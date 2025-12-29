España, en alerta ante la dermatosis nodular bovina: la enfermedad bovina que pone en pie de guerra a los ganaderos de Francia

Francia ha comunicado más de 100 focos de dermatosis nodular este 2025. (Montaje Infobae)

El 2025 ha traído a España decenas de problemas vinculados con la sanidad animal, que han puesto en juego cientos de millones de euros en exportaciones ganaderas. La gripe aviar y la peste porcina africana se han posicionado como los grandes protagonistas del año, pero hay otra enfermedad animal que amenaza la producción española desde el norte: la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Procedente del continente africano, esta enfermedad causó una epidemia ganadera en los Balcanes entre 2016 y 2017. Este 2025 ha reaparecido en Europa, con unos primeros casos localizados en la isla de Cerdeña en el mes de junio. La DNC se extendió posteriormente a la región de Lombardía y pasó finalmente a Francia. En total, el país ha notificado 113 focos desde la aparición de la DNC en el sur del Estado. La extensión del virus ha puesto en pie de guerra a los agricultores, que han protagonizado una serie de protestas, con cortes en las carreteras, en la región de Occitania, motivadas por las medidas de control impuestas por el Gobierno francés.

La situación gala ha puesto a España en alerta, principalmente en la región pirinaica. El país detectó los primeros brotes de la enfermedad en una granja de recría de vacuno de leche en el municipio de Castelló d’Empuries, en Girona, a principios del mes de octubre. Lo que comenzó con tres animales con síntomas de fiebre y nódulos en la piel terminó por extenderse a 17 puntos diferentes de la comunidad catalana, principalmente en la provincia de Girona, que afectaron a un total de 865 bovinos.

¿Qué es la dermatosis nodular contagiosa?

Vaca enferma de dermatosis nodular contagiosa, con nódulos visibles en las patas. (Center for Food Security and Public Health, Iowa State University)

Según la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), la DNC es una enfermedad vírica provocada por un patógeno de la familia Poxviridae, subfamilia Chordopoxvirinae y género Capripoxvirus. Afecta de forma exclusiva al ganado bovino (Bos taurus y Bos indicus) y al búfalo de agua (Bubalus bubalis), aunque también se ha reportado en algunos rumiantes salvajes.

Esta enfermedad se transmite principalmente a través de moscas, mosquitos y garrapatas, que saltan de un animal a otro portando el virus. Es un patógeno especialmente duradero, pues puede persistir en lesiones cutáneas hasta 35 días y se elimina mediante secreciones nasales, lágrimas, leche y semen, manteniéndose activo hasta 11 días en leche y 22 en semen. Sin embargo, los análisis disponibles hasta ahora no han encontrado el virus en la carne animal.

Los síntomas principales son fiebre y nódulos en la piel, normalmente en la cabeza, el cuello, la ubre, el escroto, la vulva y el perineo. Los animales enfermos también presentan membranas mucosas y órganos internos, emaciación, ganglios linfáticos agrandados, edema cutáneo, disminución de la fertilidad y, en algunos casos, puede causar la muerte.

La DNC, sin embargo, no afecta a los humanos y, por tanto, no presenta una amenaza para la salud de la población. Sí supone, sin embargo, pérdidas económicas importantes para los ganaderos, que disminuyen la producción y sufren restricciones a su actividad comercial.

¿Cómo controla Europa la DNC?

Protesta de agricultores y ganaderos con tractores en la autopista A9, en Beziers, para protestar contra el sacrificio de rebaños enteros (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

El Reglamento 2016/429 de la Unión Europea ordena que, en caso de que se confirmen brotes de enfermedades animales, se deben sacrificar todos los especímenes afectados en el lugar. Las medidas de control incluyen también la inmovilización y vaciado sanitario de la explotación afectada, la eliminación de cadáveres de animales matados, la eliminación de los productos susceptibles de estar contaminados, así como la investigación epidemiológica de los focos para tratar de identificar el origen de la infección y los contactos de riesgo, entre otras.

Contra la DNC, además, se ha procedido a la vacunación del ganado bovino en las comarcas limítrofes a los focos. En tan solo 15 días, las autoridades han logrado inocular a cerca de 400.000 bovinos, “una protección adicional para el resto del territorio nacional”, ha celebrado la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, en redes sociales. La vacunación “no viene a empañar la evolución positiva de la enfermedad, sino que supone una adaptación rápida del plan a la nueva realidad de la enfermedad en Francia”, ha añadido.

Los controles en Francia, sin embargo, han desencadenado una serie de protestas entre los trabajadores del campo, que han bloqueado carreteras en el suroeste del país. Los ganaderos protestan principalmente contra el sacrificio de rebaños enteros. La Coordination rurale (el segundo sindicato de la profesión) y la Confédération paysanne (el tercero) rechazan esta estrategia de matanza masiva, que ha eliminado a unas 3.000 cabezas de ganado desde el mes de junio.

Así se prepara España contra la dermatosis nodular

Localización de los focos confirmados de DNC hasta el momento en Francia y España. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

Desde los 17 brotes reportados en el mes de octubre, España no ha detectado focos nuevos y acumula una racha de más de dos meses sin positivos entre el ganado. Sin embargo, se mantienen las restricciones implementadas a principios del otoño, con zonas de restricción (20 kilómetros) y de vigilancia (50 kilómetros), límites para el movimiento de animales y mayor cuidado con las medidas de bioseguridad en las explotaciones de ganado vacuno. Mientras, se mantiene el ojo puesto en Francia: Agricultura investiga los movimientos realizados desde los Departamentos de Ariège, Altos Pirineos, Aude y Alta-Garona a España en las últimas semanas, para prevenir futuros posibles focos de la enfermedad, mientras que los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Cataluña y Aragón estudian los establecimientos de destino de dichas importaciones, para descartar la presencia de síntomas o lesiones compatibles con la DNC, y para la inmovilización y toma de muestras oficiales en caso de haber cualquier sospecha durante las visitas.

A su vez, se ha implantado una campaña de vacunación, activa desde el 9 de octubre, por todas las explotaciones de vacuno y de búfalos de agua situadas en la zona de restricción, que incluye a más de 800 granjas de vacuno y un censo de 93.000 animales. Según las últimas actualizaciones del Ministerio de Agricultura, la vacunación “avanza adecuadamente”, con una cobertura que ya se acerca al 95% de la zona restringida y al 50% en la zona de vacunación establecida (fuera de la zona restringida y sin focos).