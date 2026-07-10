El sacrificio más amargo de Mikel Merino en el Mundial 2026 termina tras el partido contra Bélgica: por fin podrá abrazar a su bebé recién nacido

Mikel Merino en una imagen de archivo. IMAGES via Reuters/Brett Davis

Con toda España pendiente del duelo de esta noche frente a Bélgica (21.00 horas), uno de los nombres propios vuelve a ser el de Mikel Merino. El centrocampista del Arsenal llega convertido en uno de los grandes protagonistas de la selección tras marcar el gol que dio el pase a los cuartos de final frente a Portugal, un tanto que volvió a confirmar su idilio con las grandes citas después del inolvidable cabezazo contra Alemania en la pasada Eurocopa.

Sin embargo, mientras atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva, el navarro también vive la cara más amarga del éxito. Lejos de los focos, Merino ha reconocido que el Mundial le está obligando a perderse una etapa irrepetible: los primeros meses de vida de su hijo Marco, nacido el pasado 9 de mayo.

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El futbolista no ha ocultado en ningún momento que el mayor sacrificio de disputar un torneo de estas dimensiones no está sobre el césped, sino lejos de él. “Tener a mi mujer y a mi hijo lejos... Hace que el Mundial, que es lo más bonito que te puede pasar como futbolista, pierda un poco de brillo”, confesó emocionado durante una entrevista en El Larguero.

Mikel Merino y Lola Liberal celebrando la Eurocopa (Instagram)

Sus palabras sorprendieron por la sinceridad con la que habló de un sentimiento que comparten muchos futbolistas cuando afrontan largas concentraciones. “Soy alguien muy cercano a los míos, muy familiar y muy de mi tierra”, explicó Merino, dejando claro que ni siquiera un Mundial puede compensar del todo la distancia con su familia.

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Dos meses sin ver crecer a su hijo

La ausencia pesa todavía más porque Marco llegó al mundo apenas unas semanas antes del inicio de la concentración de la selección española. Desde entonces, el centrocampista apenas ha podido compartir tiempo con el pequeño, una situación que reconoce que le está resultando especialmente difícil.

En otra entrevista concedida a DAZN tras la victoria frente a Portugal, Merino volvió a abrir su corazón. “Todo lo bonito que es estar en un Mundial y representar a tu selección es una barbaridad, pero también tiene una parte no tan bonita, que es perderme los dos primeros meses de mi hijo, verlo crecer y cambiar. Los echo muchísimo de menos”, aseguró.

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Mikel Merino en su boda con Lola Liberal (@gipuzkoagaur)

Afortunadamente para él, esa espera está a punto de terminar. Su mujer, Lola Liberal, y el pequeño Marco viajarán ahora hasta Estados Unidos para acompañarle durante la recta final del campeonato.

“Ahora ya van a estar aquí y estaré completo”, reconocía con una sonrisa durante su conversación con Manu Carreño, admitiendo que la llegada de su familia le permitirá disfrutar del Mundial de una manera muy diferente.

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La historia de Merino y Lola también ha estado marcada por grandes acontecimientos en los últimos años. Ambos, naturales de Pamplona, se casaron el 1 de junio de 2024 en la iglesia de San Nicolás, apenas unas semanas antes de que el centrocampista se convirtiera en uno de los héroes de la Eurocopa con su histórico gol frente a Alemania. Dos años después, el matrimonio ha dado la bienvenida a su primer hijo mientras el futbolista vuelve a escribir otra página importante con la camiseta de España.

Mikel Merino y Lola Liberal (Instagram)

Un Mundial lleno de emociones

Tras eliminar a Portugal con un gol decisivo, Merino no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo vivido durante los últimos meses. Además de la reciente paternidad, el navarro ha tenido que superar una lesión que incluso puso en duda su presencia en la lista definitiva de Luis de la Fuente para este Mundial.

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“Me acuerdo de Stuttgart, de que otra vez estamos aquí, de la suerte que tengo... Pero también de la gente que me quiere y de todo el apoyo que me han dado durante la lesión”, confesó tras el partido.

El futbolista español Mikel Merino (EFE/ Lavandeira Jr)

Ahora, con España jugándose esta noche el pase a las semifinales frente a Bélgica, Merino vuelve a perfilarse como una de las grandes bazas de la selección. Pero, más allá del resultado, el centrocampista ya tiene claro cuál será su mejor recompensa cuando termine el encuentro: volver a abrazar a Lola y conocer de cerca todos esos pequeños cambios que se ha perdido durante las primeras semanas de vida de Marco. Porque, como él mismo ha reconocido, ni siquiera un Mundial puede competir con la felicidad de ver crecer a un hijo.

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