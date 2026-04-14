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Descubren en Córdoba un hueso de elefante que podría haber servido como máquina de guerra hace 2.200 años

Un equipo de especialistas de la Universidad de Córdoba los asocia al ejército cartaginés en la Colina de los Quemados

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Hueso de elefante muerto entre finales del siglo III y I a.C. en las excavación de un bunker que se realizó en el año 2019 para alojar tres equipos de alta tecnología médica para uso del hospital Reina Sofía de Córdoba en la Colina de los Quemados. (Universidad de Córdoba)
Hueso de elefante muerto entre finales del siglo III y I a.C. en las excavación de un bunker que se realizó en el año 2019 para alojar tres equipos de alta tecnología médica para uso del hospital Reina Sofía de Córdoba en la Colina de los Quemados. (Universidad de Córdoba)

El misterio rodea la aparición de un hueso de elefante muerto entre finales del siglo III y I a.C. en las excavaciones de un bunker que se realizó en el año 2019 para alojar tres equipos de alta tecnología médica para uso del hospital Reina Sofía de Córdoba en la Colina de los Quemados. El descubrimiento ha reavivado el debate sobre la presencia de estos animales en los enfrentamientos bélicos dirigidos por Aníbal en la península Ibérica recoge el estudio The elephant in the oppidum. Preliminary analysis of a carpal bone from a Punic context at the archaeological site of Colina de los Quemados. La pieza ósea identificada corresponde a un periodo anterior a la conquista romana, lo que aporta indicios materiales para interpretar el alcance real del ejército cartaginés en la región.

Un fragmento de hueso carpiano de elefante, datado hace aproximadamente 2.250 años, ha sido hallado en una excavación en la Colina de los Quemados. Este elemento coincide temporalmente con la Segunda Guerra Púnica y sugiere una posible intervención directa de uno de estos animales en un episodio bélico documentado, en paralelo con monedas cartaginesas y proyectiles de piedra descubiertos en el mismo estrato arqueológico.

La utilización de elefantes en la guerra, una elección estratégica y logística compleja, fue característica de los ejércitos cartagineses bajo el mando de Aníbal. Los recientes trabajos arqueológicos dirigidos por Rafael Martínez Sánchez, de la Universidad de Córdoba, han permitido establecer que el espécimen identificado no solo corresponde a un elefante africano —probablemente de la extinta especie Loxodonta pharaoensis—, sino que además su cronología encaja con la época en que Cartago consolidaba su presencia en Hispania. Aunque la falta de colágeno en el fragmento descartó una datación directa orgánica, la fracción mineral ha facilitado confirmar su antigüedad dentro del contexto púnico.

Ccómo respalda la hipótesis de elefantes de guerra en la península

Durante la excavación en la antigua Colina de los Quemados —el oppidum ibérico de Corduba—, el equipo extrajo el hueso de debajo de restos arquitectónicos colapsados, junto a armamento como proyectiles de piedra de once centímetros, puntas de flecha y monedas acuñadas en Cartagena entre los años 237 y 206 antes de Cristo. La coincidencia de todos estos elementos en un mismo nivel permitió deducir a los investigadores la muerte de un elefante cartaginés durante un asalto sobre la población ibérica local, situando el evento en el marco de combates previos a la entrada de Roma en la península.

Los arqueólogos detallan que “uno de los principales indicadores arqueológicos de la actividad militar en este período es la presencia de proyectiles de artillería, incluyendo perdigones disparados desde litóbolos o petróbolos y proyectiles de perno disparados desde máquinas de torsión como el escorpión”, han especificado los especialistas en el estudio divulgado por Journal of Archaeological Science: Reports. Esta combinación de hallazgos apoya la hipótesis de un ataque cartaginés y subraya la importancia logística y simbólica de los elefantes en ese contexto histórico.

Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

La pieza identificada presenta unas dimensiones superiores a las de los elefantes asiáticos, lo que refuerza la tesis de que pertenecía a una de las especies africanas habituales en los ejércitos cartagineses. La hipótesis sobre la implicación de estos animales en el conflicto se ve sustentada también por los relatos clásicos, como los del historiador griego Polibio, quien señaló que antes de cruzar los Alpes, el ejército de Aníbal contaba con unos doscientos elefantes en la Península Ibérica.

Según el análisis del equipo liderado por Rafael Martínez Sánchez y Agustín López Jiménez, este carpo “puede constituir uno de los escasos ejemplos de evidencia directa del uso de estos animales durante la Antigüedad clásica, no solo en la Península Ibérica, sino también en Europa occidental”, han afirmado los investigadores en la publicación original de Journal of Archaeological Science: Reports. Hasta ahora, la figura del elefante de guerra de Aníbal en Hispania se sustentaba sobre todo en referencias literarias. El descubrimiento en Córdoba aporta un respaldo material inédito, convirtiéndose en el primer vestigio físico documentado en este ámbito para la región.

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