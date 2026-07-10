Por qué el incendio de Los Gallardos (Almería) se ha propagado tan rápido: “Estas condiciones han creado un escenario de riesgo extremo”

Así avanzan las llamas vistas desde el aire en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

La rapidez con la que se ha propagado el incendio de Los Gallardos (Almería) es uno de los principales motivos por el que se ha producido una cifra elevada de víctimas mortales: al menos 12, aunque desde la Junta de Andalucía no descartan que pueda aumentar porque 23 personas se encuentran en paradero desconocido.

Los fallecidos, localizados en la pedanía del municipio de Bédar, fueron sorprendidos por las llamas mientras trataban de huir por caminos alternativos, tal y como ha señalado este viernes Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía. De las doce víctimas, cuatro (presumiblemente de origen británico) fueron halladas en el interior de un vehículo y el resto, al parecer “estaban caminando” y “buscando una salida” que “no era la prevista”.

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Varios vecinos observan el terreno afectado por el incendio en Los Gallardos, Almería. (Loyola Pérez de Villegas Muniz/REUTERS)

Actualmente, más de 3.200 hectáreas han sido afectadas, por lo que el incendio de Los Gallardos ya se ha convertido en uno de los más importantes en cuanto a superficie quemada en lo que va de año. Fernando Ojeda, ―catedrático del departamento de Biología (Área de Botánica) de la Universidad de Cádiz y responsable del grupo de investigación Función, Ecología y Biodiversidad en Ecosistemas Mediterráneos en el Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO)―, ha indicado que esta cifra es “una burrada”, tal y como ha recogido Science Media Centre España.

“Ha habido fuegos mayores, pero es muchísima extensión. No es normal que se den incendios tan extensos en los paisajes mediterráneos”, destaca. Esto se debe, según señala, a la vegetación de la zona, que arde con mucha intensidad.

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Un helicóptero trabaja en las labores de extinción en el incendio de Los Gallardos, Almería. (Chema Artero/REUTERS)

Un incendio de “comportamiento extraño”

La vegetación no es el único factor que ha contribuido a la virulencia del incendio de Almería, tal y como explica Gustavo Saiz, científico titular, departamento de Medio Ambiente y Agronomía, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Science Media Centre España.

“Parecen haber coincidido una combinación especialmente desfavorable de vegetación muy seca y continua, temperaturas excepcionales, ausencia prolongada de lluvias, humedad atmosférica extremadamente baja (en torno al 10 % en las horas del día más críticas), viento intenso (rachas que parecen haber alcanzado 55–70 km/h), y una topografía que favorece una propagación rápida del fuego (la sierra de Bédar tiene un relieve abrupto - barrancos)“.

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Una zona calcinada durante un incendio en Almocaizar, en las inmediaciones de Los Gallardos, en Almería, España, el 10 de julio de 2026. (Loyola Pérez de Villegas/REUTERS)

De hecho, la región ha experimentado en los últimos días una intensa ola de calor, registrándose máximas cercanas a los 42 grados y noches muy cálidas “que impiden la recuperación de humedad de la vegetación”. “En esta zona, unas pocas semanas sin lluvia durante el verano bastan para que el combustible fino alcance niveles muy elevados de inflamabilidad”, explica Saiz. Por tanto, todo parece indicar que “se trata de un incendio de comportamiento extraño”.

La situación en Los Gallardos es compleja

Tal y como ha señalado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en declaraciones a los medios de comunicación, en la zona se sigue trabajando con intensidad en las labores de extinción. Además, ha calificado este incendio como uno de los más rápidos y complejos de los últimos años en Andalucía.

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Las autoridades permanecen muy atentas al viento en la zona del incendio forestal, que puede agravar la situación en la zona. De hecho, un cambio producido al mediodía ha provocado que las llamas retornen hacia el núcleo poblacional, especialmente a la zona del barranco de Alfaix. Esto, junto a la completa orografía, están dificultando los trabajos para controlar el incendio.