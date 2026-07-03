España

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Más allá de su recuerdo a la guerra de hace 130 años, el presidente estadounidense ha asegurado que es un socio que “no quiere ayudar” y que “aprenderán” en el futuro

Guardar
Google icon
Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una nueva polémica al reivindicar la victoria estadounidense en la guerra contra España de 1898. “Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos todos”, afirmó Trump durante su última intervención pública, en uno de los actos de celebración del 4 de julio. En esta última conferencia de prensa, ha vuelto a cargar contra España. Más allá de su recuerdo a la guerra de hace 130 años, el presidente estadounidense ha asegurado que es un socio que “no quiere ayudar” y que “aprenderán” en el futuro.

Las palabras del mandatario estadounidense llegan en un momento de máxima tensión diplomática, apenas unos días después de un nuevo encontronazo a cuenta del gasto militar dentro de la OTAN. El propio Trump calificó recientemente a España como un “auténtico desastre” durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. La semana que viene los dos líderes se encontrarán en la cumbre de la OTAN de Ankara.

PUBLICIDAD

Este video documenta una reunión en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, junto al secretario general de la OTAN Mark Rutte, expresa decepción por la falta de apoyo de países de la Alianza como España en la guerra contra Irán. Trump critica a España y otras naciones por no contribuir lo suficiente, calificando a España de "auténtico desastre". El contenido incluye imágenes del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, rodeado de fotógrafos. La grabación es una cobertura periodística de las declaraciones de Trump y su impacto.

Duelo político y choque por la defensa

La relación entre Donald Trump y Pedro Sánchez, ha estado marcada durante el último año por enfrentamientos públicos relacionados con el gasto militar y el papel de España en la OTAN. El 25 de junio de 2025, Trump dio inicio a una escalada verbal al señalar: “Me gusta España, es un lugar estupendo y su gente es maravillosa, pero España es el único país de todos los que se niega a pagar. Quieren aprovecharse un poco, pero tendrán que compensarnos con acuerdos comerciales, porque no voy a permitirlo”. Esta disputa surgió tras la negativa de Sánchez a fijar como objetivo el 5% del PIB en defensa, la meta exigida por la administración estadounidense.

En el transcurso de los últimos doce meses y a escasas semanas de la cumbre de la OTAN, el clima apenas ha mostrado señales de mejora. El mandatario republicano insistió en calificar a España de “auténtico desastre”, intensificando el tono de confrontación bilateral. En los encuentros con socios europeos, Trump reiteró su decepción por la falta de apoyo en escenarios críticos, como el conflicto en Irán, para el que la administración estadounidense esperaba un respaldo europeo que nunca llegó.

PUBLICIDAD

Donald Trump observa a su llegada para pronunciar un discurso en el anfiteatro Burning Hills (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump observa a su llegada para pronunciar un discurso en el anfiteatro Burning Hills (REUTERS/Evan Vucci)

Advertencias comerciales y sobre las bases

El enfrentamiento entre Donald Trump y el Gobierno de España superó lo estrictamente verbal tras la exigencia estadounidense de que los miembros de la OTAN destinaran un 5% del PIB a seguridad. Pedro Sánchez defendió que España solo precisaba invertir el 2,1%, lo que provocó el anuncio de represalias comerciales por parte de Trump, quien aseguró que el país “pagará el doble” mediante aranceles.

En aquel momento, Europa salió en defensa de los españoles y aseguró que EEUU no podía imponer un arancel único a un país europeo. La situación diplomática se agravó cuando la Casa Blanca sugirió la posible expulsión de España de la Alianza. La negativa española a permitir el uso de las bases de Rota y Morón tensó aún más la relación, con advertencias sobre una reubicación hacia Marruecos.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosPedro SánchezEspaña-NacionalEspaña NoticiasEspaña-InternacionalÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”

La intervención temprana permite iniciar tratamientos que reducen la inflamación y mejoran la calidad de vida del animal

Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”

Científicos de Barcelona descubren que el cáncer sabe esperar su momento: las mutaciones pueden estar latentes en los tejidos ‘sanos’ durante años

Los investigadores han encontrado una fase intermedia desconocida entre la mutación de los genes y la aparición del tumor

Científicos de Barcelona descubren que el cáncer sabe esperar su momento: las mutaciones pueden estar latentes en los tejidos ‘sanos’ durante años

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 3 de julio

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 3 de julio

De Rosalía a Penélope Cruz y Bardem: los famosos que no se han perdido el triunfo de España contra Austria en el Mundial 2026

El palco estaba ocupado por grandes celebridades y también por familiares que apoyaron de cerca la victoria de La Roja

De Rosalía a Penélope Cruz y Bardem: los famosos que no se han perdido el triunfo de España contra Austria en el Mundial 2026

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Lo ha comunicado el ministro Albares en una publicación de ‘X’ en la que también informa sobre el despliegue exitoso del hospital de campaña del equipo ‘Start’ de la AECID

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Arranca la Operación Salida: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

Almeida adjudica a la empresa del hermano de Esperanza Aguirre la viabilidad de la ciudad tecnológica que el Real Madrid quiere construir en Valdebebas

El nombramiento que causó “estupor absoluto” en España cumple 50 años: así llegó a la presidencia Adolfo Suárez, la nueva cara de la democracia

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

DEPORTES

Haaland y Vinicius Jr preparan el Noruega-Brasil con un divertido vídeo en homenaje a esta comedia de culto: “Tenemos que recrearlo”

Haaland y Vinicius Jr preparan el Noruega-Brasil con un divertido vídeo en homenaje a esta comedia de culto: “Tenemos que recrearlo”

Goles y vídeo resumen: Portugal supera a Croacia en un partido marcado por el VAR y será el rival de España en octavos de final del Mundial 2026

Lamine Yamal dedica a su hermano la victoria contra Austria en el Mundial 2026: “Es como si fuera mi hijo, estoy enamorado de él”

Lamine Yamal quiere a Cristiano: el extremo se moja sobre el duelo de octavos contra Croacia o Portugal

“Ego Yamal”: El mensaje en la nueva cinta de Lamine con la que juega los partidos de España en el Mundial 2026