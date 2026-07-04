La defensa del padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz, a Rosalía, Penélope Cruz y Alexia Putellas: “Hay mucha calidad deportiva, musical e interpretativa ahí” (Europa Press / Instagram)

Jesús Ortiz ha salido en defensa de Rosalía, Penélope Cruz y Alexia Putellas tras la imagen viral que las reunió en el SoFi Stadium de Los Ángeles durante la victoria de España ante Austria, un partido que cerró con un 3-0 y selló el pase a octavos del Mundial 2026. El padre de la reina Letizia ha respondido en X a un comentario de su amigo, el periodista Jorge Alonso Álvarez, que dijo no reconocer a ninguna de las tres aficionadas VIP.

La escena se produjo después de que España se impusiera a Austria en Los Ángeles, en un encuentro en el que los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro certificaron la clasificación para octavos. Las gradas y los palcos del estadio californiano volvieron a llenarse de rostros conocidos, como ya había ocurrido en los anteriores partidos del Mundial 2026. Entre la delegación española destacaron Rosalía, Penélope Cruz y Alexia Putellas. La imagen conjunta de las tres, difundida en redes, se ha convertido en la más viral de la competición.

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El intercambio en X arrancó cuando Jorge Alonso Álvarez escribió: “Perdón por mi ignorancia. ¿Quiénes son? No me suena ni una”. A partir de ese mensaje, Ortiz recogió una publicación de otra cuenta que resumía el peso de las tres figuras retratadas con una suma de premios: “15 Grammys, 1 Oscar y 2 Balones de Oro”. ““Toma nota, querido”, escribió Ortiz a su amigo como réplica para que no menospreciase las trayectorias de las tres españolas, representantes internacionales en sus ámbitos.

Así vivieron los aficionados el partido de España en el mundial.

Jesús Ortiz defiende a las celebridades del Mundial 2026

Después de ese primer cruce, Alonso volvió a responder sin tapujos: “La verdad es que excepto a la del centro (Penélope Cruz), irreconocible por cierto en la foto, a las otras dos las desconocía absolutamente”. Sin embargo, Ortiz zanjó la conversación con otro mensaje de respaldo para remarcar su férrea defensa a la labor de las tres celebridades: “Pues ya ves: hay mucha calidad deportiva, musical e interpretativa ahí”.

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La intervención del padre de la reina Letizia encaja con una actividad constante en X. Jubilado desde 2021, mantiene una presencia frecuente en la plataforma y sigue opinando sobre asuntos de actualidad sin apartarse del oficio periodístico que ha ejercido durante toda su trayectoria profesional, al igual que lo hizo su hija antes de convertirse en princesa y, posteriormente, en reina.

Por otro lado, pese a este rifirrafe, la amistad entre Jesús Ortiz y Jorge Alonso Álvarez viene de lejos y está ligada a esa misma profesión. Álvarez desarrolló su carrera en Radio Nacional de España y en Diario 16 de Galicia antes de fundar su propia consultora de comunicación. Esa actividad la compaginó con la jefatura del gabinete de prensa y comunicación del Ministerio de Sanidad, una etapa en la que coincidió con Ortiz, que entonces trabajaba para una importante agencia de comunicación.

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Javier Bardem, Penélope Cruz y Rosalía en el Mundial 2026 (IMAGN IMAGES vía Reuters/Jessie Alcheh)

Rosalía, Penélope Cruz y Alexia Putellas, juntas

Penélope Cruz acudió al partido con una camiseta roja y siguió el encuentro desde un palco junto a Javier Bardem. Ambos celebraron los tantos de la selección. Rosalía fue una de las asistentes más reclamadas por los aficionados. La cantante barcelonesa, con camiseta y bufanda de La Roja, se hizo numerosos selfis y también posó junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Federación de Fútbol Española, Rafael Louzán.

Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro y campeona del mundo, fue quien compartió la foto con Rosalía y Penélope Cruz. La exjugadora del Barça también posó con Carles Puyol y David Villa, y más tarde con Fernando Hierro y Míchel Salgado. La noche las convirtió a las tres en protagonistas secundarias, ya que el foco no se escapó de los jugadores por su victoria a Austria.

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