España

Meghan Markle y el príncipe Harry celebran los 5 años de Lilibet con fotos inéditas: así está la pequeña Sussex

Los duques de Sussex han compartido nuevas imágenes de su hija pequeña para celebrar su cumpleaños y han vuelto a mostrar algunos detalles de su vida familiar en California

Guardar
Google icon
Los duques de Sussex con su hija Lilibet. (Instagram @meghan)
Los duques de Sussex con su hija Lilibet. (Instagram @meghan)

Los duques de Sussex están de celebración. Este 4 de junio, Lilibet Diana, la hija menor del príncipe Harry y Meghan Markle, cumple cinco años y sus padres han querido marcar la fecha compartiendo unas imágenes inéditas de la pequeña.

"Nuestra chica soñada. Feliz quinto cumpleaños, Lili“, escribieron harry y Meghan junto a dos instantáneas publicadas en sus redes sociales. En una de ellas aparece Harry sosteniendo a su hija en brazos mientras Meghan los observa sonriente. En la otra, la pequeña disfruta de un momento de juego entre flores en los jardines de su casa de Montecito, California.

PUBLICIDAD

Las fotografías vuelven a mostrar uno de los rasgos más llamativos de Lilibet: su característica melena pelirroja, heredada de su padre. La niña aparece con un vestido floral de inspiración romántica y descalza, una imagen muy habitual en las instantáneas familiares que los Sussex comparten ocasionalmente.

Los duques de Sussex con su hija Lilibet en una imagen de archivo. (Instagram @meghan)
Los duques de Sussex con su hija Lilibet en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)

Una infancia lejos del foco mediático

Aunque Harry y Meghan han ido abriendo pequeñas ventanas a su vida privada desde que abandonaron sus funciones dentro de la familia real británica, mantienen una regla inquebrantable: proteger la identidad de sus hijos. Por ello, ni en estas nuevas imágenes ni en publicaciones anteriores muestran el rostro de Lilibet o de su hermano mayor, Archie, que cumplió siete años el pasado mes de mayo.

PUBLICIDAD

La pareja, instalada en Montecito desde 2020, ha apostado por una infancia alejada de los focos para sus hijos. Apenas se conocen detalles sobre su día a día, su educación o sus apariciones públicas, que son prácticamente inexistentes.

Una celebración muy especial para los Sussex

El cumpleaños de Lilibet llega después de unas semanas especialmente familiares para Harry y Meghan. Hace apenas unos días, la pareja celebró su octavo aniversario de boda compartiendo recuerdos inéditos de su historia de amor.

Además, recientemente disfrutaron de una escapada a Disneyland junto a Archie, Lilibet y Doria Ragland, madre de Meghan. Según reveló una fuente cercana a la revista People, la visita sirvió para celebrar los cumpleaños de ambos niños y prolongar las celebraciones familiares.

Los duques de Sussex con su hija Lilibet en una imagen de archivo. (Instagram @meghan)
Los duques de Sussex han compartido una su hija Lilibet por su cumpleaños. (Instagram @meghan)

Durante esa jornada, Lilibet demostró su pasión por las princesas Disney, especialmente por Aurora, protagonista de La Bella Durmiente, mientras que Archie se mostró algo más reservado durante los encuentros con los personajes del parque.

Cinco años después de su nacimiento en California, la pequeña Lilibet sigue siendo una de las integrantes más desconocidas de la familia real británica, aunque cada nueva imagen compartida por sus padres despierta un enorme interés entre los seguidores de la realeza. Además, como curiosidad, Lilibet es el único miembro de la familia real británica que no ha nacido en el Reino Unido.

Temas Relacionados

Príncipe HarryMeghan MarkleCorazón y Estilo EspañaEspaña-NoticiasEspaña-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sanidad detecta 111 casos de cáncer relacionados con ponerse pecho

El linfoma anaplásico de células grandes es una enfermedad rara relacionada con los implantes mamarios

Sanidad detecta 111 casos de cáncer relacionados con ponerse pecho

Así son las 5 villas de lujo más caras de la Costa del Sol: de una finca andalusí a una mansión con spa

El listado incluye propiedades exclusivas en Benahavís, Puerto Banús y Sotogrande con precios que oscilan entre los 24 y los 34 millones de euros

Así son las 5 villas de lujo más caras de la Costa del Sol: de una finca andalusí a una mansión con spa

Así se comporta la araña violinista que ha picado a un hombre en Málaga y que casi le hace perder un brazo

Científicos españoles recuerdan que el riesgo por la picadura de este arácnido es bajo

Así se comporta la araña violinista que ha picado a un hombre en Málaga y que casi le hace perder un brazo

Resultados del Super Once del 4 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 4 junio

El método de los ladrones para comprobar si una casa está habitada: la Ertzaintza advierte sobre estos marcadores

La policía vasca ha advertido sobre marcadores dejados por potenciales intrusos para comprobar si se accede regularmente a una vivienda

El método de los ladrones para comprobar si una casa está habitada: la Ertzaintza advierte sobre estos marcadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

Última hora del caso Leire Díez | El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska

La Guardia Civil detiene a un fugitivo buscado por el FBI por liderar una de las mayores estafas piramidales, valorada en 650 millones de dólares

Zapatero no asistirá al acto en el Congreso para recibir al Papa León XIV durante su visita a España

Un ataque en Líbano deja dos soldados españoles heridos y mata a un militar serbio de la misión de la ONU

La Justicia otorga la nacionalidad española a una venezolana que pasó cuatro meses fuera del país porque tuvo que renovar su pasaporte

ECONOMÍA

Así son las 5 villas de lujo más caras de la Costa del Sol: de una finca andalusí a una mansión con spa

Así son las 5 villas de lujo más caras de la Costa del Sol: de una finca andalusí a una mansión con spa

Mascotas en comunidades de vecinos: cuándo pueden prohibirte tener un perro en casa

Una mujer tiene que devolver 22.918 euros de la pensión por tener a su hijo empadronado en casa

La oferta de empleo público para 2026 asciende a 27.232 plazas: cómo se reparten y dónde hacer el seguimiento

Una nueva estafa suplanta a hoteles para robar los datos bancarios o reclamar pagos tras una reserva: cómo identificarla y evitarla

DEPORTES

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

Mourinho era IA y Haaland no está hecho: el duelo entre Florentino y Riquelme se pone emocionante y ya sacude el fútbol internacional

El padre y la agente de Haaland desmienten tener un acuerdo con Enrique Riquelme para jugar en el Real Madrid

Florentino Pérez cuela el anuncio de Mourinho en la televisión tras la entrevista de Enrique Riquelme en ‘El Hormiguero’

Enrique Riquelme anuncia a Haaland como su primer fichaje estrella si sale elegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez anuncia a José Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid en su candidatura a las elecciones