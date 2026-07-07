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La verdadera razón por la que no debes abrir las ventanas y encender el aire al mismo tiempo

Las consecuencias van desde el mantenimiento y la utilidad hasta la factura energética

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Un salón con un aparto de aire y una ventana abierta
El gasto que supone abrir ventanas, pero encender el aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses calurosos, surge una duda habitual en muchos hogares: ¿por qué no se recomienda abrir las ventanas cuando el aire acondicionado está encendido? Aunque puede parecer un gesto natural para ventilar o “refrescar” el ambiente, la realidad es que esta combinación es un error que afecta directamente al rendimiento del equipo y al bolsillo del usuario. La verdadera razón por la que no debes abrir las ventanas y encender el aire al mismo tiempo no es solo cuestión de sentido común, sino de física y eficiencia energética.

El aire acondicionado no produce frío en sí mismo, sino que funciona extrayendo el calor del aire interior. Mediante un sistema de refrigerante, el aparato absorbe el calor y lo expulsa al exterior, devolviendo el aire a la habitación a una temperatura más baja. Este proceso, aunque invisible para el usuario, exige un equilibrio: cuanto más aislado esté el espacio, menos trabajo requerirá el sistema para mantener la temperatura deseada.

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Cuando se deja una ventana abierta, se rompe ese equilibrio. El aire caliente del exterior entra constantemente en la estancia, aumentando de forma significativa la cantidad de calor que el equipo debe extraer. El resultado es inmediato: el sistema trabaja durante más tiempo, consume más electricidad y, a final de mes, la factura se dispara. No es casualidad que organismos como la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible (ENEA) insistan en la importancia de mantener puertas y ventanas cerradas durante el uso del aire acondicionado.

Ventas abiertas y aire acondicionado encendido

Abrir una ventana mientras el aire acondicionado está en funcionamiento es como intentar vaciar una bañera mientras el grifo sigue abierto. Por mucho que el aparato se esfuerce en extraer el calor, la entrada continua de aire caliente desde fuera hace que nunca alcance el punto de confort térmico de forma eficiente. Esta constante infiltración eleva la llamada “carga de refrigeración”: el sistema debe eliminar una mayor cantidad de calor para mantener la habitación fresca.

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Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

El esfuerzo adicional repercute en la vida útil del equipo, que se ve obligado a trabajar más tiempo y a mayor potencia. Además, el consumo de electricidad aumenta, ya que el aire acondicionado necesita más energía para contrarrestar el flujo de calor que entra por la ventana. El resultado es una sensación de frescor poco estable, un equipo más ruidoso y una factura eléctrica considerablemente más alta.

Mantener las estancias cerradas no solo permite alcanzar antes la temperatura programada, sino que reduce el desgaste del aparato y evita sobrecargas en la instalación eléctrica. La eficiencia del sistema depende, en gran medida, de evitar que el aire frío se mezcle con el calor del exterior. Por eso, la recomendación es clara: cada vez que se utilice el aire acondicionado, puertas y ventanas deben permanecer cerradas.

Claves para un uso eficiente y ahorro en la factura

Para aprovechar al máximo el aire acondicionado y evitar el desperdicio de energía, es fundamental seguir una serie de recomendaciones prácticas. La ENEA aconseja, además de mantener puertas y ventanas cerradas, ubicar el aparato en la parte superior de la pared. Esto aprovecha la tendencia natural del aire caliente a subir, facilitando una mejor distribución del aire fresco en el ambiente.

Cómo controlar la factura del aire acondicionado. (Europa Press)
Cómo controlar la factura del aire acondicionado. (Europa Press)

Elegir un equipo con alta calificación energética también marca la diferencia. Los modelos modernos de clase A+++ pueden ahorrar entre un 30 % y un 40 % de energía respecto a aparatos más antiguos o de menor eficiencia. Pero incluso el mejor equipo necesita un mantenimiento adecuado: revisar y limpiar los filtros y el intercambiador de calor de forma regular mejora el intercambio térmico, reduce el consumo y prolonga la vida útil del aparato.

El impacto en la factura eléctrica puede ser notable si se siguen estos consejos. Un uso responsable, acompañado de un mantenimiento periódico y la elección de un equipo eficiente, permite disfrutar del confort del aire acondicionado sin sobresaltos en el gasto mensual. La clave está en entender que el verdadero enemigo del ahorro no es el aire acondicionado, sino el despiste de dejar una ventana abierta mientras funciona.

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