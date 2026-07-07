Mallorca invertirá 20.000 euros en controlar las plagas de ratas y cucarachas del Palacio de Marivent: la limpieza del refugio veraniego de la familia real

Mallorca invertirá 20.000 euros en controlar las plagas de ratas y cucarachas en el palacio de Marivent (Europa Press)

La Conselleria de Presidencia del Govern balear ha sacado a concurso un contrato de 20.000 euros para mantener libres de plagas el Palacio de Marivent y Son Vent durante dos años, según El Diario de Mallorca. Se trata de una actuación prevista desde septiembre para preservar el recinto en vísperas de las vacaciones de la familia real y del acceso público a sus jardines cuando la residencia no está ocupada.

La licitación abarca los 36.000 metros cuadrados de edificios, jardines, almacenes, red de saneamiento, pinar y zonas exteriores, e incluye controles contra ratas, ratones, cucarachas, garrapatas, ácaros, hormigas, pulgas y plagas de los pinos, entre ellas la procesionaria, según recoge el citado medio.

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El contrato fija además una cláusula estricta de confidencialidad: la empresa adjudicataria no podrá difundir información ni documentación sobre los trabajos, ni hacer fotografías o dibujos de los interiores del palacio. El incumplimiento de esas condiciones podrá acarrear la rescisión del acuerdo. Marivent es la residencia en la que la familia real al completo pasan cada verano unos días de descanso, ya que incluso las infantas tiene sus propios espacios.

Los reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía reciben a la sociedad balear en Marivent (Europa Press)

Los cuidados del palacio de la familia real

Hasta el año pasado, la reina Sofía permanecía allí varias semanas entre julio y agosto, aunque la salud de la princesa Irene la obligó a pasar más tiempo en Madrid. Este será el primer verano de la emérita sin su querida hermana y sin su otra mano derecha, Tatiana Radziwill, su prima y mejor amiga con quien también se solía encontrar en mallorca.

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Los trabajos en el palacio comenzarán a partir de septiembre, una vez se adjudique el concurso promovido por el Govern. El objetivo, según detalla el medio mallorquín, es ejecutar únicamente las actuaciones necesarias en el interior y el exterior del complejo sin alterar su funcionamiento habitual y sin que los tratamientos supongan riesgos para personas o animales domésticos.

La familia real reaparece tras la recepción en el Palacio de Marivent para disfrutar de su último plan en Mallorca: visitan la exposición de Joan Miró y cenan en su restaurante favorito de la isla.

La empresa que gane el contrato deberá realizar una primera inspección exhaustiva en los 15 días posteriores a la firma. A continuación, tendrá que presentar un programa de prevención y control con medidas concretas para mantener la situación bajo control en el futuro. El documento establece también la periodicidad de varias actuaciones. La desratización será mensual en edificios, jardines, almacenes, desagües y red de saneamiento, mientras que los controles contra cucarachas se efectuarán cada tres meses o antes si aparece una plaga.

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El control de plagas en Marivent

En el caso del pinar de Marivent y Son Vent, el plan prevé un tratamiento específico. Alrededor de un centenar de pinos recibirán una intervención anual en septiembre, y se instalarán trampas de feromonas en julio que se retirarán en octubre para controlar determinadas especies. El contrato no se limita a ratas o cucarachas. También contempla medidas frente a otros organismos que, en determinadas circunstancias, puedan afectar a la salud pública, a la vegetación o a la fauna del recinto.

Los reyes y la reina emérita en Marivent (Europa Press)

Esas actuaciones adicionales se aplicarán en función de las necesidades detectadas. Los tratamientos contra garrapatas, ácaros, hormigas o pulgas solo se ejecutarán si su presencia supone un riesgo para la salud o para el entorno natural del palacio. La residencia se mantiene durante todo el año en condiciones óptimas no solo para la estancia estival del rey Felipe y la reina Letizia, cuyos movimientos suelen empezar a notarse a finales de julio, sino también para las visitas a los jardines en los periodos en que el recinto no está ocupado. El contrato tendrá una vigencia de dos años.

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