Ni felicidad ni nervios: esto es lo que significa la energía de tu perro cuando llegas a casa, según veterinarios

Un perro descansa sobre una alfombra a la espera de su familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar a casa y encontrarse con un perro moviendo la cola, dando saltos y buscando atención es una escena habitual en millones de hogares. Durante años, este comportamiento se ha interpretado como una simple muestra de felicidad y cariño. Sin embargo, los veterinarios explican que detrás de esa explosión de energía puede haber distintos motivos y que aprender a interpretarlos es clave para garantizar el bienestar del animal.

Para los perros, el reencuentro con las personas con las que conviven es un momento importante. Al ser animales sociales, es normal que se acerquen a saludar, busquen contacto o muestren entusiasmo cuando alguien vuelve a casa. Su reacción responde al vínculo que tienen con sus dueños y a la necesidad natural de relacionarse con su familia.

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Los especialistas explican que el saludo forma parte del comportamiento habitual de los perros. Para ellos, su familia humana es su “grupo social” y el reencuentro supone un momento de alegría y alivio. Además de mover la cola o dar pequeños saltos, suelen olfatear a sus dueños para obtener información sobre dónde han estado, qué han hecho durante el día o incluso si han estado en contacto con otros animales.

Un perro triste esperando a su familia. (Freepik)

No obstante, los veterinarios recuerdan que existe una diferencia entre un saludo normal y una respuesta desproporcionada. Que un perro se muestre contento al ver llegar a su dueño no es un problema en sí mismo. La preocupación aparece cuando la reacción es excesiva y el animal parece incapaz de gestionar sus emociones.

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Si el perro no puede controlar la excitación, ladra de forma insistente, salta continuamente, corre de un lado a otro o incluso llega a orinarse por la emoción, podría estar mostrando signos relacionados con la ansiedad por separación. En estos casos, la intensidad del recibimiento puede estar reflejando el estrés que ha acumulado durante el tiempo que ha permanecido solo.

La diferencia está en la intensidad

Los expertos explican que un perro equilibrado puede alegrarse al ver a su dueño y volver a la calma en poco tiempo. Puede acercarse, pedir caricias o mostrar entusiasmo durante unos minutos, pero después continúa con su rutina habitual. En cambio, cuando necesita mucho tiempo para tranquilizarse o su nivel de activación es demasiado elevado, conviene prestar atención a ese comportamiento.

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Un perro en alerta. (Freepik)

Esta ansiedad no solo afecta al bienestar emocional del animal. En perros de edad avanzada o con problemas cardíacos, los episodios de estrés intenso pueden provocar una mayor carga sobre el corazón, ya que la excitación genera un aumento de la frecuencia cardíaca y del estado de alerta. Por este motivo, los veterinarios recomiendan trabajar para que las llegadas y salidas de casa sean situaciones normales y predecibles.

Para reducir este tipo de reacciones, los especialistas aconsejan cambiar algunas rutinas diarias. Uno de los errores más comunes es hacer despedidas largas antes de salir o protagonizar saludos excesivamente efusivos al regresar. Aunque se hagan con buena intención, estos gestos pueden reforzar la idea de que la ausencia del dueño es un acontecimiento extraordinario.

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La recomendación es realizar despedidas breves y naturales y, al volver, esperar unos segundos a que el animal se calme antes de darle atención o comenzar a jugar con él. De esta forma, el perro aprende que las ausencias forman parte de la rutina diaria y que la vuelta de sus dueños no es una situación que deba generar una reacción extrema.