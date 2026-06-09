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Javier Bardem se sincera sobre el supuesto aneurisma cerebral de Penélope Cruz: “Fue difícil. Estábamos muy preocupados”

El actor concedió una entrevista a la revista ‘People’ en la que habló sobre el diagnóstico erróneo de su esposa

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El actor español Javier Bardem mira a su esposa, la también actriz Penélope Cruz, antes de recibir el Premio Donostia a la trayectoria profesional en el Festival de Cine de San Sebastián, en San Sebastián, España, el 20 de septiembre de 2024. (REUTERS/Vincent West).
El actor español Javier Bardem mira a su esposa, la también actriz Penélope Cruz, antes de recibir el Premio Donostia a la trayectoria profesional en el Festival de Cine de San Sebastián, en San Sebastián, España, el 20 de septiembre de 2024. (REUTERS/Vincent West).

La presentación de La bola negra en el Festival de Cannes no solo sirvió para confirmar el impacto de la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. También sacó a la luz una experiencia personal que marcó profundamente a Penélope Cruz y a su entorno más cercano durante el rodaje del largometraje. Días después de que la actriz relatara públicamente el episodio traumático vivido en el set, su marido, Javier Bardem, ha compartido cómo recibió aquella noticia que durante unas horas hizo temer por la salud de la intérprete.

La película, que ha sido una de las producciones españolas más comentadas en la reciente edición de Cannes, combina memoria histórica, identidad, drama y elementos musicales. En ella, Cruz interpreta a Nené Romero, una artista de variedades ambientada en plena Guerra Civil española. Precisamente durante la grabación de una de las secuencias más espectaculares del filme se produjo el inesperado susto médico.

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La actriz explicó en Cannes que todo ocurrió cuando se preparaba para rodar un importante número musical. Mientras los equipos ultimaban los detalles técnicos y ella se caracterizaba para la escena, recibió una llamada de un especialista que alteró por completo el curso de aquella jornada: “Estábamos a punto de rodar una escena, me estaba poniendo la peluca y me llamó un doctor y me dijo: ‘La prueba del otro día… creo que tienes un aneurisma cerebral‘“.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, directores de la película "La bola negra", junto con los actores Penélope Cruz, Guitarricadelafuente, Carlos González y Milo Quifes, posan en la alfombra roja para asistir a la ceremonia de clausura del 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 23 de mayo de 2026. (REUTERS/Manon Cruz).
Javier Ambrossi y Javier Calvo, directores de la película "La bola negra", junto con los actores Penélope Cruz, Guitarricadelafuente, Carlos González y Milo Quifes, posan en la alfombra roja para asistir a la ceremonia de clausura del 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 23 de mayo de 2026. (REUTERS/Manon Cruz).

La noticia llegó de forma completamente inesperada. “Yo dije: ‘Pero eso es una broma’. Y me contestó: ‘No, creo que tienes un aneurisma. Pero no estoy seguro, tienes que volver el viernes’”, relató la actriz, que reconoció que en ese momento rompió a llorar. Pese al impacto emocional, decidió continuar trabajando. Antes de tomar cualquier decisión, preguntó directamente al médico si podía afrontar las exigencias físicas de la grabación prevista para ese día. “Solo le pregunté al doctor: ‘¿Puedo hacer cardio, puedo bailar y cantar las siguientes doce horas?’. Y me dijo: ‘Sí, puedes’”, explicó.

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Durante horas, Cruz guardó silencio sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el equipo seguía preparando una compleja secuencia que implicaba decenas de figurantes, bailarines, soldados y una importante coordinación logística. La actriz ha reconocido que aquel momento quedó grabado para siempre en su memoria. “Yo sé que el día que esté viejecita, cuando me muera, ese será uno de los momentos que recuerde como más surrealistas de toda mi vida”, afirmó. “Estar subida en un tanque pensando que tenía un aneurisma —que al final fue una falsa alarma— fue algo increíble”.

La actriz Penélope Cruz, integrante del reparto de la película "La bola negra", asiste a la ceremonia de clausura del 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 23 de mayo de 2026. (REUTERS/Marko Djurica).
La actriz Penélope Cruz, integrante del reparto de la película "La bola negra", asiste a la ceremonia de clausura del 79º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia, el 23 de mayo de 2026. (REUTERS/Marko Djurica).

La reacción de Javier Bardem

Quien también vivió aquellas horas con enorme preocupación fue Javier Bardem. El actor recordó recientemente cómo recibió la llamada de su esposa y el impacto que le produjo la posibilidad de que existiera un problema cerebral grave. “Estábamos muy preocupados”, confesaba a la revista People durante el estreno de Cape Fear celebrado en Estados Unidos.

Bardem explicó que lo que más le sorprendió fue la capacidad de reacción de Cruz en una situación tan delicada. Según contó, incluso después de recibir la noticia, la actriz continuó pensando en el trabajo que tenía por delante y en el compromiso adquirido con el equipo de rodaje. “Ella le preguntó al médico: ‘¿Puedo hacer el número musical? Porque están esperando que diga acción’”, recordó. Y afirmó: “Resultó ser uno de los momentos más increíbles que jamás hayas visto en pantalla”.

El actor admitió que aquella decisión generó momentos de enorme tensión. La incertidumbre médica convivía con la necesidad de completar una escena de gran complejidad técnica y artística. “Fue un momento de tensión”, reconoció Bardem, quien añadió al citado medio: “Fue difícil, por supuesto. Pero gracias a Dios, somos afortunados. Ella está bien. Es increíble. Lo asombroso —por eso contó la historia— es cómo la gente, cuando ve algo, no sabe lo que hay detrás”. Por ello, decidieron ambos que debían compartir la anécdota: “Cuando me contó la historia, pensé: ‘Sí, está bien compartirlo, para entender que todos somos seres humanos y pasamos por momentos muy difíciles’”.

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