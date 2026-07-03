Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una nueva polémica al reivindicar la victoria estadounidense en la guerra contra España de 1898. “Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos todos”, afirmó Trump durante su última intervención pública, en uno de los actos de celebración del 4 de julio. En esta última conferencia de prensa, ha vuelto a cargar contra España. Más allá de su recuerdo a la guerra de hace 130 años, el presidente estadounidense ha asegurado que es un socio que “no quiere ayudar” y que “aprenderán” en el futuro.

Las palabras del mandatario estadounidense llegan en un momento de máxima tensión diplomática, apenas unos días después de un nuevo encontronazo a cuenta del gasto militar dentro de la OTAN. El propio Trump calificó recientemente a España como un “auténtico desastre” durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. La semana que viene los dos líderes se encontrarán en la cumbre de la OTAN de Ankara.

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Este video documenta una reunión en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, junto al secretario general de la OTAN Mark Rutte, expresa decepción por la falta de apoyo de países de la Alianza como España en la guerra contra Irán. Trump critica a España y otras naciones por no contribuir lo suficiente, calificando a España de "auténtico desastre". El contenido incluye imágenes del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, rodeado de fotógrafos. La grabación es una cobertura periodística de las declaraciones de Trump y su impacto.

Duelo político y choque por la defensa

La relación entre Donald Trump y Pedro Sánchez, ha estado marcada durante el último año por enfrentamientos públicos relacionados con el gasto militar y el papel de España en la OTAN. El 25 de junio de 2025, Trump dio inicio a una escalada verbal al señalar: “Me gusta España, es un lugar estupendo y su gente es maravillosa, pero España es el único país de todos los que se niega a pagar. Quieren aprovecharse un poco, pero tendrán que compensarnos con acuerdos comerciales, porque no voy a permitirlo”. Esta disputa surgió tras la negativa de Sánchez a fijar como objetivo el 5% del PIB en defensa, la meta exigida por la administración estadounidense.

En el transcurso de los últimos doce meses y a escasas semanas de la cumbre de la OTAN, el clima apenas ha mostrado señales de mejora. El mandatario republicano insistió en calificar a España de “auténtico desastre”, intensificando el tono de confrontación bilateral. En los encuentros con socios europeos, Trump reiteró su decepción por la falta de apoyo en escenarios críticos, como el conflicto en Irán, para el que la administración estadounidense esperaba un respaldo europeo que nunca llegó.

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Donald Trump observa a su llegada para pronunciar un discurso en el anfiteatro Burning Hills (REUTERS/Evan Vucci)

Advertencias comerciales y sobre las bases

El enfrentamiento entre Donald Trump y el Gobierno de España superó lo estrictamente verbal tras la exigencia estadounidense de que los miembros de la OTAN destinaran un 5% del PIB a seguridad. Pedro Sánchez defendió que España solo precisaba invertir el 2,1%, lo que provocó el anuncio de represalias comerciales por parte de Trump, quien aseguró que el país “pagará el doble” mediante aranceles.

En aquel momento, Europa salió en defensa de los españoles y aseguró que EEUU no podía imponer un arancel único a un país europeo. La situación diplomática se agravó cuando la Casa Blanca sugirió la posible expulsión de España de la Alianza. La negativa española a permitir el uso de las bases de Rota y Morón tensó aún más la relación, con advertencias sobre una reubicación hacia Marruecos.

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