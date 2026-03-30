España

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

El vicepresidente primero afirma que la relación económica con Washington sigue sin cambios pese al pulso político reciente

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una reunión con la embajada de Estados Unidos en marzo de 2024.
Carlos Cuerpo posa junto a las banderas de España y Estados Unidos (Marta Fernández / Europa Press)

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha negado este lunes que las amenazas lanzadas por Donald Trump contra España se hayan traducido por ahora en represalias reales para la actividad de las empresas españolas en Estados Unidos. En una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, con José Luis Sastre, el ministro ha asegurado que las compañías nacionales siguen operando allí “en las mismas condiciones” que antes de la escalada diplomática.

“Las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones con respecto a Estados Unidos que lo puedan hacer las francesas, las alemanas, las italianas”, ha afirmado Cuerpo durante la entrevista. El nuevo vicepresidente primero ha añadido además que la relación comercial “se establece a nivel de la Unión Europea”, por lo que ha defendido que no se ha producido un cambio efectivo para las empresas pese al choque político de las últimas semanas.

La declaración llega después de que Trump amenazara a principios de marzo con “cortar el comercio con España” por la posición del Gobierno español ante la guerra con Irán. El Ejecutivo defendió entonces que la política comercial no depende de un marco bilateral aislado entre Madrid y Washington, sino de los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.

La amenaza de Trump y la respuesta de Cuerpo

Al ser preguntado por José Luis Sastre sobre si las relaciones comerciales y económicas entre España y Estados Unidos siguen “exactamente igual” que antes del estallido del conflicto, el vicepresidente primero ha respondido de forma tajante: “Eso es”.

En este sentido, el ministro ha insistido en que el Gobierno quiere trasladar un mensaje de calma a las empresas en un momento de fuerte incertidumbre internacional. Según ha defendido, la clave está en que la política comercial común es competencia exclusiva de la Unión Europea, que es la que negocia acuerdos y fija el marco de las relaciones con terceros países. Ese argumento ya había sido esgrimido por el Ejecutivo cuando Trump lanzó su amenaza a comienzos de este mes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa , Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. (Fuente: La Moncloa)

No hay señales públicas de un deterioro comercial directo

Por ahora, no han trascendido datos oficiales que reflejen un deterioro concreto de la actividad de las empresas españolas en Estados Unidos tras las amenazas de Trump. Las últimas cifras disponibles del Ministerio de Economía, correspondientes a enero y febrero de 2025, mostraban que las exportaciones españolas a Estados Unidos se mantenían estables, con 2.760 millones de euros, mientras que las importaciones desde ese país crecían un 13%, hasta 5.413 millones.

Asimismo, tal y como informó Reuters a comienzos de marzo, Estados Unidos cerró 2025 con superávit comercial frente a España, lo que refleja la intensidad de una relación económica que, pese al choque político, no presenta por ahora señales públicas de ruptura.

Declaraciones que coinciden con el cierre del espacio aéreo

Las palabras de Cuerpo se producen el mismo día en que se ha conocido que España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos vinculados a la ofensiva militar contra Irán, una decisión que se suma a la negativa del Gobierno a facilitar el uso ofensivo de las bases de Rota y Morón.

Pese a este contexto de tensión con Washington, Carlos Cuerpo ha asegurado que el Gobierno sigue manteniendo el contacto con la Administración estadounidense: “El viernes pasado tuve una reunión con el embajador de Estados Unidos, aquí, en España”, ha explicado en la entrevista, antes de añadir que las relaciones continúan “con total normalidad”, tanto a nivel técnico como político.

El Gobierno abrirá “dos oficinas nuevas” en Estados Unidos

Lejos de hablar de ruptura, el ministro ha señalado además que el Ejecutivo quiere incluso reforzar la relación económica con Estados Unidos. Cuerpo ha avanzado que España abrirá “dos oficinas nuevas en Boston y en Houston” para ayudar a que las empresas se implanten en el mercado estadounidense. La idea, según ha explicado, es afianzar una relación que el Gobierno considera estratégica pese al deterioro político reciente.

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