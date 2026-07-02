La historia de amor de Pedro Porro y María Hurtado: de conocerse hace menos de dos años a tener un nuevo miembro en la familia

Pedro Porro y su pareja, María Hurtado. (Instagram)

Pedro Porro vive un momento dulce en el Mundial con España. El jugador ha tenido su segunda oportunidad como titular en la selección en el partido contra Austria y, además, ha marcado su primer gol en la competición. Un merecido premio que, además, viene acompañado de un gran momento en lo personal, donde el joven nacido en Don Benito (Badajoz) disfruta de una gran estabilidad con su pareja, María Hurtado, con la que comparte una bonita historia de amor.

La pareja comenzó su relación sentimental a finales del año 2024. María ya tenía una hija, Carla, que cuenta actualmente con ocho años, y ahora la familia ha añadido un nuevo miembro con el nacimiento de “MiniPedro”, el bebé nacido en septiembre de 2025 que se llama igual que su padre. Todos juntos disfrutan de una vida en común en Londres, ciudad en la que actualmente permanecen debido al equipo (Tottenham Hotspur) en el que juega él.

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Además, toda la familia se encuentra ahora en Estados Unidos apoyando al futbolista durante el Mundial, tal y como se ha podido ver en redes sociales. “Justo hace un mes lo hablábamos en Mallorca…'¿ Amor te imaginas cumpliendo ese sueño juntos’? Pues aquí estamos mi amor, y ojalá seguir cumpliendo sueños contigo mi vida", compartía Pedro Porro con sus seguidores. “Lo hemos cumplido y queremos más!!!! Gracias por todo el apoyo que me das día a día y lo que nadie ve, porque tú también formas parte de todo esto mi amor”.

Pedro Porro y María Hurtado, con su hijo Pedro. (Instagram)

La polémica con la pareja de João Félix

Antes de formar una familia, Pedro Porro se vio envuelto en un asunto sentimental que copó las revistas del corazón. En 2022, una secuencia viral en la que Porro entregaba su camiseta a la modelo Magui Corceiro, entonces pareja de João Félix, provocó una oleada de especulaciones en redes. El futbolista salió al paso de los rumores con un comunicado y aseguró tener una “relación especial” con ella, pero que nadie estaba “siendo infiel a nadie”. “Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas”.

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La propia Magui Corceiro también se manifestó para aclarar la situación. “Conocí a Porro hace unos meses de manera inesperada en una cena de grupo y desde entonces nos lo hemos pasado muy bien, somos muy buenos amigos, lo quiero, es increíble y la gente que lo conoce lo sabe muy bien”. Por su parte, João Félix salió en defensa de ambos, desmintiendo categóricamente los rumores de infidelidad. El jugador portugués pidió que pararan las especulaciones, afirmando que “nadie traicionó a nadie”.

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Este y otros asuntos fueron los que provocaron, en última instancia, que Pedro Porro y María Hurtado decidieran llevar su romance de una forma relativamente discreta en comparación con otras parejas del mundo del fútbol, aunque sin esconder su felicidad en las redes sociales. De hecho, no se conoce demasiado acerca de la vida en pareja de ambos, algo que agradecen a la hora de poder tener una vida tranquila en familia.

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