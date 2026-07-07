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Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

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La tarifa del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este miércoles 8 de julio, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 8 de julio

Tarifa promedio: 109.85 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 165.71 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 40.0 euros por megavatio hora

La tarifa del servicio eléctrico por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (EFE)

A lo largo de este miércoles 8 de julio, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 144.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 142.2 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 140.37 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 140.59 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 141.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 144.08 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 145.87 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 147.63 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 127.76 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 87.56 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 59.09 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 51.47 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 41.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 40.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 51.87 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 43.35 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 55.33 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.31 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 101.22 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 125.76 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 145.37 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 163.8 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 165.71 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 149.77 euros por megavatio hora.

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