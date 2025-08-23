Un elefante se detiene a ‘agradecer’ a unos turistas que le dejaran cruzar la calle junto a su manada y el vídeo se hace viral

Un elefante cruza una calle y luego saluda al conductor (Fuente de TikTok: wildlife_rescuers)

La escena que ha capturado la atención en internet muestra cómo una manada de elefantes, liderada por una matriarca —algo así como ‘la abuela del clan’— cruza una carretera en presencia de varios automovilistas que les ceden el paso. El momento culminante, según ha destacado el medio especializado Wildlife Rescuers, que lo describe tirando de poesía como “un momento silencioso y conmovedor de respeto y gratitud entre los animales y las personas”, llega cuando esta elefanta se detiene un momento frente a los turistas. Este gesto ha sido interpretado como una muestra de agradecimiento hacia quienes les permitieron cruzar de manera segura.

El vídeo, divulgado por Wildlife Rescuers en TikTok, muestra al grupo de elefantes, formado por adultos, crías y jóvenes elefantitos desplazándose juntos, lo que generó admiración por la naturalidad con que la manada mantuvo su organización. En la información complementaria compartida por la organización, se explica que “las manadas de elefantes suelen ser matriarcales, lo que significa que están lideradas por la hembra más vieja y, a menudo, la más grande. Ella toma las decisiones para el grupo, incluyendo dónde encontrar comida, agua y caminos seguros”. La descripción detalla que, dentro del grupo, “una manada típica está compuesta por hembras emparentadas y sus crías, mientras que los machos adultos suelen abandonar la manada al llegar a la adolescencia y viven solos o forman pequeños grupos de solteros”.

La importancia de la estructura social y el apoyo mutuo entre elefantes queda reflejada en otros datos aportados en el contexto del video: “Las manadas son altamente sociales y cooperativas. Los miembros cuidan a las crías de los demás, se comunican mediante el tacto, el sonido e incluso vibraciones de baja frecuencia, y muestran fuertes lazos de protección, aprendizaje y apoyo. La experiencia y la memoria de la matriarca son cruciales para la supervivencia de la manada”.

Elefantes cruzan una carretera. (AP Foto/Brian Inganga)

Una ‘sociedad’ organizada

Además, Elephant Guide aporta una visión cuantitativa y cultural sobre estas agrupaciones: “La manada de elefantes puede estar compuesta por hasta 100 individuos, con varias hembras y crías, y solo un macho adulto mayor. La manada puede dividirse en varias manadas más pequeñas (o ‘unidades de elefantes’) si el grupo es demasiado grande”. Este mismo medio subraya el papel de los mayores: “Los ancianos son los individuos más respetados en la sociedad de los elefantes (excepto la matriarca), y se espera que los elefantes jóvenes muestren respeto hacia sus mayores saludándolos, tocando sus trompas y emitiendo sonidos amistosos hacia ellos. Está en el ADN de los elefantes respetar a sus ancianos”.

Por supuesto, todo esto no quiere decir que los turistas deban acercarse a estas manadas de elefantes para grabarlas en vídeo y sacarse selfies. En enero, una turista española falleció al ser atacada por un elefante mientras le daba un baño en un centro de paquidermos en la isla de Yao Yai, en el suroeste de Tailandia. En los últimos 12 años, se han producido 240 muertes a causa de ataques de elefantes salvajes solo en ese país, por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución en su presencia.