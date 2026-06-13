Muere una niña de 12 años tras ser rescatada del mar en la playa de Costacabana (Almería)

Imagen de archivo de la playa de Costacabana en Almería. (Turismo Almería)

Una niña de 12 años ha fallecido este sábado después de ser rescatada del mar en la playa de Costacabana, en la capital almeriense, convirtiéndose en la segunda víctima mortal por ahogamiento registrada en la costa de la provincia en apenas unas horas, tras el fallecimiento de una mujer de 31 años en la playa de Los Muertos, en Carboneras.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió a las 18:55 horas, cuando varias personas alertaron de que habían perdido de vista a una menor que se encontraba bañándose en las aguas de esta playa del término municipal de Almería.

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Tras recibir la llamada, el centro coordinador activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate en el que participaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Salvamento Marítimo, Protección Civil y el servicio municipal de playas.

Durante varios minutos se desarrolló la búsqueda de la menor en el mar, mientras aumentaba la preocupación entre familiares, acompañantes y usuarios de la playa. Finalmente, efectivos de Salvamento Marítimo lograron localizar a la niña en el agua y trasladarla hasta la orilla.

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Embarcación de Salvamento Marítimo, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Una vez en tierra, los servicios sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de recuperar sus constantes vitales. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante la intervención, los facultativos no consiguieron revertir la situación y confirmaron el fallecimiento de la menor.

Una mujer de 31 años murió horas antes en Carboneras

Horas antes, una mujer de 31 años, vecina de Almería capital, falleció tras ser rescatada en estado crítico en la playa de Los Muertos, en Carboneras. La víctima había quedado atrapada en el agua debido a las fuertes corrientes y al estado adverso del mar, sin poder regresar a la orilla.

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El aviso se produjo sobre las 15:21 horas y movilizó a Salvamento Marítimo, que desplegó el helicóptero Helimer 221 para localizarla. Tras ser encontrada y evacuada por vía aérea hasta el aeropuerto de Almería, donde esperaba un dispositivo sanitario, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento. El rescate se desarrolló en condiciones especialmente complejas debido al fuerte oleaje y las corrientes de resaca existentes en la zona.

Playa de los Muertos, en Almería. (Parque natural Cabo de Gata)

Girona y Barcelona también registraron víctimas

La jornada de este sábado también dejó otros dos fallecimientos en medios naturales en diferentes puntos de España. En Girona, un submarinista francés de unos 80 años murió durante una inmersión en la zona de Cap de Creus. El hombre desapareció bajo el agua mientras buceaba junto a un acompañante y su cuerpo fue localizado horas después a unos tres metros de profundidad.

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Asimismo, un joven de 18 años falleció en el río Llobregat, en Puig-reig (Barcelona), después de lanzarse al agua en la zona de la esclusa de L’Ametlla de Merola. Los equipos de emergencia lograron recuperarlo del cauce y practicaron maniobras de reanimación, aunque sin éxito.

Los ahogamientos siguen siendo una de las principales causas de muerte en España, especialmente en verano y en días de fuerte oleaje o corrientes de resaca, con cientos de fallecidos cada año según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las banderas y evitar el baño en condiciones peligrosas.

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Elaborado con información de Efe