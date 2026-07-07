La estrategia de una guardería francesa para proteger a los niños durante la ola de calor: utilizar paja como aislante

Un trabajador aplica una capa de acabado sobre una pared de paja en una guardería infantil en construcción que utiliza materiales sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las temperaturas que dejan las olas de calor en Europa baten récords en los termómetros. En concreto, España tiene alertas activadas por todo el territorio y países vecinos, como Francia, ya han alcanzado los 42ºC. Una cifra que obligó a cerrar escuelas y guarderías ya que las instalaciones no están preparadas. Y es que la ciudad de Rennes, al noroeste del país, ha puesto en marcha una posible solución: una escuela infantil diseñada para resistir el calor con paja, madera y ventilación pasiva, una respuesta directa a esos grados de más.

La futura guardería Bois-Perrin costará 5 millones de euros, tendrá 60 plazas repartidas entre 36 colectivas y 24 familiares, y se ha concebido para que los niños pasen hasta el 80% del tiempo al aire libre en un recinto con 900 metros cuadrados arbolados, según informa 20 minutes. El proyecto se levantará en el barrio con el mismo nombre que las instalaciones y ha iniciado simbólicamente su construcción con la colocación del primer haz de paja. El edificio tendrá el objetivo de reducir su huella de carbono con abundante vegetación, materiales de base biológica, paneles fotovoltaicos y un uso menor de hormigón.

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Uno de los elementos centrales estará oculto en los muros de entramado de madera: el aislamiento de paja en lugar de fibra de vidrio o lana de roca. Meïla Feddal, jefa de proyecto de la agencia Guinée-Potin, ha explicado al medio que “la paja se ha utilizado durante mucho tiempo para aislar edificios. Es un material local, económico y ofrece una buena resistencia térmica. El reto consiste en adaptarlo a edificios públicos como las guarderías”.

Cómo funciona la guardería de Rennes contra el calor

La paja no queda a la vista y manipulación de los más pequeños, queda protegida por ambos lados por placas de yeso de alta densidad. De esta manera se evita el riesgo de incendio.

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La publicación señala que este tipo de aislamiento, como la lana de madera o el relleno de celulosa, ofrece un rendimiento térmico especialmente adecuado para episodios de altas temperaturas com las olas de calor. El arquitecto Hervé Potin ha resumido el resultado con un dato medido durante una ola de calor reciente: “La semana pasada, la temperatura interior era de 26 o 27 °C, mientras que la exterior superaba los 42 °C. Eso demuestra que funciona”.

Las fibras naturales son un material interesante desde el punto de vista de la construcción, ya que dejan circular el aire mientras lo filtra. Esto sumado al revestimiento de madera y la ventilación adecuada impide que las temperaturas en el edificio sean elevadas.

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La protección frente calor no dependerá solo del aislamiento. La guardería tendrá orientación norte-sur para reducir la exposición de su fachada oeste al sol de última hora del día, y una zona cubierta en la cara sur que dejará entrar la luz en invierno y bloqueará la radiación solar en verano. También incorpora claraboyas y una zona exterior arbolada de 900 metros cuadrados.

Una obra lenta pero segura

Arnaud Stéphan, concejal de Rennes responsable de la primera infancia, ha precisado que “el espacio exterior será mayor que el interior para que los niños puedan pasar el mayor tiempo posible al aire libre”. Ese planteamiento encaja con la idea de adaptar también los usos cotidianos al entorno, no solo los materiales del edificio.

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El proyecto tiene un coste añadido en los plazos de obra. Feddal ha señalado que la paja como material no resulta especialmente cara, pero la construcción se vuelve más lenta porque exige controles regulares de humedad para evitar que se moje demasiado o se seque en exceso. Su uso, además, no se limita a edificios pequeños: en Rennes se está construyendo un inmueble de diez plantas en el distrito de La Courrouze con aislamiento de paja de origen local, también a cargo de Guinée-Potin.