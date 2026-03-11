Pedro Neto se disculpa con el recogepelotas al que empujó

Londres, 11 mar (EFE).- El portugués Pedro Neto, del Chelsea, pidió disculpas por haber empujado a un recogepelotas en la recta final de la derrota por 5-2 contra el Paris Saint-Germain y también confirmó que ha hablado en privado con el chico para pedirle perdón y regalarle su camiseta.

El futbolista portugués empujó a un recogepelotas para tratar de quitarle el balón y poder sacar rápido de banda cuando su equipo perdía este miércoles en el Parque de los Príncipes.

"Quería salir aquí y hablar de lo que ha ocurrido. He hablado ya con él, pero quería disculparme también en público", dijo Neto en TNT Sports. "Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería coger la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme. Le he dado mi camiseta. Siento mucho lo que ha ocurrido.

El portugués explicó que, como su francés no es muy bueno, su compatriota Vitinha le ayudó a hablar con el chico. "Al final el chico se ha reído, le he dado mi camiseta y le he pedido perdón como 35 veces". EFE