Prevén controlar este martes el fuego de Anoia (Barcelona), que ha afectado a varias casas

Barcelona, 7 jul (EFE).- La consellera catalana de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha dicho este martes que prevén dar por controlado, "hoy mismo", el incendio forestal de la comarca barcelonesa de Anoia, un fuego ya estabilizado que ha afectado a algunas viviendas de la urbanización Les Garrigues, en la Pobla de Claramunt.

En una comparecencia ante los medios, Parlon ha explicado que el fuego, que ha quemado unas 500 hectáreas, evoluciona "favorablemente" pese a la ola de calor, lo que ha permitido levantar el confinamiento general de la comarca.

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Sin embargo, ha indicado que la zona de Les Garrigues sigue bajo restricciones al haber resultado afectadas de forma preliminar varias casas, algunas de ellas de madera, cuyos daños totales se evaluarán cuando el fuego esté extinguido.

Las llamas también han provocado desperfectos "importantes" en un polígono industrial de la zona.

Parlon ha revelado la "preocupación" vivida durante la madrugada por el riesgo de que el fuego saltara la C-15 hacia Montserrat, lo que finalmente se evitó tras amenazar un potencial de quema de hasta 4.000 hectáreas.

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La consellera ha advertido de que la simultaneidad de incendios y la ola de calor mantienen el plan INFOCAT en fase de emergencia y tensionan notablemente una operativa de los Bomberos, las ADF y la Unidad Militar de Emergencias (UME), dificultada por vientos de marinada de hasta 50 kilómetros por hora.

Ante este escenario, ha hecho un llamamiento urgente a la "corresponsabilidad" y a la "prudencia activa" de la ciudadanía en conductas individuales, el uso de maquinaria o el lanzamiento de colillas.

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Preguntada por el origen del fuego, iniciado ayer por la tarde en Carme (Barcelona), ha evitado concretar indicios y ha remarcado que las causas "todavía están bajo investigación" de los Agentes Rurales. EFE

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