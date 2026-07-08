Mario Adinolfi, periodista, político conservador y jugador de póker italiano, detenido por defraudar hasta cinco millones de euros a través de un club privado de apuestas (Montaje Infobae)

Mario Adinolfi, periodista, político y jugador profesional de póker italiano, ha sido detenido hoy por la Guardia di Finanza italiana acusado de fraude y evasión fiscal. La Fiscalía de Roma lo investiga por su papel al frente de un sistema de recaudación de fondos privados vinculado a apuestas deportivas, conocido como “Scommessa Collettiva” (Apuestas Colectivas).

Según el Ministerio Público italiano, este mecanismo habría generado un perjuicio económico cercano a los cinco millones de euros. También se atribuye a Adinolfi una evasión fiscal de otros 400.000 euros. Tras la orden judicial, el italiano permanecerá bajo arresto domiciliario mientras avanzan las pesquisas.

PUBLICIDAD

La denuncia de una empresa de Almería, en 2023, desencadenó la desarticulación de una amplia red delictiva dedicada al fraude fiscal mediante la importación de mercancía desde China

Democracia Cristiana, Radio Vaticana y jugador de póker

Nacido en Roma el 15 de agosto de 1971 y licenciado en Letras por la Universidad La Sapienza, Mario Adinolfi ha desarrollado una trayectoria polifacética. Comenzó su carrera periodística escribiendo para medios como Avvenire, Europa y colaborando también con Radio Vaticana, además de trabajar en el informativo TG1. Adinolfi ha estado vinculado a la radio y la televisión, donde ha dirigido y presentado programas en distintas cadenas, y también fundó y dirigió el diario La Croce. Es autor de varios libros y ha participado en numerosos debates públicos y tertulias.

En el ámbito político, inició su recorrido en la Democracia Cristiana, para luego integrarse en el Partido Popular Italiano en 1993. En 2007 se postuló para liderar el Partido Democrático, formación que abandonó en 2011 tras desacuerdos con el entonces secretario Pierluigi Bersani. En 2016 fundó el partido Popolo della Famiglia, inspirado en valores cristianos, que participó en las elecciones de 2019 sin obtener representación parlamentaria. En 2022 impulsó la coalición Alternativa per l’Italia junto a Simone Di Stefano, exvicepresidente del movimiento de extrema derecha CasaPound, aunque tampoco logró escaños.

PUBLICIDAD

A los 20 años, se casó con Elena Banzi, con quien tuvo una hija, y tras divorciarse diez años después, contrajo matrimonio nuevamente en 2013 con Silvia Pardolesi, con quien tiene dos hijas.

Más allá de la política y el periodismo, Adinolfi es conocido en el mundo del póker. En 2009 fue el primer italiano en alcanzar la mesa final del World Poker Tour de Venecia y, según declaró en 2012, sus ganancias como jugador profesional rondaron los 250 mil euros. Mantiene desde hace años un blog personal, el “Mario Adinolfi Italian blog”, en el que publica sobre su trayectoria en el juego y otros temas.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil evita una estafa electrónica de 2,2 millones a través de un ‘smishing’ a una empresa madrileña, en un operativo de menos de 24 horas (Guardia Civil)

Un club de apuestas exclusivo con membresías de más de 3.000 euros

La investigación judicial gira en torno a la “Scommessa Collettiva”, un club privado fundado por Adinolfi. Para acceder a este club era necesario abonar cuotas anuales o trimestrales, de entre 3.000 y 10.000 euros, con la promesa de rendimientos de hasta el 40% anual, respaldados por un equipo de expertos y algoritmos de apuestas.

Adinolfi llegó a asegurar en entrevistas que el capital invertido en el club estaba garantizado como retorno, siempre que la devolución se solicitase dentro de los plazos previstos. En caso contrario, el inversor renunciaba automáticamente a las ganancias acumuladas y no reinvertidas. En la última Eurocopa, llegó a ofrecer condiciones especiales para nuevas suscripciones, con incrementos superiores al 100% en función de los resultados deportivos.

PUBLICIDAD

Las denuncias de algunos participantes señalan que, en muchos casos, las sumas aportadas no fueron devueltas. Aunque Adinolfi ha declarado en varias ocasiones que la actividad se cerró y que solo afectó a un número reducido de personas, las redes sociales muestran movimientos recientes. Entre los afectados hay casos como el de una mujer con discapacidad de la provincia de Roma, que entregó sus ahorros esperando obtener los rendimientos prometidos.

La jueza de instrucción de Roma, Giulia Arcieri, ha señalado en la orden judicial que existe riesgo de contaminación de pruebas y de que el investigado pueda influir en las víctimas o los testigos, especialmente entre quienes se encuentran en situación vulnerable.

PUBLICIDAD

La instrucción detalla que, según las transferencias y comunicaciones analizadas, algunos inversores llegaron a entregar más de 150.000 euros y solo recuperaron una parte mínima. Parte de los fondos recaudados se emplearon en la adquisición de bienes de lujo y viajes. La investigación sigue abierta y la situación judicial de Adinolfi continúa pendiente de nuevas diligencias.