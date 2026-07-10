Juanma Moreno explica por qué no se mandó un ES Alert en el incendio de Almería: “Era generar confusión”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, realiza una declaración ante medios de comunicación sobre el incendio de Los Gallardos en Almería, mencionando la complejidad del incidente y la movilización de servicios de emergencia. (Twitter/X)

El incendio declarado este jueves en Los Gallardos (Almería) es ya el más grave en toda la historia de Andalucía. El fuego se originó presuntamente por la caída de un cable de tendido eléctrico sobre la carretera N-3404A y se extendió rápidamente, empujado por la vegetación y las condiciones climáticas.

En apenas unos minutos, las llamas atraparon a decenas de personas y acabaron con la vida de al menos doce, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera. El alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes Martín, ha advertido de que el fuego está retornando al núcleo poblacional, en especial al barranco de Alfaix, donde está previsto desalojar a 250 vecinos. También ha señalado que las autoridades siguen pendientes de un hotel británico que en temporada alta suele alojar entre 400 y 500 turistas.

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En este contexto, muchos se han preguntado por qué la Junta de Andalucía no recurrió al sistema de alerta de Protección Civil, ES Alert, para avisar a la población del accidente. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha aclarado este viernes ante los medios que “no es común” acudir a esta estrategia en esta zona.

“Mandar un solo mensaje era generar confusión”

El primer impedimento para enviar el ES Alert era la diferencia de estrategias a seguir en cada territorio. “Aquí había casos en los que había que confinar y otros que tenía que salir de casa. Para estos ni siquiera las rutas eran las mismas, con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión”, ha explicado Moreno en declaraciones a los medios de comunicación, que ha destacado la “complejidad” del incendio.

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Así avanzan las llamas vistas desde el aire en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

Además, en un entorno rural, “la huella del Es-Alert no llega a todos los rincones”, ha indicado el presidente andaluz, pues ”hay zonas aquí donde no tienen cobertura”. Moreno ha afirmado que desde su Gobierno siguen “preocupados y muy pendientes” las actualizaciones del incendio. “Máxima cautela toda la noche, por favor”, ha escrito en sus redes sociales.