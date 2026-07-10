Lamine vuelve a ganar el MVP en un partido sin fortuna: solo un gol en el Mundial, lejos de las grandes estrellas

Lamine Yamal en el partido frente a Bélgica. (REUTERS/Daniel Cole)

Lamine Yamal volvió a ser determinante para España ante Bélgica. Completó un primer tiempo decisivo, inició la jugada del 1-0 y fue elegido MVP del partido, pero sigue lejos de los números de grandes estrellas como Kylian Mbappé o Lionel Messi, que llevan ocho goles. El delantero del Barcelona viene de días duros tras el duelo frente a Portugal, donde no consiguió marcar, pero respondió con un papel central en el plan del seleccionador Luis de la Fuente.

De momento, solo ha metido contra Arabia Saudí. Tampoco lo tiene fácil. Todos los rivales le cubren con varios jugadores. Pero si algo está demostrando es que está a buen nivel y recuperado plenamente de su lesión.

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El extremo catalán fue el principal foco ofensivo y Bélgica acabó pagando los platos rotos después de la frustración del jugador en los octavos, cuando quedó atado por el marcaje de Nuno Mendes. En este partido, el lateral De Cuyper lo frenó con faltas y ayudas constantes.

Este viernes, el juego de España se inclinó hacia la derecha, donde el de Mataró probó una y otra vez ante una Bélgica cada vez más replegada que ha sabido defenderle bien. Lamine todavía no está al 100%, pero en actitud y carácter no falla.

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La acción del gol nació de un pase profundo de Yamal para Pedro Porro, que asistió a Dani Olmo; Thibaut Courtois detuvo el primer remate, pero dejó un rebote que Fabián empujó a la red. Antes del empate de los “diablos rojos”, el atacante rozó el 2-0 con un disparo que se perdió junto al palo tras superar a Doku.

De cara a las semifinales contra Francia, cabe destacar que su mejor partido con La Roja lo jugó contra el país luso en la Eurocopa 2024, encuentro en el que marcó un golazo clave. Veremos si repite el próximo martes.

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