España

David Bisbal dedica a las víctimas del incendio de Almería un concierto “muy difícil” en Málaga

El cantante ha mostrado su solidaridad con las víctimas, familiares y amigos, ha trasladado “mucha fuerza” a Andalucía

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Vehículos dañados permanecen en una zona calcinada tras los mortales incendios forestales que afectaron a la provincia de Almería; en Bédar, Almería, España, el 10 de julio de 2026. (REUTERS/Loyola Pérez de Villegas Muñiz)
Vehículos dañados permanecen en una zona calcinada tras los mortales incendios forestales que afectaron a la provincia de Almería. (REUTERS/Loyola Pérez de Villegas Muñiz)

Vélez-Málaga (Málaga), 10 jul (EFE).- El cantante almeriense David Bisbal ha dedicado su concierto en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, a las víctimas del incendio de Los Gallardos, en su provincia, y ha admitido que es “muy difícil” hacer sonreír a la gente cuando se lloran pérdidas de vidas.

Bisbal, que comparte cartel con Ana Mena, Morad o Dellafuente, entre otros, se ha dirigido al público para recordar que Andalucía vive en esta jornada un momento muy complicado ante el que no sabe cómo reaccionar, ya que debe estar en el escenario de fiesta pero “al mismo tiempo llorando con las víctimas de ese incendio”.

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Ha admitido que es algo “muy difícil” de hacer, aunque también ha subrayado que la música siempre ha sido “un hilo conductor” para convertir la tristeza en alegría.

El cantante ha mostrado su solidaridad con las víctimas, familiares y amigos, ha trasladado “mucha fuerza” a Andalucía y a su provincia y ha dicho que “todo el concierto” se va para esta tierra. EFE

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