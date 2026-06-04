Meghan Markle y el príncipe Harry celebran los 5 años de Lilibet con fotos inéditas: así está la pequeña Sussex

Los duques de Sussex con su hija Lilibet. (Instagram @meghan)

Los duques de Sussex están de celebración. Este 4 de junio, Lilibet Diana, la hija menor del príncipe Harry y Meghan Markle, cumple cinco años y sus padres han querido marcar la fecha compartiendo unas imágenes inéditas de la pequeña.

"Nuestra chica soñada. Feliz quinto cumpleaños, Lili“, escribieron harry y Meghan junto a dos instantáneas publicadas en sus redes sociales. En una de ellas aparece Harry sosteniendo a su hija en brazos mientras Meghan los observa sonriente. En la otra, la pequeña disfruta de un momento de juego entre flores en los jardines de su casa de Montecito, California.

PUBLICIDAD

Las fotografías vuelven a mostrar uno de los rasgos más llamativos de Lilibet: su característica melena pelirroja, heredada de su padre. La niña aparece con un vestido floral de inspiración romántica y descalza, una imagen muy habitual en las instantáneas familiares que los Sussex comparten ocasionalmente.

Los duques de Sussex con su hija Lilibet en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)

Una infancia lejos del foco mediático

Aunque Harry y Meghan han ido abriendo pequeñas ventanas a su vida privada desde que abandonaron sus funciones dentro de la familia real británica, mantienen una regla inquebrantable: proteger la identidad de sus hijos. Por ello, ni en estas nuevas imágenes ni en publicaciones anteriores muestran el rostro de Lilibet o de su hermano mayor, Archie, que cumplió siete años el pasado mes de mayo.

PUBLICIDAD

La pareja, instalada en Montecito desde 2020, ha apostado por una infancia alejada de los focos para sus hijos. Apenas se conocen detalles sobre su día a día, su educación o sus apariciones públicas, que son prácticamente inexistentes.

Una celebración muy especial para los Sussex

El cumpleaños de Lilibet llega después de unas semanas especialmente familiares para Harry y Meghan. Hace apenas unos días, la pareja celebró su octavo aniversario de boda compartiendo recuerdos inéditos de su historia de amor.

PUBLICIDAD

Además, recientemente disfrutaron de una escapada a Disneyland junto a Archie, Lilibet y Doria Ragland, madre de Meghan. Según reveló una fuente cercana a la revista People, la visita sirvió para celebrar los cumpleaños de ambos niños y prolongar las celebraciones familiares.

Los duques de Sussex han compartido una su hija Lilibet por su cumpleaños. (Instagram @meghan)

Durante esa jornada, Lilibet demostró su pasión por las princesas Disney, especialmente por Aurora, protagonista de La Bella Durmiente, mientras que Archie se mostró algo más reservado durante los encuentros con los personajes del parque.

PUBLICIDAD

Cinco años después de su nacimiento en California, la pequeña Lilibet sigue siendo una de las integrantes más desconocidas de la familia real británica, aunque cada nueva imagen compartida por sus padres despierta un enorme interés entre los seguidores de la realeza. Además, como curiosidad, Lilibet es el único miembro de la familia real británica que no ha nacido en el Reino Unido.