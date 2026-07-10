España Deportes

Lamine vuelve a ganar el MVP en un partido sin fortuna: solo un gol en el Mundial, lejos de las grandes estrellas

El extremo catalán fue el principal foco ofensivo y Bélgica acabó pagando los platos rotos después de la frustración del jugador en los octavos

Guardar
Google icon
Lamine Yamal en el partido frente a Bélgica. (REUTERS/Daniel Cole)
Lamine Yamal en el partido frente a Bélgica. (REUTERS/Daniel Cole)

Lamine Yamal volvió a ser determinante para España ante Bélgica. Completó un primer tiempo decisivo, inició la jugada del 1-0 y fue elegido MVP del partido, pero sigue lejos de los números de grandes estrellas como Kylian Mbappé o Lionel Messi, que llevan ocho goles. El delantero del Barcelona viene de días duros tras el duelo frente a Portugal, donde no consiguió marcar, pero respondió con un papel central en el plan del seleccionador Luis de la Fuente.

De momento, solo ha metido contra Arabia Saudí. Tampoco lo tiene fácil. Todos los rivales le cubren con varios jugadores. Pero si algo está demostrando es que está a buen nivel y recuperado plenamente de su lesión.

PUBLICIDAD

El extremo catalán fue el principal foco ofensivo y Bélgica acabó pagando los platos rotos después de la frustración del jugador en los octavos, cuando quedó atado por el marcaje de Nuno Mendes. En este partido, el lateral De Cuyper lo frenó con faltas y ayudas constantes.

Este viernes, el juego de España se inclinó hacia la derecha, donde el de Mataró probó una y otra vez ante una Bélgica cada vez más replegada que ha sabido defenderle bien. Lamine todavía no está al 100%, pero en actitud y carácter no falla.

PUBLICIDAD

La acción del gol nació de un pase profundo de Yamal para Pedro Porro, que asistió a Dani Olmo; Thibaut Courtois detuvo el primer remate, pero dejó un rebote que Fabián empujó a la red. Antes del empate de los “diablos rojos”, el atacante rozó el 2-0 con un disparo que se perdió junto al palo tras superar a Doku.

De cara a las semifinales contra Francia, cabe destacar que su mejor partido con La Roja lo jugó contra el país luso en la Eurocopa 2024, encuentro en el que marcó un golazo clave. Veremos si repite el próximo martes.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Selección Española Mundial 2026Selección Bélgica Mundial 2026Lamine YamalMundial 2026España-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los memes más graciosos del partido de España y Bélgica: de ‘Mikel Nazario’ al gafe de IShowSpeed

Las redes han vuelto a ser las protagonistas de un partido en el que La Roja ha ganado de nuevo en los minutos finales

Los memes más graciosos del partido de España y Bélgica: de ‘Mikel Nazario’ al gafe de IShowSpeed

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: otra vez Mikel Merino aparece para salvar a La Roja

Sigue el minuto a minuto del enfrentamiento entre las dos selecciones que se juegan una plaza en semifinales para medirse a Francia

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: otra vez Mikel Merino aparece para salvar a La Roja

España elimina a Bélgica con otro gol de Mikel Merino ‘in extremis’: el resumen y los goles, en vídeo

Francia ya conoce a su rival en semifinales: La Roja de Luis de la Fuente

España elimina a Bélgica con otro gol de Mikel Merino ‘in extremis’: el resumen y los goles, en vídeo

Cuánto ganan los jugadores de España por pasar a la semifinal del Mundial 2026

El dinero de la FIFA no llega directamente a los futbolistas

Cuánto ganan los jugadores de España por pasar a la semifinal del Mundial 2026

Cuándo juega España el partido ante Francia de semifinales de Mundial 2026

La selección española consigue la victoria ante Bélgica y se enfrentará a Les Bleus en la siguiente ronda

Cuándo juega España el partido ante Francia de semifinales de Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: otra vez Mikel Merino aparece para salvar a La Roja

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: otra vez Mikel Merino aparece para salvar a La Roja

España elimina a Bélgica con otro gol de Mikel Merino ‘in extremis’: el resumen y los goles, en vídeo

Cuánto ganan los jugadores de España por pasar a la semifinal del Mundial 2026

Cuándo juega España el partido ante Francia de semifinales de Mundial 2026

España se agarra a Mikel Merino y se cita con Francia en semifinales del Mundial 2026