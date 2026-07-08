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Si te vas de vacaciones, usa el truco de dejar un vaso de agua en el fregadero: evitarás sorpresas desagradables

No solo hay que luchar contra la resaca vacacional, sino que el regreso a casa puede ser desagradable si nos recibe un insoportable olor a alcantarilla

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Un vaso de agua transparente dentro de un fregadero negro. Un grifo de acero inoxidable, azulejos verdes, una ventana, encimera blanca y gabinetes de madera.
Un vaso de agua reposa dentro de un fregadero de cocina moderno, rodeado por encimeras claras, azulejos verdes y gabinetes de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerrar las maletas y salir de viaje es uno de los momentos más satisfactorios cuando llega el verano. Pero a la vuelta no solo hay que luchar contra la resaca vacacional, sino que el regreso a casa puede volverse una pesadilla si nos recibe un insoportable olor a alcantarilla. Para evitar encontrarse con esta desagradable sorpresa al abrir la puerta tras unos días de descanso, existe un truco sumamente sencillo y económico que está ganando popularidad entre los hogares.

Los expertos de Marmiton explican que el método requiere únicamente de un vaso de agua y una hoja de papel absorbente para evaluar la salud de tus tuberías antes de partir. Para entender realmente cómo llevar a cabo este truco, es crucial comprender cómo funciona el sistema de evacuación de agua. Debajo de cada fregadero se encuentra un sifón, un tubo en forma de “U” que retiene constantemente una pequeña cantidad de agua. Esta reserva actúa como una barrera física que impide que los gases y olores de las alcantarillas suban hacia la cocina.

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Sin embargo, cuando la casa se queda vacía durante un período largo y nadie utiliza los grifos, esta agua acumulada puede evaporarse poco a poco, dejando vía libre a los gases malolientes. Por otra parte, es común que se forme una pequeña obstrucción invisible compuesta por restos de grasa, comida o posos de café en las tuberías. Esto provoca que el agua no se evacue por completo, dejando líquido estancado en la curva del sifón que termina por fermentar y emanar gases fétidos.

Vaso de vidrio transparente invertido sobre una hoja de papel blanco húmeda dentro de un fregadero de cocina oscuro con grifo de metal
Un vaso de vidrio invertido se ubica sobre una hoja de papel mojada en el interior de un fregadero de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método del vaso y el papel: paso a paso

El protocolo ideal debe realizarse la víspera de la partida y consta de dos partes: desinfectar el desagüe y colocar el testigo visual.

  1. La noche antes del viaje, se deben verter entre 2 y 3 litros de vinagre blanco caliente directamente en la tubería y dejarlo actuar durante toda la noche.
  2. A la mañana siguiente, se deja correr agua muy caliente para enjuagar y se frota la superficie del fregadero y el borde del desagüe con medio limón, lo que reduce los depósitos y aporta un aroma fresco.
  3. Finalmente, se coloca una hoja de papel absorbente completamente plana sobre el agujero del desagüe. Luego, se llena un vaso con agua y se le da la vuelta con cuidado sobre el papel para mantenerlo firme en su lugar. Se debe dejar así durante varias horas, ya sea hasta el momento de marchar o incluso hasta la vuelta.

Si al retirar el vaso el papel sigue seco, significa que el sistema de drenaje funciona perfectamente. No obstante, si la hoja está húmeda o mojada, es señal de que el agua está subiendo por el sifón debido a un tapón incipiente que bloquea la salida.

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En caso de encontrar humedad, se aconseja abrir el grifo de agua muy caliente durante unos minutos para comprobar si el fregadero se vacía con rapidez. Pero si el agua se estanca o la tubería hace ruidos extraños (gorgoteos), retirar los depósitos desmontando el sifón puede solucionar el problema antes de salir de viaje. Si las dudas persisten, lo ideal es recurrir a un fontanero profesional para que revise la instalación de forma segura sin usar químicos agresivos.

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