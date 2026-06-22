Correr con altas temperaturas: riesgos, recomendaciones y las mejores horas para hacer ejercicio

Mujer descansando después de correr. (Magnífic)

Con la llegada del verano, mucha gente se anima a hacer ejercicio para estar en plena forma durante la temporada de playa y piscina. Sin embargo, la finalidad de hacer deporte se debe centrar en mejorar nuestra salud por encima de cualquier fin estético.

Precisamente por este motivo hay que tener especial cuidado durante los meses más cálidos del año. Una de las actividades más peligrosas es correr al aire libre, sobre todo a determinadas horas del día.

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El motivo principal por el que algunos salen a correr durante las horas de calor es porque creen que van a perder más grasa, pero la ciencia ya ha demostrado que no es así. Aunque las altas temperaturas provocan una mayor sudoración y una rápida pérdida de peso durante el ejercicio, lo que realmente se pierde es agua, no grasa corporal. La reducción de grasa depende del gasto energético total y del balance calórico.

Los peligros de correr bajo altas temperaturas

Además de no favorecer una mayor quema de grasa, correr durante las horas de más calor puede poner en riesgo la salud. Las altas temperaturas obligan al organismo a realizar un esfuerzo adicional para regular su temperatura corporal mediante la sudoración, lo que incrementa el riesgo de deshidratación.

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Asimismo, la pérdida de líquidos y sales minerales puede provocar mareos, calambres musculares, fatiga y una disminución del rendimiento físico. En los casos más graves, la exposición prolongada al calor mientras se realiza ejercicio intenso puede desembocar en un golpe de calor, una emergencia médica que puede causar daños en órganos vitales y requiere atención inmediata.

Las mejores horas para hacer ejercicio

Por todos los riesgos que supone hacer ejercicio intenso con altas temperaturas, los expertos recomiendan evitar ciertas horas del día. En general, se aconseja no realizar actividades físicas al aire libre durante las horas centrales, especialmente de 12:00 a 18:00, tramo en el que la radiación solar y el calor alcanzan sus niveles más elevados.

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Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

Las mejores franjas para entrenar suelen ser las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde o la noche. En estos momentos las temperaturas son más suaves, la exposición al sol es menor y el organismo puede regular mejor su temperatura corporal, reduciendo el riesgo de deshidratación y agotamiento.

Otras recomendaciones para entrenar en verano

Además de poner el foco en las horas, existen otras medidas que pueden ayudar a practicar deporte de forma segura durante el verano. Una de las más importantes es mantener una correcta hidratación antes, durante y después del ejercicio.

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También se recomienda utilizar ropa ligera, transpirable y de colores claros, que facilite la evaporación del sudor y ayude a mantener una temperatura corporal adecuada. Del mismo modo, es aconsejable protegerse de la radiación solar mediante el uso de gorra, gafas de sol y protector solar, especialmente en actividades que se realizan al aire libre.

Por último, conviene adaptar la intensidad y la duración de los entrenamientos a las condiciones meteorológicas. Si el calor es excesivo o existe una alerta por altas temperaturas, puede ser preferible reducir el esfuerzo, buscar espacios climatizados o incluso posponer la actividad física para otro momento del día.

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