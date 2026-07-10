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Lukaku, la bestia belga que amenaza la portería de España durante el duelo de cuartos de final del Mundial

El delantero belga nunca ha marcado un gol a la selección española y espera cambiar esa historia durante el duelo de cuartos de final de la cita mundialista

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El jugador de Bélgica, Lukaku (Reuters/Blake Dahlin)
El jugador de Bélgica, Lukaku (Reuters/Blake Dahlin)

Romelu Lukaku debutó con la selección de Bélgica antes de cumplir la mayoría de edad, el 3 de marzo de 2010. En aquel momento, la selección española aún no era campeona del mundo, ya que faltaban cuatro meses para que levantara el trofeo en Sudáfrica. Desde ese día, más de dieciséis años después, la presencia de Lukaku se ha vuelto imprescindible para el combinado belga. Su figura se asocia de forma inseparable con el equipo nacional, en el que destaca como máximo goleador histórico con un margen considerable: suma 93 goles, una cifra muy superior a la del siguiente en la lista, Kevin De Bruyne, que acumula 38 tantos.

La magnitud de los números de Lukaku se aprecia aún mejor si se compara con el récord español, que está en manos de David Villa con 59 goles. Los tres goles más recientes de Lukaku con Bélgica han llegado en los tres últimos encuentros del equipo en el presente Mundial. En cada uno de esos partidos, Lukaku partió desde el banquillo: ante Nueva Zelanda en la fase de grupos, en el duelo contra Senegal en los dieciseisavos de final y frente a Estados Unidos en cuartos. En el primer encuentro, ante Egipto, aunque no marcó, provocó un gol en propia puerta apenas catorce segundos después de ingresar al campo, mostrando su impacto inmediato.

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A pesar de su impresionante trayectoria y de su capacidad para decidir partidos importantes, Lukaku nunca ha conseguido marcarle un gol a España. Este dato llama la atención, aunque solo ha tenido una oportunidad de enfrentar a la selección española. De sus 131 partidos internacionales, únicamente uno fue contra el conjunto español. En ese partido amistoso, disputado el 1 de septiembre de 2016, Lukaku estuvo en el campo solo 23 minutos. El encuentro, que terminó con victoria española por 0-2 gracias a un doblete de David Silva, se jugó tras haber sido suspendido meses antes por la alerta terrorista que provocaron los atentados de París, especialmente el de la discoteca Bataclan.

El jugador de Bélgica Lukaku (Reuters/Anne-Marie Sorvin)
El jugador de Bélgica Lukaku (Reuters/Anne-Marie Sorvin)

La historia de Lukaku está íntimamente ligada a la llamada ‘generación dorada’ del fútbol belga. En aquella etapa, la selección belga alcanzó su mejor nivel, llegando a ocupar el tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018, donde solo fue frenada por Francia, que a la postre se coronó campeona. Integrantes como De Bruyne, Courtois, Witsel, Meunier y el propio Lukaku, todos ellos con más de 33 años, continúan defendiendo los colores de su país. Mientras tanto, la transición generacional en Bélgica no se ha completado del todo, a diferencia de lo que ha ocurrido en España, donde ninguno de los 24 futbolistas convocados por Julen Lopetegui para aquel amistoso de 2016 sigue formando parte de la selección.

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El ocaso de la generación de oro

La actual selección belga ya no impresiona como la que logró el histórico tercer puesto en Rusia 2018, aunque se mantiene competitiva y se encuentra a una sola victoria de alcanzar nuevamente una semifinal mundialista, una marca que solo ha logrado en dos ocasiones: la mencionada en 2018 y la de México 1986, cuando eliminó precisamente a España en cuartos.

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4 - ES

Lukaku afronta el duelo ante España con la oportunidad de sumar una nueva víctima a su lista. Quiere batir a Unai Simón y tachar a España de lista, dado que hasta ahora no ha podido hacerles ningún gol. Aunque el gran objetivo del partido será conseguir el pase a semifinales del Mundial y poder seguir soñando en la cita mundialista, donde Francia ya espera a la su próxima víctima: España o Bélgica.

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