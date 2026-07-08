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La princesa Leonor deslumbra con su trenza sin eclipsar el discurso de la infanta Sofía: arrasa en las rebajas con un dos piezas de lino

Por la mañana, la princesa Leonor ya había lucido una prenda de rebajas y ha repetido la fórmula con un toque más formal

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Los reyes y la princesa Leonor apoyan a la infanta Sofía en su primer discurso (EFE)
Los reyes y la princesa Leonor apoyan a la infanta Sofía en su primer discurso (EFE)

La princesa Leonor ha acompañado este miércoles, 8 de julio, a la infanta Sofía en el primer discurso de su hermana en Zaragoza con un cambio de vestuario entre la mañana y la tarde que ha concentrado parte de la atención de la jornada. Para el acto central, la heredera ha estrenado un conjunto azul de lino de chaleco y pantalón, mientras Sofía ha pronunciado sus primeras palabras públicas en el Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada durante la primera edición de las ayudas ‘Docentes Referentes’ de la Fundación Ibercaja.

El look de tarde de la heredera ha consistido en un dos piezas de Easy Wear, firma de El Corte Inglés, formado por un chaleco con cuello en pico y cinturón, y un pantalón de tiro alto y pernera ancha. El modelo sigue disponible en la web de la tienda, está rebajado y se vende también en burdeos, rojo y beige.

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La jornada ha tenido dos momentos. A primera hora, las dos hermanas han mantenido un encuentro de trabajo con los 25 docentes finalistas de la primera edición de las ayudas ‘Docentes Referentes’, antes del acto celebrado por la tarde en Zaragoza con la presencia de sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia.

Los reyes y la princesa Leonor apoyan a la infanta Sofía en su primer discurso (EFE)
Los reyes y la princesa Leonor apoyan a la infanta Sofía en su primer discurso (EFE)

Los dos ‘looks’ de la princesa Leonor

En esa primera cita, Leonor ha optado por una propuesta más informal, pensada para la ola de calor y construida también en torno al lino. Ha llevado una prenda azul sin mangas y con cintura fruncida de Zara, rebajada a 10,38 euros, combinada con pantalón blanco, zapatillas al tono de Hugo Boss y un colgante con forma de corazón de Elsa Peretti para Tiffany & Co.

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La princesa Leonor y la infanta Sofía en el acto
La princesa Leonor y la infanta Sofía acuden a Zaragoza. (Europa Press)

Para la tarde, el azul ha vuelto a ser el eje del estilismo de la princesa, aunque con una imagen más estructurada. El chaleco cruzado, ceñido con un lazo a la cintura, y el pantalón ancho del mismo tono han marcado un conjunto sobrio, al que ha sumado alpargatas de plataforma a juego. Los complementos han seguido una línea contenida. La princesa Leonor ha llevado un collar minimalista, varios anillos, una pulsera y un bolso tipo clutch.

El peinado ha sido uno de los elementos más comentados del acto de la tarde. La heredera se ha recogido el cabello en una trenza holandesa de acabado pulido, realizada desde la parte superior de la cabeza y construida con los mechones entrelazados por debajo, lo que genera volumen y relieve hasta desembocar en una trenza clásica.

Los reyes y la princesa Leonor apoyan a la infanta Sofía en su primer discurso (Europa Press)
Los reyes y la princesa Leonor apoyan a la infanta Sofía en su primer discurso (Europa Press)

Con este recogido tan particular ha dejado varios mechones sueltos enmarcando el rostro, una fórmula habitual en su imagen pública. Por la mañana, en cambio, había preferido llevar el pelo suelto con ondas ligeras. Desde que comenzó con su formación militar, la princesa ha lucido cada vez más recogidos, sobre todo al utilizar uniforme, aunque esta vez lo ha trasladado a un look elegante.

El gran día de la infanta Sofía

El vestuario de Sofía también ha tenido dos registros durante el día. En el acto principal, la infanta ha repetido la elección del blanco con un traje, igual que en su primer acto oficial, mientras que en el encuentro matinal con los docentes ha llevado una blusa blanca de tejido ligero y estilo boho chic de Ba&sh, junto a un pantalón de vestir de lino en azul celeste, de tiro medio, corte recto y pernera ancha.

Tras la ceremonia de bienvenida en el exterior, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han mantenido un encuentro a solas con el papa en la sala Gasparini del Palacio Real.

La presencia de la princesa Leonor ha subrayado el respaldo de la heredera a su hermana pequeña en una fecha señalada para la familia real española. La infanta ha debutado con su primer discurso público en un acto de la Fundación Ibercaja, acompañada por sus padres y por la princesa.

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