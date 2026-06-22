La economía española crece 22 veces más que la alemana desde la pandemia y lidera la recuperación en Europa, según datos del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto ‘España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación’ /(Diego Radamés / Europa Press)

España se ha consolidado como la economía europea con mayor crecimiento desde los niveles precovid, con un avance del 8,5% que supera en un 40% la media de la eurozona y multiplica por 22 el aumento registrado por Alemania.

Así lo ha asegurado el Gobierno con motivo del acto “España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación”, celebrado este lunes en Madrid. En el encuentro, se han analizado los avances alcanzados desde la puesta en marcha de este plan en 2021 y a poco más de dos meses de culminar su despliegue el próximo 31 de agosto.

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En el acto han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, entre otros miembros del Ejecutivo. También ha estado presente la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es la estrategia diseñada por España para canalizar los fondos europeos Next Generation con el objetivo de impulsar la recuperación económica tras la pandemia y modernizar el modelo productivo.

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El ministro de Economía ha hecho hincapié en que el legado más importante del plan de recuperación es “esta nueva realidad económica y social, con un país más competitivo, más productivo, con una menor desigualdad, más innovador” y “con un PIB potencial que el Banco España estima en más del 2%”.

El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación ha cumplido con los tres objetivos que le dan nombre:

Recuperación económica del país

En primer lugar, se ha destacado la recuperación económica experimentada por España desde la pandemia, hasta convertirse en la economía europea que más ha crecido respecto a los niveles previos a la covid. Según el Ejecutivo, el PIB ha avanzado un 8,5%, un 40% por encima de la media de la eurozona y 22 veces más que Alemania.

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Según ha indicado Sánchez, España es a día de hoy “uno de los motores más poderosos de la moneda única en términos de crecimiento económico”.

España, la economía europea que más recursos recibe en relación con su PIB

En el ámbito de la transformación, España se convertirá en la gran economía europea que más recursos ha recibido en relación con su PIB, con más de 60.000 millones de euros en transferencias una vez se materialice el sexto desembolso de los fondos. Además, cerca del 43%, unos 30.000 millones de euros, se han destinado a pymes y autónomos.

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España solicitó este sexto y penúltimo desembolso en marzo y su llegada supondrá la entrada de 7.265 millones de euros, según Servimedia.

Sánchez ha asegurado que ya se han completado nueve de cada diez reformas comprometidas con la Comisión Europea y confía en dar continuidad a este proceso a través del futuro Fondo España Crece.

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La economía española mantendrá un ritmo de crecimiento "resiliente" a pesar del conflicto en Oriente Próximo y la incertidumbre internacional, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha revisado una décima al alza su previsión de expansión para España en 2026, hasta el 2,2%, aunque también ha incrementado su expectativa de inflación, que alcanzará el 3,3% este año. (Fuente: Europa Press / Comisión Europea /epdata)

Medidas de resiliencia y prórroga del escudo social

Por último, el presidente del Gobierno ha reivindicado la capacidad de resiliencia adquirida por la economía española ante las sucesivas crisis. En este sentido, ha recordado que en los últimos meses se han movilizado 5.000 millones de euros en ayudas para paliar el impacto de la guerra en Oriente Próximo.

Además, ha avanzado que el próximo lunes se aprobará un nuevo real decreto-ley para prorrogar las medidas del escudo social, ante la previsión de que las consecuencias económicas del conflicto continúen durante los próximos meses.

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