España

El crecimiento económico en España no frena la salida de profesionales: 31.500 personas nacidas en el país emigraron en 2024

La crisis de 2013 marcó un récord de emigración, con más de 49.000 salidas, cifra que fue descendiendo hasta 2024, indica un estudio de DataPulse Research. Francia, Reino Unido y Alemania son los destinos más elegidos por los españoles

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Una persona observa las pantallas informativas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Europa Press)
Una mujer observa las pantallas informativas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Europa Press)

La economía española cerró 2024 con un crecimiento del 3,2%, superando el 2,7% del año anterior y situándose por encima del promedio de la zona euro. Factores como el aumento del consumo interno, la recuperación de la inversión, el turismo y la llegada de migrantes explican parte de ese avance. Según los datos del INE, en 2024 el saldo migratorio entre los españoles con el exterior fue positivo, en concreto, de 6.616 entradas netas. Sin embargo, detrás de ese dato se esconde una realidad diferente para los nacidos en España, ya que un total de 31.548 personas dejaron el país, según el informe de DataPulse Research basado en registros de Eurostat. Este dato refleja que, pese al crecimiento económico, cada vez más profesionales optan por trabajar en el extranjero en busca de mejores oportunidades.

El saldo migratorio positivo de España en 2024 esconde matices importantes cuando se analiza quiénes llegan y quiénes se van. Buena parte de ese resultado se debe al retorno o llegada de ciudadanos españoles naturalizados, con 32.137 nuevos residentes procedentes sobre todo de Cuba, Argentina y Ecuador. Mientras que, por otro lado, el país perdió 31.548 residentes de nacimiento, de acuerdo a los datos de Eurostat, lo que supone un 36% más que en 2019.

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En 2024, más de 31.500 nacidos en España se marcharon del país. (DataPulse Research)
En 2024, más de 31.500 nacidos en España se marcharon del país. (DataPulse Research)

De los 19 países europeos analizados, 17 registran más salidas que llegadas de ciudadanos nativos y, en términos relativos, España ocupa el puesto 12, con una pérdida de 0,65 personas por cada 1.000 habitantes. Bulgaria y Lituania han logrado revertir la pérdida de población nativa y Rumanía o Croacia han reducido sus salidas.

Las salidas bajaron durante una década

La salida de personas nacidas en España alcanzó su punto máximo en 2023, durante la crisis económica, con un total de 49.473, cifra que fue disminuyendo a lo largo de una década, hasta 2023, y que volvió a aumentar en 2024. Por ello, el estudio de DataPulse Research señala que, aunque la recuperación económica está cerrando poco a poco la brecha de riqueza con los países del norte de Europa, esa mejora aún no se refleja plenamente en el retorno del talento.

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En el conjunto de los 19 países europeos analizados, predomina un intercambio dentro del propio continente, siendo Alemania y Suiza los principales destinos para quienes deciden marcharse. Una proporción menor opta por salir de la Unión Europea, principalmente hacia Estados Unidos, mientras que Canadá y Reino Unido también figuran entre las alternativas más destacadas. En el caso de España, quienes dejaron el país eligieron Francia, Reino Unido y Alemania como principales destinos.

Trabajadores frente a sus ordenadores en una oficina.
Imagen de archivo de una oficina en España con varios empleados. (Europa Press)

Salarios más altos y menor carga fiscal, razones clave

Aunque las razones para emigrar son diversas y personales, el estudio de DataPulse Research destaca algunos factores recurrentes entre quienes deciden buscar oportunidades fuera de su país. La perspectiva de obtener un salario más alto y pagar menos impuestos es uno de los grandes incentivos. En Suiza, por ejemplo, los sueldos brutos pueden superar entre un 30% y un 50% a los de Alemania en puestos similares, y además los impuestos son considerablemente más bajos: un trabajador medio destina el 18% de sus ingresos a impuestos, frente al 37,4% en Alemania, según la OCDE. Alemania, de hecho, soporta la segunda mayor carga fiscal sobre el trabajo de la OCDE, con un 47,9% del coste laboral total una vez sumadas las contribuciones patronales. Estados Unidos, por su parte, ofrece salarios equiparables o incluso superiores para profesionales cualificados.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

Las oportunidades profesionales también pesan en la balanza. Alemania se ha convertido en un polo de atracción para trabajadores de Europa del Este y Central —como Rumania, Polonia, Hungría, Chequia y Bulgaria—, impulsados por la demanda en sectores como oficios, salud y logística. Estados Unidos y Reino Unido resultan especialmente atractivos para profesionales del ámbito tecnológico y académico.

El costo de vida, el idioma y la proximidad geográfica completan el mapa de motivaciones. En Países Bajos, por ejemplo, los alquileres absorben casi el 40% del ingreso de los inquilinos, la proporción más alta de Europa Occidental. Austria seduce a muchos alemanes por la facilidad del idioma y la cercanía. En los países nórdicos, la migración tiende a concentrarse dentro de la propia región. Para los rumanos, Italia y España suelen ser opciones preferidas, en parte por la afinidad lingüística.

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