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Shakira cumple su promesa con David Broncano y aparecerá esta noche en ‘La Revuelta’: pone el broche en el penúltimo programa de la temporada

La cantante colombiana celebrará en TVE su éxito internacional y su número 1 global con la canción del Mundial 2026

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David Broncano y Shakira, en montaje de 'Infobae' (RTVE)
David Broncano y Shakira, en montaje de 'Infobae' (RTVE)

Tras su entrevista con Henar Álvarez en Al cielo con ella, Shakira volverá a Televisión Española. Esta vez sí que se dejará preguntar por David Broncano en La Revuelta, tal y como ha anunciado en exclusiva Poco Pasa TV en sus redes sociales.

No obstante, como ya ocurrió en el caso de la exclusiva entrevista con Álvarez, Shakira tampoco acudirá al plató de La Revuelta para una entrevista al uso. Actualmente, la artista colombiana está plenamente concentrada en el Mundial 2026 y, de hecho, va a celebrar con Broncano el éxito de su canción Dai Dai, el tema oficial del evento deportivo internacional. Por esta misma razón, no podrá sentarse en el programa de Broncano.

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Esta vez no será el presentador quien se desplace para hacerle sus preguntas a la cantante, sino que conectarán a través de una videollamada que unirá por un tiempo el plató en Madrid con Estados Unidos, una de las sedes del Mundial de fútbol junto a México y Canadá.

Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada
Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada

Shakira en ‘La Revuelta’

El portal Poco Pasa TV asegura que Shakira será una de las invitadas del penúltimo programa de la segunda temporada de La Revuelta para hablar del éxito de su tema en colaboración con Burna Boy, que es la que también suena en España este año al no tener una oficial. Además, con el impulso de la canción la colombiana también ha conseguido alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, todo un hito para una artista latina.

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Fue en octubre de 2024 cuando Shakira le prometió a Broncano que pronto se verían y ahora cumple su palabra, aunque quizás no como esperaba David Broncano, al no ser una entrevista presencial. “Hay una chica que quería enviarte algo”, le dijo Ricardo Castella al presentador antes de dar paso a un vídeo especial enviado por la artista al programa cuando todavía estaban arrancando su andadura por TVE tras su éxito con La Resistencia.

Henar Álvarez entrevista a Shakira para 'Al cielo con ella'
La cómica y presentadora Henar Álvarez entrevista en México a Shakira para el primer capítulo de 'Al cielo con ella'. / Captura de pantalla

La promesa de Shakira a David Broncano

“Hola David, a ver si nos vemos pronto por España en La Revuelta. Mientras ahí te dejo con mi vídeo Soltera, a ver qué te parece. Cualquier cosa me dices y lo cambiamos", decía Shakira en el vídeo. El encuentro no será presencial ni en España, por lo que la cantante cumplirá su promesa a medias y puede que hoy sea el día perfecto para apalabrar una tercera aparición en la tercera temporada, esta vez desde el plató.

Cuando Broncano vio en pantalla a Shakira, su reacción no se hizo esperar: “Tenéis que poner un límite de estímulos en un mismo programa”. “ Que venga. Mandadle un mail”, mandó una petición pública el presentador. Ahora queda esperar si la conexión telemática será suficiente para que el jienense le pueda hacer sus típicas preguntas clásicas para conocer las relaciones sexuales en el último mes de Shakira o el dinero que tiene en el banco.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

Esta no es la única gran noticia del cierre de temporada para el equipo de La Revuelta, ya que dejarán el Teatro Príncipe Gran Vía para hacerse con un espacio más amplio, concretamente en el Teatro Albéniz. De esta manera, pasan de 600 butacas para el público a 900 y más amplitud para dar rienda suelta a su humor hasta 2028, hasta cuando se ha renovado el programa.

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