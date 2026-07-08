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El coste para la empresa de tener a un trabajador con baja laboral: esta incapacidad es la más cara para las compañías

Las compañías deben asumir el pago de los días cuatro a 15 de baja, pasando después la cuenta a la Seguridad Social

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Hombre de camisa azul agarrándose la espalda baja con dolor mientras está sentado frente a una computadora en una oficina iluminada por el sol.
Un hombre sufre de dolor de espalda baja mientras trabaja frente a su computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El absentismo laboral se ha colado en la agenda política española tras las declaraciones de este martes del líder popular Alberto Núñez Feijóo, en las que tildó de “cáncer que no podemos pagar” al aumento de la falta de los trabajadores a sus puestos de trabajo. El presidente del principal partido de la oposición indicó que este fenómeno le cuenta a la Seguridad Social más de 30.000 millones de euros al año.

Más allá del error del político popular que, como han señalado tanto los sindicatos de trabajadores como miembros del Ejecutivo, confunde bajas médicas con absentismo laboral, lo cierto es que las bajas suponen un coste para las empresas, que deben seguir pagando distintas prestaciones durante los periodos de ausencia de los trabajadores.

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Los gastos de la empresa varían según si la baja de un trabajador es por una contingencia común -una enfermedad o un accidente no laboral- o por una contingencia profesional -un accidente de trabajo o una enfermedad profesional-. Aunque, de manera general, las obligaciones básicas de una compañías son abonar la prestación al trabajador durante los días 4 a 15 de baja laboral, cotizar a la Seguridad Social hasta el día 545 (un año más medio año de prórroga), aplicar la retención de IRPF sobre la prestación y reservar el puesto de trabajo en caso de incapacidad temporal.

En los casos de contingencias comunes, durante los tres primeros días, por norma general, ni empresa ni Seguridad Social deben abonar dinero al empleado. Entre el día 4 y el 15 de baja, es la empresa la que debe pagar el 60% de la base reguladora mediante la vía de pago delegado -paga la empresa y la Seguridad Social le descuenta esa cantidad en la cuota mensual-. A partir del día 16 es la Seguridad Social la que se encarga del pago, aunque puede usar a la empresa como intermediaria con el pago delegado.

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En los casos en los que el trabajador se ausente por una baja por contingencia profesional el reparto es distinto. El pago del primer día corresponde a la empresa, que deberá abonar el 100% del salario al empleado. A partir del día 2 será la Seguridad Social o la mutua quien se haga cargo del salario, pagando al empleado de baja el 75% de la base reguladora. En estos casos no existe un período mínimo de cotización previo y debe ser la empresa quien avise a la mutua y la Seguridad Social en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

El coste directo de la baja médica para la empresa

De manera práctica, si se trata de una empleada técnica administrativa con una base reguladora de 2.400 euros al mes con una baja por enfermedad común desde el día uno de un mes de 30 días, y permanece de baja 30 días naturales, el coste directo de prestación para la empresa es de 576 euros (48 euros por día de los 12 que debe pagar loa empresa).

Además, durante esos 30 días deberá hacer frente al pago de la cotización empresarial completa, lo que en este caso concreto correspondería a 566,40 euros en caso de una baja por contingencia común (el 23,6% de 2.400 euros de base reguladora). Así, el coste total del mes para la empresa es la suma de la prestación abonada (576 euros) más las cotizaciones empresariales, que ascienden hasta los 730 euros si se incluyen otros conceptos, lo que eleva el coste directo por incapacidad temporal a 1.306 euros.

Los empresarios piden no pagar los primeros 15 días de baja

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se refirió recientemente al pago de las bajas por parte de las empresas, alegando que “lo que no puede ser es que todas esas bajas hasta el día 15 las paguen las empresas”. en la misma línea, la CEOE ha calificado como “problema de país” la falta al trabajo cada día de cerca de 1,6 millones de personas por bajas por contingencia común, ya que supone un “lastre” para la productividad de las empresas.

En el mismo escenario en el que Garamendi pidió por que las empresas no asuman los costes de las bajas, el presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, culpó directamente a las generaciones más jóvenes de trabajadores de recurrir al médico ante el menor inconveniente laboral o personal, lo que ha considerado una falta de “fortaleza mental” respecto a las generaciones más veteranas. “Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, sino porque le ha dejado la novia. Sin ánimo de ofender, son unos memos", ha afirmado.

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