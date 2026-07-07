Las 5 plantas de exterior más resistentes al calor: desde lavanda hasta un toque exótico para un jardín variado este verano

Las plantas perfectas para un jardín veraniego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las altas temperaturas, el cuidado de jardines y terrazas se convierte en un auténtico desafío. Muchos aficionados a la jardinería buscan alternativas que resistan el calor intenso sin perder atractivo ni exigir una atención constante. Las plantas de exterior resistentes al calor son la solución ideal para quienes desean espacios verdes llenos de vida durante todo el verano, sin la preocupación de un mantenimiento diario o de ausencias prolongadas.

La selección adecuada de especies no solo garantiza la supervivencia del jardín frente al sol y la sequía, sino que también permite disfrutar de una explosión de color y aroma en los meses más exigentes del año. Muchas de estas plantas, además de soportar temperaturas extremas, requieren riegos esporádicos y cuidados mínimos. Esta combinación las convierte en aliadas perfectas para quienes buscan belleza y practicidad bajo el sol.

PUBLICIDAD

Optar por plantas preparadas para el calor significa apostar por especies rústicas, adaptadas a la meteorología mediterránea y con floraciones vistosas. Gracias a su resistencia, es posible despreocuparse por completo durante las vacaciones o periodos de mucho trabajo, sabiendo que estas plantas seguirán decorando con fuerza muros, macizos y balcones.

Buganvilla: la trepadora infalible para paredes y pérgolas

La trepadora que puede aguantar todo el verano. ( Freepik)

La buganvilla destaca como una de las plantas más resistentes al calor y la sequía. Perfecta para cubrir muros, vallas y pérgolas, necesita sol directo para florecer con intensidad y apenas requiere riego una vez establecida. Su origen mediterráneo explica su vigor y capacidad para sobrevivir a veranos extremos. Además, aporta un toque exótico y colorido con sus brácteas en tonos fucsia, blanco, naranja o violeta, que se mantienen durante buena parte de la temporada cálida.

PUBLICIDAD

La buganvilla es una opción ideal para quienes buscan decorar exteriores con poco mantenimiento. Solo necesita un suelo bien drenado y una ubicación soleada. No tolera el frío intenso, por lo que en regiones con inviernos duros conviene protegerla o cultivarla en maceta.

Clavelina: pequeña, generosa y casi sin muchos cuidados

La clavelina, también conocida como clavel chino, es perfecta para jardineras, macizos y borduras. Soporta bien las altas temperaturas y ofrece una floración continua desde primavera hasta otoño si recibe luz abundante. Aunque en días muy calurosos agradece un riego moderado, es una planta rústica que no exige grandes cuidados, ni suelos ricos ni abonados frecuentes.

PUBLICIDAD

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Su tamaño compacto y flores en tonos rosas, rojos, blancos o bicolores la convierten en un recurso práctico y vistoso para cualquier rincón soleado. Es recomendable retirar las flores marchitas para estimular una floración constante y mantener la planta sana.

Geranio: el clásico insustituible de balcones y terrazas

El geranio es sinónimo de verano en balcones y ventanas, especialmente en regiones mediterráneas. Resiste el calor extremo y se adapta a la escasez de agua. Su principal secreto es evitar el exceso de riego, ya que un suelo encharcado puede dañar raíces y hojas. Para mantenerlo vigoroso, basta con regar cuando la tierra esté seca y situarlo en un lugar donde reciba muchas horas de sol.

PUBLICIDAD

Clavelina: la planta perfecta para el sol. (Adobe Stock)

Las flores del geranio, en una amplia gama de colores, se mantienen durante meses. Es conveniente retirar las hojas amarillas y las flores marchitas, así como vigilar la aparición de plagas típicas como la mariposa del geranio. Su rusticidad lo hace ideal tanto para jardineros experimentados como para principiantes.

Lavanda: aroma, color y resistencia sin igual

La lavanda es una de las plantas más apreciadas por su perfume intenso y su resistencia a la sequía. Durante el verano, mantiene su floración y su característico aroma incluso bajo el sol más fuerte. Es perfecta para jardines de bajo mantenimiento, rocallas y macetas, y apenas necesita agua una vez establecida, lo que la convierte en una aliada para quienes no pueden regar a diario.

PUBLICIDAD

La forma correcta de sacar provecho a la lavanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la lavanda permanezca sana y con buena forma, basta con plantarla en suelos bien drenados y podarla después de la floración. Además de su valor ornamental, atrae polinizadores y puede usarse para perfumar armarios o preparar saquitos aromáticos.

Hibisco: un toque exótico que ama el calor

El hibisco aporta vitalidad y color con sus grandes flores en tonos rojo, rosa, naranja o amarillo. Esta planta tropical prospera a pleno sol y agradece temperaturas altas, mostrando su mejor aspecto en los meses de calor. Requiere riego regular, especialmente en periodos secos, pero conviene evitar el encharcamiento. Su follaje se mantiene verde todo el año en zonas cálidas, y en climas templados puede cultivarse en maceta para resguardarla en invierno.

PUBLICIDAD

El hibisco se beneficia de los meses de calor. (Adobe Stock)

El hibisco es ideal para crear un ambiente exótico en jardines, terrazas o balcones soleados. Conviene abonarlo en primavera y verano para estimular su floración. Al elegir variedades resistentes, es posible disfrutar de su vistosidad incluso en exteriores expuestos. Estas cinco especies demuestran que es posible mantener espacios verdes y floridos durante el verano, incluso en las zonas más calurosas, con un mínimo esfuerzo y máxima recompensa visual.