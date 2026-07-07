Los incendios mantienen en alerta a Cataluña en plena ola de calor: más de 600 hectáreas afectadas, confinamientos y varios focos activos

Iincendio forestal en el término municipal de Sentmenat (Barcelona). (EFE/ Quique Garcia)

Los incendios mantienen este martes en alerta a Cataluña, aunque la evolución favorable de algunos focos ha permitido levantar confinamientos y reducir parcialmente la presión sobre los equipos de emergencia. El incendio de Savallà del Comtat (Tarragona) ha sido estabilizado; el de Anoia (Barcelona) permanece controlado tras afectar a cerca de 500 hectáreas, mientras que el de Sentmenat (Barcelona) continúa como el foco que más preocupa por la meteorología adversa y la presencia de focos secundarios.

La Generalitat mantiene activado el plan INFOCAT en fase de emergencia ante una situación marcada por la ola de calor y la simultaneidad de incendios en diferentes puntos del territorio. Bomberos de la Generalitat, Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) y Protección Civil continúan trabajando para controlar los distintos fuegos.

PUBLICIDAD

Por su parte, las autoridades han pedido máxima prudencia a la ciudadanía para evitar nuevos incendios, especialmente en actividades agrícolas, uso de maquinaria o cualquier actuación que pueda generar un punto de ignición.

Incendio Sentmenat. (Bombers Generalitat de Catalunya)

Sentmenat, el incendio que más preocupa

El incendio de Sentmenat (Barcelona) continúa como el principal motivo de preocupación para los servicios de emergencia.. El fuego ha afectado ya a unas 152 hectáreas y presenta una evolución compleja por la aparición de focos secundarios y reactivaciones dentro de un perímetro irregular. Además, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, advirtió esta mañana de que las horas siguientes serían “complejas” para la extinción.

PUBLICIDAD

Los bomberos trabajan especialmente para evitar que las llamas puedan avanzar, mientras mantienen vigilancia sobre las zonas próximas a viviendas e industrias. El dispositivo cuenta con 71 dotaciones, seis de ellas aéreas, y efectivos especializados revisan las estructuras afectadas por el fuego. La situación está condicionada por unas condiciones meteorológicas desfavorables, con temperaturas extremas, baja humedad y viento de marinada durante la jornada.

Savallà del Comtat levanta el confinamiento

Los Bomberos de la Generalitat estabilizaron el incendio de vegetación declarado en Savallà del Comtat, en la comarca de la Conca de Barberà (Tarragona), lo que permitió levantar el confinamiento del núcleo de Segura. El fuego, iniciado poco después de las 13:00 horas en una zona agrícola, se extendió también a vegetación forestal y afectó a unas 11,3 hectáreas, según los datos provisionales de los Agentes Rurales.

PUBLICIDAD

Iincendio forestal en el término municipal de la Pobla de Claramunt en la comarca de La Anoia (Barcelona). (EFE/ Ester Dalmases)

Los bomberos llegaron a movilizar 20 dotaciones y mantienen efectivos en la zona para trabajar sobre los puntos calientes. Mientras que Protección Civil había pedido a los vecinos de Segura permanecer en sus domicilios, con puertas y ventanas cerradas, hasta que la evolución del incendio permitiera levantar las restricciones.

Anoia, estabilizado tras afectar a cerca de 500 hectáreas

El incendio de la comarca barcelonesa de Anoia, que obligó a confinar a más de 33.000 personas, permanece estabilizado después de afectar a unas 494 hectáreas, según el último balance provisional de los Agentes Rurales.

PUBLICIDAD

La consellera Núria Parlon señaló esta mañana que la evolución era favorable y que la previsión era avanzar hacia el control del incendio durante este martes. El fuego, iniciado en el municipio de Carme, afectó especialmente a La Pobla de Claramunt, donde varias viviendas de la urbanización Les Garrigues sufrieron daños preliminares.

El confinamiento general ya ha sido levantado, aunque la zona de Les Garrigues continúa con restricciones al haberse visto afectadas varias viviendas, algunas de ellas de madera, cuyos daños serán evaluados cuando el incendio quede extinguido. Además, las llamas también provocaron daños importantes en un polígono industrial de la zona.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a 13 personas por los incendios de Anoia y Sentmenat, todas ellas con afectaciones leves salvo una persona en estado menos grave.

Incendio Torrefeta i Florejacs. (Bombers Generalitat de Catalunya)

Otros incendios mantienen la tensión en Cataluña

Además de los focos de Sentmenat, Anoia y Savallà del Comtat, Cataluña mantiene activos otros incendios que obligan a los equipos de emergencia a trabajar de forma simultánea en distintos puntos del territorio. Entre ellos destaca el de Torrefeta i Florejacs (Lleida), un incendio agrícola que ha afectado a unas 72,9 hectáreas y que obligó a solicitar el confinamiento de vecinos de Biosca, Sanaüja y zonas próximas de Massoteres y Torrefeta i Florejacs. Unas 30 dotaciones de bomberos, seis de ellas aéreas, trabajan para controlar el fuego con apoyo de maquinaria agrícola.

PUBLICIDAD

El incendio de Martorell (Barcelona) ya ha sido controlado. El fuego, declarado en una zona de vegetación de ribera y cañaverales junto a las vías ferroviarias, obligó a interrumpir temporalmente la circulación de Rodalies entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell Central.

El resto de focos mantiene también la vigilancia de los servicios de emergencia. En Santa Eugènia de Berga (Barcelona), el incendio de vegetación continúa bajo seguimiento con nivel 3 de peligrosidad, al igual que el declarado en Torelló (Barcelona), en la zona del camino de la Coromina. Por su parte, en la Vall de Boí (Lleida) permanece activo un incendio de vegetación forestal iniciado el pasado 5 de julio, con nivel 2 de peligrosidad.

PUBLICIDAD