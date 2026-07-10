La infanta Sofía hereda el estilo de la reina Letizia durante el gran día de la princesa: cintura entallada y lunares frente al encaje de estreno de su madre

La reina Letizia y la infanta Sofía deslumbran en el gran día de la princesa Leonor (EFE)

La reina Letizia y la infanta Sofía han exhibido una sintonía estética visible en los actos que han acompañado el cierre de la formación militar de la princesa Leonor, con elecciones coordinadas en apenas 48 horas: primero, ambas con traje en Zaragoza y, dos días más tarde, con vestidos de verano en Murcia durante la entrega de los Reales Despachos de Empleo.

En la Academia General del Aire y del Espacio de Santiago de la Ribera, mientras soportaban las altas temperaturas de la ola de calor, la reina Letizia ha estrenado un vestido midi de encaje rosa palo de Adrianna Papell, mientras que la infanta Sofía también ha optado por un vestido midi, pero blanco con lunares negros. Se trata de una prenda de Mango con escote recto, cuerpo fruncido y lazo lateral en la cintura.

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La cita de Murcia ha tenido a Leonor como protagonista al concluir su formación militar, y ha reunido a los reyes y a la infanta Sofía en uno de los actos más señalados de ese proceso. La elección de vestuario de madre e hija menor ha reforzado una imagen de continuidad estilística en una semana de especial exposición para la benjamina de la familia real española.

La reina Letizia y la infanta Sofía deslumbran en el gran día de la princesa Leonor (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

En el caso de la reina Letizia, el encaje ha respondido también a una lógica funcional ante el calor. El tejido calado favorece la transpiración, aporta sensación de frescor sobre forros ligeros y al decidirse por un tono claro refleja mucho mejor el calor.

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La reina Letizia y la infanta Sofía deslumbran en el gran día de la princesa Leonor (EFE)

La reina ha completado el vestido con complementos al tono de Magrit que ya formaban parte de su armario: un bolso de piel con solapa y unos zapatos acharolados y destalonados. Ha sumado además su preciado anillo de Coreterno y ha recuperado los pendientes Luzia de Gold&Roses, que tiene desde junio de 2023 y que forman estrellas en oro rosa de 18 quilates y oro blanco con diamantes.

La reina Letizia y la infanta Sofía deslumbran en el gran día de la princesa Leonor (EFE)

El sorprendente ‘look’ de la infanta Sofía

La infanta Sofía, por su parte, ha llevado unas bailarinas destalonadas de Magrit, el modelo Barbara, en piel negra, con puntera afilada, pulsera al tobillo y un discreto tacón cuadrado. El conjunto remitía a un diseño muy similar que Letizia conserva en su armario desde 2018, tanto por el estampado de lunares como por una silueta que la reina ya ha utilizado en otras ocasiones.

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La reina Letizia y la infanta Sofía deslumbran en el gran día de la princesa Leonor (Europa Press)

De hecho, es una de las primeras veces que la infanta aparece con una silueta tan ajustada que marque su figura, como sí acostumbramos a ver a su madre en la mayoría de ocasiones. Esa conexión no ha sido aislada. El miércoles 8 de julio, durante la aparición en el Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, en Zaragoza, ambas ya habían coincidido en una misma línea de vestuario al decantarse por el traje.

Los reyes y la princesa Leonor apoyan a la infanta Sofía en su primer discurso (EFE)

La infanta Sofía ya había lucido un traje blanco, pero estrenó otro de sastre en el mismo tono de Woman Limited de El Corte Inglés, combinado con bailarinas destalonadas de Magrit. La reina Letizia, en cambio, llevó por primera vez un traje de lino beige de Max Mara, junto a un bolso Initials Insignia Soft Bucket de Carolina Herrera en blanco, unas alpargatas planas y un collar de eslabones de Barbara Goenaga.

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La gran semana de la infanta Sofía

Han pasado solo un par de días desde que la infanta Sofía pronunciara su primer discurso en Zaragoza, arropada por los reyes y por su hermana. Ese debut ha coincidido con una semana que marca un avance en su presencia pública y precede a su próxima marcha a París para iniciar sus estudios universitarios dentro de un par de meses.

La Infanta Sofía ha visitado las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), donde ha conocido de cerca el proceso de cría y adiestramiento de estos animales de asistencia, desde los cachorros recién nacidos hasta los perros listos para ayudar a personas con discapacidad visual.

A sus 19 años, la hija menor de los reyes ha alternado actos con protagonismo propio y citas de acompañamiento institucional, como la de Murcia. Esa secuencia ha permitido ver una evolución estilística definida, con registros distintos pero coherentes con el protocolo de cada convocatoria y sorprendentemente con el blanco como protagonista en todos ellos.

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El acto público de la infanta Sofía. (Ramón Comet/Europa Press)

La mañana del miércoles participó de forma activa en la jornada de trabajo de la primera edición de Docentes Referentes, iniciativa impulsada por la Fundación Ibercaja. Para esa cita eligió una blusa blanca de aire relajado de la firma parisina Ba&sh, que ya había estrenado hace dos años, junto a unos pantalones holgados en tono azul grisáceo.