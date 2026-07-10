Atresmedia defiende ‘AlaZ’ de ‘Pasapalabra’ ante la demanda impulsada por Mediaset por asemejarse a ‘El Rosco’: “Ha cumplido escrupulosamente la sentencia”

'AlaZ', la prueba que sustituye a 'El Rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Atresmedia ha respondido a la demanda que Mediaset ha impulsado contra MC&F defendiendo que la prueba final ‘AlaZ’ de Pasapalabra no reproduce ‘El Rosco’, que la cadena ha cumplido ya la sentencia anterior y que la ofensiva judicial busca “destruir el éxito de la nueva prueba” y dañar a uno de los programas más vistos de su competencia, según el comunicado difundido por el grupo.

Atresmedia sostiene que ya ha ejecutado “de forma voluntaria” la resolución judicial que ordenaba dejar de emitir ‘El Rosco’ y que también ha hecho efectiva la indemnización fijada. La cadena añade que ‘AlaZ’ parte de una licencia del formato DallAZetA, propiedad de la productora suiza RSI, a la que presenta como una empresa ajena al litigio y dueña de un formato “preexistente, original, y pacíficamente explotado”.

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Según Atresmedia, esa licencia constituye “una prueba determinante” de que la actual prueba final de Pasapalabra es “un desarrollo independiente y novedoso no basado en ‘El Rosco’”. En su versión, el punto de partida jurídico del conflicto no invalida el nuevo diseño del concurso, sino que refuerza la idea de una sustitución construida sobre otra base creativa.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Atresmedia responde a la nueva demanda de ‘Pasapalabra’

La cadena sitúa además una línea roja en el alcance de la reclamación y afirma que se intenta “algo sin precedentes”: “Monopolizar un juego basado en el abecedario disputado por dos concursantes”. En ese mismo comunicado, Atresmedia subraya que las diferencias entre ambas pruebas son “incuestionables” y recalca que el elemento visual del rosco, al que atribuye ser el rasgo más distintivo del formato de MC&F según la sentencia del Tribunal Supremo, “no existe en ‘AlaZ’”.

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La empresa enumera varios cambios concretos. Cita la disposición de los concursantes “a modo de ‘cabina’”, un tiempo de respuesta de 110 segundos, la mecánica de completar huecos a partir de una definición, la opción de pedir pista a costa de perder tiempo, la posibilidad de elegir si se responde de la A a la Z o de la Z a la A y la propia denominación de la prueba.

Las diferencias entre ‘El Rosco’ y ‘AlaZ’

Atresmedia defiende que esa nueva mecánica “la dota de más precisión dado que la respuesta correcta solo puede ser una”. También sostiene que la elección del orden de las preguntas introduce “un componente estratégico inexistente en ‘El Rosco’”.

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'AlaZ' la prueba que sustituye a 'El Rosco' (Atresmedia)

Frente a los parecidos señalados por Mediaset y MC&F, la cadena reduce esos elementos a convenciones del género. Habla de los colores azul y naranja, del duelo entre dos concursantes, de los turnos, de la limitación temporal, de los aciertos y errores o de la tensión final como rasgos “accesorios, lugares comunes” que no pueden ser apropiados en exclusiva.

La respuesta de Atresmedia va más allá de la comparación entre pruebas y se apoya en la identidad histórica del programa. Sostiene que el duelo por el bote, el tiempo acumulado, la ayuda de famosos a concursantes anónimos y el papel de clímax final pertenecen a Pasapalabra y han estado presentes “desde hace más de dos décadas”.

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La cadena añade que las preguntas asociadas a letras con tiempo limitado son, en realidad, la esencia de DallAZetA, el formato licenciado. Como contraste, recuerda que ’21x100′, al que identifica como origen de ‘El Rosco’, tenía 21 preguntas en 100 segundos, sin duelo por el bote ni acumulación de tiempo.

David y Javier durante el último 'rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

La batalla entre Atresmedia y Mediaset

Con ese argumento, Atresmedia resume su tesis en una frase tajante: “No se puede reclamar la autoría de lo que no se creó”. También afirma que las semejanzas que se atribuyen a ‘AlaZ’ responden a la integración natural de cualquier prueba en Pasapalabra, que mantiene “sus concursantes, su ritmo, su estética” con independencia del formato final que incorpore.

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En el tramo más defensivo del texto, el grupo asegura que “lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia”.

'AlaZ', la prueba que sustituye a 'El Rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Atresmedia añade que ITV Studios comparte “absoluta confianza” en la solidez jurídica de ‘AlaZ’ y que ambas compañías se opondrán a cualquier intento de retirada cautelar del programa o de dañar su reputación, según el comunicado difundido por Atresmedia. Al mismo tiempo, Mediaset no se rinde y ya ha anunciado que reclamará la marca ‘Pasalabra’ a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE.

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