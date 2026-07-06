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España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

El PSOE defiende una mayor integración europea en materia de defensa y reforzar la autonomía estratégica dentro de la Alianza

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Donald Trump y Pedro Sánchez se estrechan la mano durante la cumbre de líderes mundiales celebrada en Sharm el-Sheikh, (REUTERS/Suzanne Plunkett)
Donald Trump y Pedro Sánchez se estrechan la mano durante la cumbre de líderes mundiales celebrada en Sharm el-Sheikh, (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Ankara recibe a algunos de los líderes mundiales más importantes del mundo en una nueva cumbre de la OTAN. Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, las reuniones de la Alianza Atlántica son más tensas de lo habitual. El escenario mundial exige decisiones importantes, pero Europa y Estados Unidos difieren en aspectos clave. Y si hay alguien que ha mostrado especialmente su rechazo a muchas políticas del presidente republicano es el gobierno de Pedro Sánchez.

Hace poco más de un año, la cumbre celebrada en La Haya concluía con una apuesta por la inversión en defensa. EEUU exigía a sus socios dedicar más dinero a su seguridad para reducir su dependencia, lo que impulsó un objetivo colectivo de llegar al 5% del PIB destinado a lo militar. Sin embargo, España, desde el primer momento, se mostró contraria a elevar hasta este punto la inversión. Eso desencadenó en críticas y advertencias de Trump, que ha llegado a calificarla de socio “terrible”.

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La realidad es que a nivel nacional en España no existe una postura común sobre el gasto militar y sobre cómo afrontar su papel en la OTAN. Hace unas semanas, el Centro Cultural de los Ejércitos organizó un encuentro con los diputados de PSOE, Sumar, PP y Vox de la Comisión de Defensa del Congreso. En varios puntos, los distintos partidos tienen posiciones totalmente opuestas. Desde el PSOE, socio mayoritario del Gobierno, la dirección que creen que hay que seguir es clara: apostar por Europa.

Durante un discurso, el entonces presidente Donald Trump recordó la victoria de los 'Rough Riders' en la guerra hispano-estadounidense para luego criticar a España por su papel en la OTAN. Además, hizo referencia a la soberanía sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico.

Posturas sobre el futuro de la OTAN

El PSOE defiende una mayor integración europea en materia de defensa y aboga por reforzar la autonomía estratégica dentro de la OTAN. Frente al alejamiento de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, el PSOE apuesta por impulsar una visión global en seguridad. “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”, sostienen desde el partido. Insisten en que la Unión Europea debe fortalecer su autonomía y capacidades propias, pero aclaran que esto no significa dejar de contar con Washington como socio clave.

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“EEUU no tiene que dejar de ser un aliado, pero tampoco podemos sucumbir a amenazas”, señalan fuentes socialistas. Resumen su postura en cuatro ejes para una nueva OTAN: atender la amenaza sur, cooperar y no competir con EEUU, ampliar la defensa a amenazas digitales y no convencionales, y garantizar una defensa territorial completa, incluyendo Ceuta y Melilla.

El PSOE apuesta por una defensa europea más integrada y por acelerar la adhesión de Ucrania a la UE como alternativa a su ingreso inmediato en la OTAN, en lo que los distintos partidos concuerdan que sería precipitado por estar todavía en guerra con Rusia. Más dudas tienen en Sumar, que ven necesario abandonar la Alianza por la ‘actitud belicista’ de EEUU, y apuntan a buscar otros socios como Canadá. Vox mantiene la postura más positiva, y asegura que a la “OTAN tenemos que medirla por las guerras que ha evitado”. Además, el debate parlamentario refleja la preocupación sobre el futuro de la seguridad continental y la necesidad de inversión en capacidades propias.

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