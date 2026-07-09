Mediaset anuncia una demanda contra Atresmedia por las “similitudes insalvables” entre ‘AlaZ’ y ‘El Rosco’ en ‘Pasapalabra’

'AlaZ' la prueba que sustituye a 'El Rosco' (Atresmedia)

La propietaria de ‘El Rosco’, MC&F, ha decidido demandar a Atresmedia por la prueba final de Pasapalabra, un movimiento que reabre el conflicto judicial apenas tres semanas después del estreno de ‘AlaZ’ en Antena 3 y que vuelve a situar en el centro el alcance de la sentencia que obligó a retirar la mítica prueba anterior.

Según ha comunicado este jueves Mediaset España, la empresa neerlandesa interpondrá la demanda al considerar que ‘AlaZ’, estrenada el 19 de junio, mantiene elementos distintivos insuficientemente diferenciados respecto a ‘El Rosco’, pese a que Antena 3 sustituyó esa fase final tras acatar el fallo ratificado por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo.

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La base legal invocada es la sentencia 1639/2022, de 14 de noviembre de 2022, que dio la razón a MC&F y concluyó que ‘El Rosco’ constituye un formato en sí mismo, por lo que Telecinco al hacerse con los derechos esperaba quedarse también con el espíritu del programa. A partir de ese criterio, la publicación entiende que Atresmedia e ITV Studios lo habían explotado durante años como prueba final de Pasapalabra sin disponer de los derechos.

David y Javier durante el último 'rosco' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Antena 3 también tendrá problemas con ‘AlaZ’

La acción judicial se dirigirá contra Atresmedia, no por ahora contra el formato suizo del que Antena 3 ha adquirido la licencia. La cadena adaptó DallAZetA, un programa de la televisión suiza RSI, para construir ‘AlaZ’ como nuevo duelo por el bote entre los dos concursantes centrales, actualmente Javier y David, con continuidad entre entregas.

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La discusión se apoya en la propia descripción judicial de ‘El Rosco’. La sentencia lo define como un juego de preguntas de cultura general para dos o más contendientes, con respuestas que empiezan por cada letra del abecedario o, en las letras menos comunes, la contienen, todo ello dentro de un tiempo limitado que en principio es de 100 segundos.

Las similitudes entre ‘AlaZ’ y ‘El Rosco’

Ese mismo fallo añade otras similitudes que Antena 3 ha mantenido como que gana quien acierta más respuestas en menos tiempo y, en caso de empate, el concursante al que le sobren más segundos. También subraya que los participantes compiten uno junto a otro y que el vencedor pasa a enfrentarse al campeón del programa anterior en la ronda final.

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Logo de 'AlaZ' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Otro de los rasgos que el texto judicial identifica como propios del formato es su dimensión gráfica, que Atresmedia sí habría renovado: un abecedario superpuesto en pantalla en forma circular, como un anillo o rosco luminoso, alrededor de la cabeza de los concursantes. Pero la resolución también detalla el código de colores del juego: azul como estado inicial o de pase, verde para el acierto y rojo para el error.

Según Mediaset España, MC&F entiende que ‘AlaZ’ incumple esa sentencia porque conserva elementos comunes con ‘El Rosco’ y porque la adaptación realizada por Antena 3 presenta más coincidencias con ese formato que con el original suizo. Entre los argumentos expuestos figura una diferencia con el programa emitido por RSI: allí participa un único concursante encerrado en una cabina, mientras que en la versión de Antena 3 se mantiene el enfrentamiento entre los dos aspirantes principales por el bote acumulado.

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El fallo del Tribunal Supremo obligaba a Atresmedia a cesar cualquier actuación que vulnerase los derechos de propiedad intelectual de MC&F como titular del formato. En concreto, le prohibía la reproducción, distribución o comunicación pública de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que contuviera un juego basado en ese formato, así como cualquier explotación económica directa o indirecta no autorizada en territorio español o con destino al mismo.

Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

MC&F apoya a Mediaset

Mediaset España sostiene que existen “similitudes insalvables” entre ‘AlaZ’ y ‘El Rosco’, aunque aclara que la legitimada para emprender las acciones es MC&F, en su condición de titular del formato. El grupo añade que su contrato de compra incluye una cláusula específica por la que la compañía neerlandesa está obligada a actuar si Atresmedia pone en marcha un juego similar, ya que podrían coincidir en antena dos programas similares desde cadenas distintas.

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La compañía asegura además que, si fuese necesario, prestará apoyo a su licenciante en defensa de esos intereses. Al mismo tiempo, sigue desarrollando un nuevo concurso para Telecinco que tendrá ‘El Rosco’ como elemento principal y final, aunque no podrá incorporar las pruebas y dinámicas de Pasapalabra, cuya propiedad corresponde a ITV Studios.

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España)

Por su parte, Antena 3 modificó la sintonía, la cabecera y los pulsadores del concurso para eliminar las formas circulares y las referencias visuales a la prueba retirada. No obstante, tres semanas después del estreno de ‘AlaZ’, ese ajuste ya no ha bastado para cerrar un litigio que vuelve a los tribunales con una nueva demanda contra el grupo con sede en San Sebastián de los Reyes.

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