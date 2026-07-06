Hacienda se muestra dispuesta a debatir objetivos de déficit asimétricos por regiones

Madrid, 6 jul (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha mostrado este lunes dispuesto a debatir por primera vez la posibilidad de fijar objetivos de déficit asimétricos para las diferentes comunidades autónomas, en lugar de una misma meta para todas, como ocurre actualmente.

De esta manera, los objetivos de déficit tendrían en cuenta la diferente situación fiscal de cada región, según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda. EFE

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