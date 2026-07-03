El príncipe Harry, al límite por la seguridad de Meghan y sus hijos: “Estaba al borde del llanto”

El príncipe Harry en una imagen de archivo. (REUTERS/Toby Melville)

Príncipe Harry prepara un viaje muy especial al Reino Unido junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet. Será la primera vez que toda la familia regrese al país desde 2022, con motivo de los actos de promoción de los próximos Juegos Invictus, que se celebrarán en Birmingham en 2027. Sin embargo, los preparativos del viaje se han visto empañados por un nuevo conflicto relacionado con su seguridad.

Según fuentes cercanas al hijo menor de Carlos III quedó profundamente afectado al conocer que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (RAVEC) no tiene previsto conceder protección policial especial a su familia durante la estancia en territorio británico.

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De acuerdo con una fuente cercana citada por la revista, Harry “estaba devastado y al borde del llanto” al recibir la noticia. El duque confiaba en que, al viajar acompañado por Meghan y sus dos hijos y contar además con una invitación del rey para alojarse en una residencia oficial, las autoridades reconsiderarían su postura.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, con sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)

Sin embargo, el Ministerio del Interior británico mantiene sin cambios el criterio aplicado desde que los duques de Sussex dejaron de formar parte de la familia real con funciones institucionales en 2020. Desde entonces, la protección policial financiada con fondos públicos solo se concede tras un análisis individual de cada desplazamiento y, por norma general, a los miembros activos de la Casa Real.

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Según la misma fuente, Harry esperaba que esta ocasión fuera diferente. “Pensaba que, al viajar con los niños y tener una residencia real a su disposición, obtendría la protección policial a tiempo completo que lleva reclamando desde hace años. Pero no ha sido así”, asegura.

Carlos III mantiene la invitación, pero no interviene

Pese a la polémica, el rey Carlos III habría ofrecido a los Sussex alojarse en una residencia real, previsiblemente en el Palacio de Buckingham, donde contarían con todas las medidas de seguridad habituales dentro del recinto.

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No obstante, esa protección no se extendería a los desplazamientos previstos durante el viaje. La agenda de Harry incluye actos relacionados con la Fundación de los Juegos Invictus en Londres y una visita al Hospital Real de Chelsea, además de diferentes compromisos en Birmingham.

Fuentes cercanas al príncipe aseguran que la decisión del RAVEC ha supuesto un importante revés emocional. “Está estresado y muy decepcionado. Cree que la seguridad de su familia debería ser una prioridad”, explican.

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El príncipe Harry y Carlos III. (Hannah McKay/Reuters)

Mientras tanto, el proceso judicial impulsado por Harry para recuperar una protección policial permanente continúa abierto. El comité encargado de evaluar su situación inició una nueva revisión de riesgos a finales del pasado año, aunque todavía no ha emitido una resolución definitiva.

A pesar de este escenario, un portavoz del duque ha asegurado que sigue estudiando “todas las opciones posibles” para que el viaje pueda realizarse tal y como estaba previsto a partir del próximo 7 de julio.

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