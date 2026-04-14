Llega a Alicante el último tigre de circo de Portugal: “Sona ha pasado toda su vida explotado en la industria del entretenimiento”

'AAP Primadomus' y la organización 'Pangea Trust' rescatan a Sona, el último tigre blanco que quedaba en Portugal procedente de circos. (AAP Primadomus)

Sona, un tigre blanco de 16 años, ha pasado toda su vida encerrado en una pequeña jaula. Desde que tenía solo tres meses de edad, ha sido utilizado en el circo para aparecer en trucos de magia y ser exhibido como reclamo para los visitantes. Ahora, ocho meses después de que entrase en vigor en Portugal la prohibición del uso de animales salvajes en circos, ha sido rescatado y tendrá, por fin, una nueva vida.

“Sona ha pasado toda su vida explotado en la industria del entretenimiento”, señalan desde la Fundación AAP, organización europea de bienestar animal que cuenta con dos centros de rescate y rehabilitación de primates, grandes felinos y pequeños mamíferos: uno de ellos en Almere (Holanda) y el otro en nuestro país, en Villena (Alicante), donde ahora se encuentra Sona. Junto con la organización Pangea Trust, han llevado a cabo el rescate del felino.

Desde AAP destacan que la llegada de Sona supone “el final de una larga lucha contra el uso de animales salvajes en los circos portugueses”, pues es el último tigre que quedaba en Portugal procedente de esta industria del entretenimiento. “Se cierra así un amargo periodo en el país vecino”.

Rescatan a Sona, el último tigre de circo de Portugal. (AAP Primadomus)

La secuelas físicas que sufre Sona

Tras 16 años de experiencia en el circo y viviendo en un remolque de tráiler con una pequeña jaula exterior, Sona presenta secuelas graves e incurables. Tal y como explican desde AAP, está desungulado en sus patas delanteras: esta práctica es habitual en felinos que han sido utilizados para el entretenimiento y consiste en la amputación de la primera falange de los dedos para evitar que las uñas vuelvan a crecer. Este procedimiento, que se realiza con el objetivo de que el animal salvaje sea “más seguro”, es “extremadamente doloroso y ocasiona secuelas de por vida en la movilidad y bienestar de los felinos”.

A Sona también le falta un colmillo que fue extraído por una infección en la encía hace dos años y tiene cataratas severas. Además, su musculatura se encuentra debilitada en cadenas y patas, “probablemente debido a la falta de movimiento durante años”, ya que ha pasado 16 años encerrado en una jaula de pequeño tamaño. Esto también ha provocado que tenga lesiones en las almohadillas de las patas por haber vivido sobre una superficie dura y sin cobertura natural.

Rescate de Sona, el último tigre de circo de Portugal. (AAP Primadomus)

En el centro de Alicante, Sona ahora se encuentra descansando durante su periodo de cuarentena, que le permitirá adaptarse a las rutinas del centro y familiarizarse con su nuevo entorno. También se le realizarán analíticas parasitológicas y bacteriológicas para descartar posibles patologías, así como una revisión veterinaria exhaustiva para evaluar todas las secuelas derivadas de su pasado. “Una vez las analíticas lleguen negativas, Sona saldrá de cuarentena y podrá pisar, por fin y por primera vez en su vida, tierra en un entorno natural”.

El último tigre de circo de Portugal

La organización que ahora se encarga del cuidado de Sona ya conocía su caso desde 2018. Sin embargo, según ha señalado, no habían podido intervenir hasta ahora debido a que la legislación portuguesa permitía los animales salvajes en circos.

Sona, el tigre blanco de Portugal, sufre secuelas físicas tras toda una vida siendo explotado en el circo. (AAP Primadomus)

En 2019, Portugal aprobó la prohibición de utilizar estas especies en circos, que entraría en vigor en julio de 2025. Desde entonces, el circo estaba obligado a dejar de mantener animales salvajes o, en caso contrario, se procedería a su incautación. Tras retomarse el contacto y gracias a la mediación de Pangea Trust, sus propietarios tomaron la decisión de buscar un lugar adecuado para Sona y ceder al animal.

“Aunque en España está prohibido el uso de animales salvajes en circos desde 2023, en otros países de Europa aún se permite tener tigres y leones en espectáculos circenses”, señala Olga Martín, responsable de Políticas Públicas de AAP en España, consciente de que la historia de Sona no es un caso aislado. “Evitar ese sufrimiento en Europa es uno de los objetivos de AAP, y por ello trabajamos por una prohibición europea del uso de animales salvajes en circos, para garantizar que ningún animal vuelva a sufrir lo que Sona ha sufrido durante toda su vida”.