La UME despliega 200 militares con 70 vehículos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Madrid, 10 jul (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 200 efectivos con 70 vehículos de todo tipo para colaborar con las labores de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería) que ha causado la muerte de once personas.

Así lo ha confirmado este viernes en la SER la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha manifestado que "la tragedia de Almería hace que estemos todos en una situación de shock".

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Margarita Robles ha trasladado "toda la solidaridad y cariño a las familias de los fallecidos y a todos los que están sufriendo estas consecuencias tan terribles del fuego".

"Estoy en contacto con el jefe de la UME y en una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y desde luego tanto por Andalucía, la Comunidad, como hace siempre, como por la Unidad Militar la solidaridad va a ser total en circunstancias tan dramáticas como estas", ha concluido. EFE

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