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El Tribunal Supremo rechaza llevar a la justicia europea el proceso de regularización de migrantes

Los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón habían presentado recursos para que se revisara la legalidad del decreto

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Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)
Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

El Tribunal Supremo ha rechazado llevar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como suspender el real decreto del pasado 14 de abril por el que dicha regularización se puso en marcha. La Sección Quinta de la Sala Tercera del tribunal resuelve así no aceptar la petición de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón para suspender la medida de forma provisional, que modifica el reglamento de la Ley de Extranjería.

Según el tribunal, no existen razones suficientes para detener la entrada en vigor de la norma. Además, el Supremo ya había tomado decisiones similares en otros recursos recientes, usando argumentos legales y considerando la importancia social de la regularización.

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