la devolución de su dinero o encontrar alternativas de viaje que se ajustaran a sus necesidades.

La tediosa experiencia de un pasajero

El regreso forzado a Chicago no solo alteró los planes de los pasajeros, sino que también generó complicaciones adicionales para quienes habían adquirido sus boletos a través de programas de fidelidad o terceros. Un caso destacado es el de un pasajero que compró su boleto de primera clase utilizando millas con la intención de asistir a una boda en India.

Luego de que se cancelara del vuelo, este pasajero se encontró atrapado en un proceso burocrático complicado, en el que debía coordinar su reembolso. La falta de claridad en las políticas de devolución y la intervención de múltiples compañías dificultaron la resolución del problema, reflejando una de las principales preocupaciones de los viajeros en situaciones de este tipo.

Las dificultades para obtener reembolsos o reprogramaciones de vuelo no fueron casos aislados. Varios pasajeros expresaron su frustración ante la falta de respuestas concretas por parte de la aerolínea, lo que añadió estrés a una experiencia ya de por sí incómoda debido a la cancelación inesperada del vuelo.

La tripulación tomó la decisión de retornar por criterios de seguridad y comodidad para los 300 pasajeros. REUTERS/Toby Melville

Antecedentes de fallas en los baños de aviones

El bloqueo de los sanitarios en vuelos comerciales no es un incidente aislado. Este tipo de problemas suele ocurrir cuando los pasajeros arrojan objetos no permitidos en los conductos, lo que genera obstrucciones en el sistema de drenaje. En algunos casos, incluso una obstrucción parcial puede ser suficiente para comprometer la operatividad de la aeronave y obligar a un aterrizaje no planificado.

Las aerolíneas deben garantizar un número mínimo de baños operativos en función de la cantidad de pasajeros a bordo. En vuelos de larga distancia, la falta de sanitarios funcionales puede representar un problema serio tanto para la comodidad como para la seguridad de los viajeros. Debido a esto, cuando una cantidad considerable de baños deja de funcionar, la tripulación se ve obligada a evaluar si el vuelo puede continuar o si es necesario regresar a un aeropuerto donde la aeronave pueda recibir mantenimiento.

Este tipo de fallas han generado incidentes similares en el pasado. En varias ocasiones, vuelos internacionales han tenido que modificar su ruta o regresar a su punto de origen debido a problemas en los sanitarios. Las aerolíneas intentan minimizar estos riesgos mediante mantenimiento preventivo y campañas de concienciación para que los pasajeros no arrojen objetos indebidos en los inodoros.