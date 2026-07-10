Las imágenes más impactantes del incendio en Los Gallardos en Almería, el más mortífero de la historia de Andalucía

El incendio forestal registrado en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ha dejado una escena de destrucción y movilización sin precedentes. El fuego, que se propagó rápidamente por zonas residenciales y boscosas, obligó al cierre de carreteras y al despliegue de la UME

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Efectivos de emergencia trabajan para contener las llamas en una zona rural de Los Gallardos, donde el fuego arrasó extensas áreas forestales y residenciales
Efectivos de emergencia trabajan para contener las llamas en una zona rural de Los Gallardos, donde el fuego arrasó extensas áreas forestales y residenciales
El humo cubre el cielo sobre Los Gallardos mientras los bomberos coordinan las labores de extinción en medio de condiciones adversas por el viento y las altas temperaturas
El humo cubre el cielo sobre Los Gallardos mientras los bomberos coordinan las labores de extinción en medio de condiciones adversas por el viento y las altas temperaturas
Agentes de la Guardia Civil española montan guardia mientras el humo se eleva de un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Agentes de la Guardia Civil española montan guardia mientras el humo se eleva de un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Un avión de extinción de incendios descarga agua sobre un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Un avión de extinción de incendios descarga agua sobre un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Personal de emergencias trabaja durante un incendio forestal en Almería
Personal de emergencias trabaja durante un incendio forestal en Almería
Los bomberos defienden la barriada Pinar de Bédar del incendio de Los Gallardos. El viento sopla con rachas de 50 kilómetros por hora. (Plan Infoca/X)
Las llamas avanzan con fuerza en el incendio de Los Gallardos (Almería), donde los bomberos trabajan en las labores de extinción. (Plan INFOCA/X)
Incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Incendio forestal en Los Gallardos, Almería
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se suma al operativo en Almería para reforzar las tareas de control del fuego y apoyar a los equipos locales
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se suma al operativo en Almería para reforzar las tareas de control del fuego y apoyar a los equipos locales
El avance de las llamas obligó al corte de carreteras principales, dificultando la evacuación y la llegada de ayuda a las zonas más afectadas
El avance de las llamas obligó al corte de carreteras principales, dificultando la evacuación y la llegada de ayuda a las zonas más afectadas
Un avión de extinción de incendios vierte agua sobre un incendio forestal en Los Gallardos, Almería, España
Un avión de extinción de incendios vierte agua sobre un incendio forestal en Los Gallardos, Almería, España
Incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Agentes de la Guardia Civil española montan guardia mientras el humo se eleva de un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Agentes de la Guardia Civil española montan guardia mientras el humo se eleva de un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Humo y llamas se elevan durante un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Humo y llamas se elevan durante un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Imagen del terreno afectado por el incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Imagen del terreno afectado por el incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Un vehículo de bomberos se encuentra junto a un vehículo de la Guardia Civil española mientras los residentes se preparan para abandonar sus hogares, al tiempo que el humo y las llamas se elevan durante un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Un vehículo de bomberos se encuentra junto a un vehículo de la Guardia Civil española mientras los residentes se preparan para abandonar sus hogares, al tiempo que el humo y las llamas se elevan durante un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Incendio forestal arde en los Gallardos, Almería, España
Incendio forestal arde en los Gallardos, Almería, España
Un helicóptero de extinción de incendios descarga agua sobre un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Un helicóptero de extinción de incendios descarga agua sobre un incendio forestal en Los Gallardos, Almería
Bomberos forestales observan cómo un avión de extinción de incendios descarga agua durante un incendio forestal en Los Gallardos, Almería, España
Bomberos forestales observan cómo un avión de extinción de incendios descarga agua durante un incendio forestal en Los Gallardos, Almería, España

FOTOS: REUTERS - EFE - EUROPA PRESS

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