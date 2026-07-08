España

Ni felicidad ni nervios: esto es lo que significa la energía de tu perro cuando llegas a casa, según veterinarios

La reacción de tu mascota al verte llegar puede indicar cómo ha vivido tu ausencia y si sabe gestionar la separación

Guardar
Google icon
Un perro golden retriever yace sobre una alfombra en el suelo junto a un marco de puerta de madera, mirando hacia la derecha en el interior de una casa.
Un perro descansa sobre una alfombra a la espera de su familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar a casa y encontrarse con un perro moviendo la cola, dando saltos y buscando atención es una escena habitual en millones de hogares. Durante años, este comportamiento se ha interpretado como una simple muestra de felicidad y cariño. Sin embargo, los veterinarios explican que detrás de esa explosión de energía puede haber distintos motivos y que aprender a interpretarlos es clave para garantizar el bienestar del animal.

Para los perros, el reencuentro con las personas con las que conviven es un momento importante. Al ser animales sociales, es normal que se acerquen a saludar, busquen contacto o muestren entusiasmo cuando alguien vuelve a casa. Su reacción responde al vínculo que tienen con sus dueños y a la necesidad natural de relacionarse con su familia.

PUBLICIDAD

Los especialistas explican que el saludo forma parte del comportamiento habitual de los perros. Para ellos, su familia humana es su “grupo social” y el reencuentro supone un momento de alegría y alivio. Además de mover la cola o dar pequeños saltos, suelen olfatear a sus dueños para obtener información sobre dónde han estado, qué han hecho durante el día o incluso si han estado en contacto con otros animales.

Perro adiestramiento
Un perro triste esperando a su familia. (Freepik)

No obstante, los veterinarios recuerdan que existe una diferencia entre un saludo normal y una respuesta desproporcionada. Que un perro se muestre contento al ver llegar a su dueño no es un problema en sí mismo. La preocupación aparece cuando la reacción es excesiva y el animal parece incapaz de gestionar sus emociones.

PUBLICIDAD

Si el perro no puede controlar la excitación, ladra de forma insistente, salta continuamente, corre de un lado a otro o incluso llega a orinarse por la emoción, podría estar mostrando signos relacionados con la ansiedad por separación. En estos casos, la intensidad del recibimiento puede estar reflejando el estrés que ha acumulado durante el tiempo que ha permanecido solo.

La diferencia está en la intensidad

Los expertos explican que un perro equilibrado puede alegrarse al ver a su dueño y volver a la calma en poco tiempo. Puede acercarse, pedir caricias o mostrar entusiasmo durante unos minutos, pero después continúa con su rutina habitual. En cambio, cuando necesita mucho tiempo para tranquilizarse o su nivel de activación es demasiado elevado, conviene prestar atención a ese comportamiento.

Un perro en alerta. (Freepik)
Un perro en alerta. (Freepik)

Esta ansiedad no solo afecta al bienestar emocional del animal. En perros de edad avanzada o con problemas cardíacos, los episodios de estrés intenso pueden provocar una mayor carga sobre el corazón, ya que la excitación genera un aumento de la frecuencia cardíaca y del estado de alerta. Por este motivo, los veterinarios recomiendan trabajar para que las llegadas y salidas de casa sean situaciones normales y predecibles.

Para reducir este tipo de reacciones, los especialistas aconsejan cambiar algunas rutinas diarias. Uno de los errores más comunes es hacer despedidas largas antes de salir o protagonizar saludos excesivamente efusivos al regresar. Aunque se hagan con buena intención, estos gestos pueden reforzar la idea de que la ausencia del dueño es un acontecimiento extraordinario.

La recomendación es realizar despedidas breves y naturales y, al volver, esperar unos segundos a que el animal se calme antes de darle atención o comenzar a jugar con él. De esta forma, el perro aprende que las ausencias forman parte de la rutina diaria y que la vuelta de sus dueños no es una situación que deba generar una reacción extrema.

Temas Relacionados

FamiliaAnimalesMascotasÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si te vas de vacaciones, usa el truco de dejar un vaso de agua en el fregadero: evitarás sorpresas desagradables

No solo hay que luchar contra la resaca vacacional, sino que el regreso a casa puede ser desagradable si nos recibe un insoportable olor a alcantarilla

Si te vas de vacaciones, usa el truco de dejar un vaso de agua en el fregadero: evitarás sorpresas desagradables

La princesa Leonor deslumbra con su trenza sin eclipsar el discurso de la infanta Sofía: arrasa en las rebajas con un dos piezas de lino

Por la mañana, la princesa Leonor ya había lucido una prenda de rebajas y ha repetido la fórmula con un toque más formal

La princesa Leonor deslumbra con su trenza sin eclipsar el discurso de la infanta Sofía: arrasa en las rebajas con un dos piezas de lino

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que todo empleado tiene derecho a un mínimo de 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

Según el último informe de Randstad Research, de las más de 1,6 millones de ausencias diarias registradas, la mayoría (1,24 millones) corresponden a situaciones de incapacidad temporal certificada. El resto no acuden por otros permisos retribuidos o ausencias justificadas de carácter no médico

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La ruta de senderismo española que pasó de ser la más peligrosa a convertirse en una de las más espectaculares del mundo

Un estudio internacional basado en el seguimiento ocular sitúa este recorrido malagueño entre los 20 más llamativos del planeta

La ruta de senderismo española que pasó de ser la más peligrosa a convertirse en una de las más espectaculares del mundo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

Pedro Sánchez asegura que mantuvo una conversación “informal” con Trump tras sus ataques contra España: “Hemos hablado de fútbol y del Mundial”

Feijóo llama “cáncer” al absentismo laboral tras rechazar en el Congreso el uso de esta palabra como “metáfora de lo peor”

La DGT explica si te pueden multar por conducir sin camiseta o con chanclas: la decisión queda en manos del agente

La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

La villa del Mediterráneo con puerta a la playa: casi 2 millones de euros por 175 metros cuadrados construidos y una finca con jardín y piscina

El coste para la empresa de tener a un trabajador con baja laboral: esta incapacidad es la más cara para las compañías

El país que ha decidido quitar ayudas al aire acondicionado en plena ola de calor para gastar en defensa

DEPORTES

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita

El eterno debate del fútbol: Europa manda en los Mundiales, pero Sudamérica tiene a los mejores jugadores

La telenovela madridista llega a la Premier League: Arbeloa ficha por el Fulham y se enfrentará a Xabi Alonso en liga